Challenger tennis | Sasikumar advances

Sasikumar Mukund beat wild card Luca Staeheli of Switzerland 6-3, 5-7, 6-1 in the first round of the Challenger tennis here.

The results: €66,640 Challenger, Rennes, France: Doubles: Pre-quarterfinals: Brayden Schnur (Can) & Arjun Kadhe bt Toshihide Matsui & Kaito Uesugi (Jpn) 6-1, 7-6(4); Mats Hermans & Gllenn Smits (Ned) bt Davide Pozzi (Ita) & Anirudh Chandrasekar 6-1, 6-3.

$52,080 Challenger, Cary, US: First round: Sasikumar Mukund bt Luca Staeheli (Sui) 6-3, 5-7, 6-1.

$25,000 ITF men, Madrid: First round: Louis Wessels (Ger) bt Digvijay Pratap Singh 4-6, 6-3, 6-2; Juan Ignacio Galarza (Arg) bt Manish Sureshkumar 6-4, 2-0 (retired).

$15,000 ITF men, Champaign, US: Doubles: Pre-quarterfinals: Emile Hudd (GBR) & Adam Walton (Aus) bt Eric Sock (US) & Parth Aggarwal 6-0, 6-1; Kweisi Kenyatte (USS) & Karlis Ozolins (Lat) bt Henry Barrett (USS) & Suraj Prabodh 6-3, 6-2.

$15,000 ITF men, Cairo: First round: Jakub Wojcik (US) bt Rishab Agarwal 6-4, 6-4; Nathan Seateun (Fra) bt S.D. Prajwal Dev 6-0, 6-7(1), 6-2.

$15,000 ITF men, Monastir: First round: Ajeet Rai (Nzl) bt Paras Dahiya 3-0 (retired); Blake Ellis (Auss) bt Niki Poonacha 6-3, 6-3; Ryota Tanuma (Jpn) bt Ajay Pruthvi Nemakal 6-1, 6-1.

Doubles: Pre-quarterfinals: Mattia Bellucci & Giovanni Oradini (Ita) bt Niki Poonacha & Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-2, 6-4; Riccardo Di Nocera & Tommaso Roggero (Ita) bt Vishal Saravanan & Amaan Siddiqui 6-1, 6-1.

Women: Doubles: Pre-quarterfinals: Sharmada Balu & Sravya Shivani bt Mariana Drazic (Cro) & Zeel Desai 6-4, 6-2.

$80,000 ITF women, Valencia: Doubles: Pre-quarterfinals: Irina Maria Bara & Andreea Prisacariu (Rou) bt Nicoleta-Catalina Dascalu (Rou) & Prarthana Thombare 6-1, 6-3.

$15,000 ITF women, Melilla, Spain: First round: Maria Jose Zehnder (Arg) bt Sathwika Sama 6-4, 3-6, 6-4.