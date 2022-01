Antibes claims the Byerley Turk Stakes

Arjun Mangalorkar-trained Antibes (Antony up) won the Byerley Turk Stakes, the main event of the races held here on Wednesday (Jan 12). The winner is owned by Diamond Band Racing Syndicate Pvt. Ltd. rep by. Mr. Shiven Surendranath, Mr. Kersi H. Vachha, Mr. Haider Soomar & M/s. Arun Alagappan Racing LLP.

1. PREMIUM SPIRIT STAKES (Div. III), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over: QUICK SHOTS (P. Surya) 1, Altair (Prabhakaran) 2, Elite Agent (Angad) 3 and Song And Dance (Shreyas Singh) 4. Not run: Sir Jersey. 1-1/4, 1-3/4 and 4-3/4. 1m, 14.88s. ₹51 (w), 21, 13 and 18 (p), SHP: 35, THP: 49, FP: 195, Q: 214, Trinella: 1,138 and 460, Exacta: 21,068 (carried over). Favourite: Altair. Owners: Mr. Nitin Himmatmal Jain & Mr. Jatin Laxmikant Trivedi. Trainer: B. Prithviraj.

2. DANCING FOUNTAIN STAKES (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: LUCKY CHANCE (Akshay K) 1, General Patton (S. John) 2, Smithsonian (Vishal Bunde) 3 and Nostradamus (M. Prabhakaran) 4. Not run: Skyfire and Lightning Attack. 2-1/4, 1-3/4 and 10. 1m, 13.33s. ₹17 (w), 15, 10 and 13 (p), SHP: 27, THP: 34, FP: 48, Q: 23, Trinella: 88 and 43, Exacta: 569 and 479. Favourite: Lucky Chance. Owner: Mr. H. Thambuswamy. Trainer: S. Dominic.

3. PREMIUM SPIRIT STAKES (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over: SENSATIONAL GREY (Darshan) 1, Unyielding (Aakash Chavan) 2, Lifeisamiracle (Arvind Kumar) 3 and Areca Angel (Rajesh Kumar) 4. 1-1/4, 2-3/4 and 4-1/2. 1m, 13.56s. ₹35 (w), 19, 14 and 42 (p), SHP: 40, THP: 56, FP: 125, Q: 80, Trinella: 1,690 and 2,172, Exacta: 5,203 and 1,115. Favourite: Sensational Grey. Owner: Mr. H.K. Lakshman Gowda. Trainer: V. Lokanath.

4. GODOLPHIN BARB STAKES (1,600m), rated 20 to 45: SETAREH (Shane Gray) 1, Tyto Alba (Rajesh Kumar) 2, Antinori (Arshad) 3 and Royal Thunder (Dhanu Singh) 4. 2, 1 and 1-1/2. 1m, 40.33s. ₹12 (w), 11, 17 and 19 (p), SHP: 49, THP: 47, FP: 68, Q: 58, Trinella: 555 and 430, Exacta: 1,895 and 542. Favourite: Setareh. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S. Padmanabhan.

5. BLACK CAVIAR STAKES (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms): SHABELLE (Akshay K) 1, Star Glory (Kiran Rai) 2, Ravishing Form (Suraj) 3 and Roudy (Darshan) 4. Snk, 1/2 and 3-1/4. 1m, 07.73s. ₹18 (w), 11, 76 and 12 (p), SHP: 387, THP: 46, FP: 1,726, Q: 603, Trinella: 1,174 and 284, Exacta: 50,790 (carried over). Favourite: Shabelle. Owners: United Racing & Bloodstock Breeders Ltd & Mr. Daulat Chhabria. Trainer: S. Attaollahi.

6. BYERLEY TURK STAKES (1,600m), rated 40 to 65, 5-y-o & over: ANTIBES (Antony) 1, Garamond (P.S. Chouhan) 2, Green Channel (S. John) 3 and Towering Presence (Akshay K) 4. 1-1/2, Shd and 6. 1m, 37.64s. ₹34 (w), 17, 12 and 44 (p), SHP: 35, THP: 77, FP: 78, Q: 59, Trinella: 690 and 398, Exacta: 2,969 and 1,163. Favourite: Garamond. Owners: Diamond Band Racing Syndicate Pvt. Ltd. rep by. Mr. Shiven Surendranath, Mr. Kersi H. Vachha, Mr. Haider Soomar & M/s. Arun Alagappan Racing LLP. Trainer: Arjun Mangalorkar.

7. DANCING FOUNTAIN STAKES (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: BLACK COFFEE (A. Qureshi) 1, Baltimore (S. John) 2, Embosom (S. Shareef) 3 and Queen Regnant (Ashok Kumar) 4. 6-1/2, 2-1/2 and Nose. 1m, 12.94s. ₹23 (w), 12, 13 and 23 (p), SHP: 35, THP: 43, FP: 109, Q: 45, Trinella: 335 and 176, Exacta: 2,649 and 1,845. Favourite: Black Coffee. Owner: Mr. Saurabh Jetli. Trainer: Neil Darashah.

8. PREMIUM SPIRIT STAKES (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over: CODE OF HONOUR (Shane Gray) 1, Impelling Power (Akshay K) 2, Chisox (P.S. Chouhan) 3 and Habanero (Shreyas Singh) 4. Hd, 1-3/4 and 3/4. 1m 14.61s. ₹31 (w), 17, 17 and 10 (p), SHP: 36, THP: 64, FP: 136, Q: 84, Trinella: 202 and 57, Exacta: 3,236 and 5,547. Favourite: Chisox. Owners: Mr. P.J. Vazifdar, Mr. Firoze Adi Vakil, Mr. M. Rishad & Mr. Prem F. Vazifdar. Trainer: S. Padmanabhan.

Jackpot: ₹654 (69 tkts.); Runner-up: 72 (268 tkts.); Treble (i): 77 (43 tkts.); (ii): 311 (18 tkts.).