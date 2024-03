Balaji-Begemann pair enters quarterfinals

March 20, 2024 07:20 pm | Updated 07:23 pm IST

Sriram Balaji in partnership with Andre Begemann beat Andre Goransson and Andrea Pelligrino 6-3, 6-2 in the doubles pre-quarterfinals of the €74,825 Challenger tennis tournament in Murcia, Spain, on Wednesday.

The all-India pairs of Anirudh Chandrasekar and Vijay Sundar Prashanth, Arjun Kadhe and Jeevan Nedunchezhiyan also made the doubles quarterfinals.

The results: €74,825 Challenger, Murcia: Doubles (pre-quarterfinals): Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth bt Rithvik Bollipalli & Niki Poonacha 6-3, 6-3; Sriram Balaji & Andre Begemann (Ger) bt Andre Goransson (Swe) & Andrea Pellegrino (Ita) 6-3, 6-2; Arjun Kadhe & Jeevan Nedunchezhiyan bt Ivan Liutarevich & Vladyslav Manafov (Ukr) 6-4, 6-4.

$60,000 ITF women, Maribor, Slovenia: Doubles (pre-quarterfinals): Maia Lumsden (GBR) & Jessika Ponchet (Fra) bt Ali Collins (GBR) & Prarthana Thombare 7-6(0), 6-4.