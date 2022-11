Kadhe and Ramkumar enter quarterfinals

November 16, 2022 08:58 pm | Updated 09:03 pm IST

Sports Bureau

Arjun Kadhe and Ramkumar Ramanathan defeated Sho Shimbukuro and Yosuke Watanuki of Japan 3-6, 6-3, [10-8] in the doubles pre-quarterfinals of the $53,120 Challenger tennis tournament in Kobe, Japan, on Wednesday.

The results:

$60,000 ITF women, Tokyo, Japan: Singles (first round): Naho Sato (Jpn) bt Rutuja Bhosale 7-6(2), 6-3.

$25,000 ITF women, Traralgon, Australia: Singles (first round): Ankita Raina bt Lily Fairclough (Aus) 6-3, 6-1.

$25,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt: Singles (first round): Bai Zhuoxuan (Chn) bt Sowjanya Bavisetti 3-1 (retired).

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Doubles (pre-quarterfinals): Chia Yi Tsao & Fang-Hsien Wu (Tpe) bt Karina Jumazhanova (Kaz) & Saumya Vig 6-0, 6-0.

$15,000 ITF women, Nairobi, Kenya: Singles (first round): Akua Hansen (Ger) bt Mahrukh Kokni 7-6(6), 3-6, 6-2; Celine Simunyu (Irl) bt Sravya Shivani 3-6, 6-2, 6-1; Angela Okutoyi (Ken) bt Sharanya Shetty 6-0, 6-0; Sharmada Balu bt Katarina Karanja (Ken) 6-1, 6-1.

$25,000 UTR Pro, Dubai, UAE: Group-C: Denisa Pospisilova (Cze) bt Sai Samhitha 6-7(7), 6-4, 6-4; Agustina Chilpac (Arg) bt Sai 6-2, 4-6, 7-6(5).