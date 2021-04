Kundali shocks Mrdhula; Arnav stuns Parav

Kundali Maigaine knocked out fourth seed Mrdhula Palanivel 6-0, 6-3 in the girls’ second round of the AITA National series under-18 tournament on Tuesday.

In the boys’ section, Arnav Yadav stunned fifth seed Parav Nage 7-6(3), 6-4.

The results (second round):

Under-18: Boys: Aditya Nandal bt Sarthak Sharma 6-3, 6-4; Khush Sharma bt Vansh Nandal 3-6, 6-2, 6-1; Ansh Kundu bt Aditya Talwar 6-3, 6-4; Shivam Kadam bt Siddarth Madhavan 6-3, 6-4; Dhananjay Athreya bt Suresh Keerthivassan 6-2, 6-2; Yash Baghel bt Gurneer Singh Khular 7-5, 6-2; Arnav Yadav bt Parav Nage 7-6(3), 6-4; Rushil Khosla bt Tarun Vetrivelan 6-4, 6-1; Skandha Rao bt Mandeep Reddy Kudumala 6-1, 4-6, 6-4; Yogee Panwar bt Dhruv Verma 6-3, 6-0; Sagar Kumar bt Rakshak Tarun 6-1, 7-6(11); Aditya Rathee bt Madhav Sharma 7-6(4), 7-5.

Girls: Shreya Bhat w.o. Kavya Khirwar; Karthika Vijay bt Aditi Mittal 6-0, 6-0; Tejasvi Dabas bt Tamanna Takoria 6-1, 6-2; Kundali Maigaine bt Mrdhula Palanivel 6-0, 6-3; Niyati Kukreti bt Lakshmi Gowda 7-6(5), 6-1; Bhumika Rohilla bt Riya Kaushik 7-5, 1-6, 6-3.

Harnoor Kaur Sidhu bt Bhumi Kakkar 6-0, 6-1; Radhika Mahajan bt Rhea Arora 6-1, 6-0; Hannah Nagpal bt Chahat Duhan 6-2, 6-2; Pari Singh bt Anusuya Subbiah 7-5, 6-0; Janani Ramesh bt Saily Thakkar 6-3, 6-0; Harleen Kaur Dhanda bt Ananya Dhankhar 6-3, 6-7(5), 7-5; Sakshi Thakkar w.o. Suyash Chaudhary; Sanvi Ahluwalia bt Shreya Singh 6-0, 6-1.