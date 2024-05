May 07, 2024 08:11 pm | Updated 08:16 pm IST

Rutuja Bhosale and Paige Hourigan defeated Mananchaya Sawangkaew and Eri Shimizu 6-4, 6-3 in the doubles pre-quarterfinals of the $60,000 ITF women’s tennis tournament in Fukuoka, Japan, on Tuesday.

The results: $15,000 ITF men, Monastir, Tunisia:

First round: Karan Singh bt Samir Reguig (Alg) 6-1, 7-5.

$60,000 ITF women, Fukuoka, Japan: Doubles, pre-quarterfinals: Rutuja Bhosale & Paige Hourigan (Nzl) bt Mananchaya Sawangkaew (Tha) & Eri Shimizu (Jpn) 6-4, 6-3.

$25,000 ITF women, Platja D’Aro, Spain: Doubles, pre-quarterfinals: Celia Sanchez & Charo Banuls (Esp) bt Sharmada Balu & Sowjanya Bavisetti 7-6(5), 6-1.

$15,000 ITF women, Kursumlijska Banja, Serbia: Doubles, pre-quarterfinals: Mila Masic & Nikol Palecek (Srb) bt Prathyusha Rachapudi & Lucia Tognoni (Ita) 6-2, 6-1.