2024 Padma awards | Full list: Parbati Baruah, first female mahout among 34 Padma Shri awardees

January 25, 2024 10:12 pm | Updated 10:22 pm IST

Padma awards for the year 2024 were announced on January 25. A total of 34 individuals have been bestowed with Padma Shri award.

Prominent persons who were awarded with Padma Shri were Dukhu Majhi, a tribal environmentalist from Purulia, West Bengal; K Chellamal, organic farmer from South Andaman; Sanghthankima from Mizoram who runs the largest orphanage in Aizawl.

Padma Shri

1. Parbati Baruah — Social Work (animal welfare) — Assam

2. Jageshwar Yadav — Social Work (Tribal - PVTG) — Chhattisgarh

3. Chami Murmu — Social Work (Environment-Afforestation) — Jharkhand

4. Gurvinder Singh — Social Work (Divyang) — Haryana

5. Sathyanarayana Beleri — Others (Agriculture-cereal-Rice) — Kerala

6. Dukhu Majhi — Social Work (Environment-Afforestation) — West Bengal

7. K. Chellammal — Others (Agriculture-Organic) — Andaman & Nicobar

8. Sangthankima — Social work (Children) — Mizoram

9. Hemchand Manjhi — Medicine (AYUSH-Traditional Medicine) — Chhattisgarh

10. Yanung Jamoh Lego— Others (Agriculture-Medicinal-Plant) — Arunachal Pradesh

11. Somanna — Social Work (Tribal-PVTG) — Karnataka

12. Sarbeswar Basumatary — Others (Agriculture) — Assam

13. Prema Dhanraj — Medicine (Indigenous-Burns) — Karnataka

14. Uday Vishwanath Deshpande — Sports (coach-Mallakhamb) — Maharashtra

15. Yazdi Maneksha Italia — Medicine (Indigenous-Sickle cell) — Gujarat

16. Shanti Devi Paswan and Shivan Paswan — Art (Painting-Folk-Madhubani) — Bihar

17. Ratan Kahar — Art (vocals-folk-Bhadu) — West Bengal

18. Ashok Kumar Biswas — Art (Painting-folk-Tikuli) — Bihar

19. Balakrishnan Sadanam Puthiya Veetil — Art (Dance-classical-Kathakali) — Kerala

20. Uma Maheshwari. D — Art (storytelling-Harikatha) — Andhra Pradesh

21. Gopinath Swain —Art (vocals-Bhajan-Odia) — Odisha

22. Smriti Rekha Chakma — Art (textile-weaving-Loinloom) — Tripura

23. Omprakash Sharma — Art (Theatre-Folk-Mach) — Madhya Pradesh

24. E.P. Narayanan — Art (Dance-folk-Theyyam) — Kerala

25. Bhagabat Padhan — Art (Dance-folk-Sabda Nrutya) — Odisha

26. Sanatan Rudra Pal — Art (sculpture) — West Bengal

27. M. Badrappan — Art (Dance-folk-Kummi) — Tamil Nadu

28. Jordan Lepcha — Art (Craft-Bamboo) — Sikkim

29. Machihan Sasa — Art (craft-pottery-black) — Manipur

30. Gaddam Sammaiah — Art (dance-Yakshagana) — Telangana

31. Jankilal — Art (threatre-folk-Rajasthani) — Rajasthan

32. Dasari Kondappa — Art (music-Instrument-string-Burra Veena) — Telangana

33. Babu Ram Yadav — Art (craft-Brass) — Uttar Pradesh

34. Nepal Chandra Sutradhar — Art (craft-mask making-Chau) — West Bengal