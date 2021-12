Zuccarelli in fine fettle

Trainer P. Shroff’s ward Zuccarelli, who won the Pune Derby last month in great style, is in fine fettle and may repeat his performance in the Arion Horse Company Indian 2000 Guineas (Gr. 1), the second classic of the season here on Sunday (Dec. 28).

There will be no false rails.

1. CASTLEBRIDGE PLATE (1,000m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30 — 2.00 pm: 1. C’est L’Amour (5) Aniket 59, 2. Turmeric Tower (4) Dashrath 59, 3. Gusty Girl (10) P. Vinod 58.5, 4. Viva La Vida (3) Ayyar 58.5, 5. Lambretta (1) Bhawani 57.5, 6. Windy City (7) Sandesh 57, 7. Zarriya (2) Mosin 57, 8. Little More (9) Kaviraj 53.5, 9. Princess Snow (8) Raghuveer 53 and 10. La Peregrina (6) Peter 52.5.

1. WINDY CITY, 2. TURMERIC TOWER, 3. C’EST L’AMOUR

2. NAWABZADA RASHIDUZZAFAR KHAN TROPHY (1,800m), Cl. II, rated 60 to 86 — 2.30: 1. Magistero (2) Bhawani 59, 2. Giant Star (1) Yash Narredu 52.5 and 3. Successor (3) Sandesh 52.

1. GIANT STAR

3. PHOENIX TIGER PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 3.00: 1. Fuhrer (12) Aniket 61, 2. Red Carnation (4) Kaviraj 60.5, 3. Columbian (13) P.S. Chouhan 60, 4. Rising Brave (2) Shahrukh 56.5, 5. Juiced (9) Parmar 55, 6. Safdar (6) Mosin 54.5, 7. Nord (7) Bhawani 54, 8. Reciprocity (1) S. Amit 54, 9. Red Riot (11) Ayyar 54, 10. True North (3) Peter 54, 11. Lex Luthor (8) Zervan 53.5, 12. Peppoli (5) P. Vinod 53.5 and 13. Dubai Skyline (10) Shelar 52.5.

1. COLUMBIAN, 2. FUHRER, 3. JUICED

4. FAIZ JASDANWALLA TROPHY (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 3.30: 1. Treasure Gold (5) T.S. Jodha 60.5, 2. Zarak (1) Suraj Narredu 59.5, 3. Circle Of Love (2) Sandesh 59, 4. Aira (6) Bhawani 57, 5. Sky Storm (4) Antony Raj S 56.5 and 6. Botero (3) P.S. Chouhan 56.

1. ZARAK, 2. BOTERO

5. M.N. NAZIR TROPHY (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66 — 4.00: 1. Sharareh (8) Bhawani 59.5, 2. Endeavour (2) Kirtish 58.5, 3. Polyneices (4) Shelar 57, 4. Cellini (6) T.S. Jodha 56, 5. Baby Bazooka (7) Zervan 55.5, 6. Excelerator (5) Sandesh 54.5, 7. Spring Grove (3) Parmar 54 and 8. Skyfall (1) P.S. Chouhan 52.5.

1. CELLINI, 2. EXCELERATOR, 3. ENDEAVOUR

6. ARION HORSE COMPANY INDIAN 2000 GUINEAS (Gr. 1) (1,600m), 3-y-o only — 4.30: 1. A Star Is Born (7) Suraj Narredu 57, 2. Alastair (13) C. Umesh 57, 3. Commandment (12) T.S. Jodha 57, 4. Darwin (5) C.S. Jodha 57, 5. Majorella Blue (9) Zervan 57, 6. Presidential (2) Neeraj 57, 7. Pure (4) Sandesh 57, 8. Rasputin (3) A. Imran Khan 57, 9. Red Merlot (10) Dashrath 57, 10. Regal Command (1) Bhawani 57, 11. Souza (6) Kaviraj 57, 12. Stockbridge (11) Antony Raj S 57 and 13. Zuccarelli (8) P.S. Chouhan 57.

1. ZUCCARELLI, 2. STOCKBRIDGE, 3. A STAR IS BORN

7. MACHIAVELLIANISM PLATE (1,400m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30 — 5.00: 1. Chancellor (1) Sandesh 59, 2. Twelfth Earl (5) S. Sunil 58..5, 3. Black Cherry (7) Kaviraj 57.5, 4. Memorable Moments (3) Kirtish 56, 5. The Flutist (4) T.S. Jodha 54, 6. Aadhya (2) Ayyar 53, 7. She Is On Fire (8) Zervan 53 and 8. Polaris (6) C.S. Jodha 51.5.

1. CHANCELLOR, 2. MEMORABLE MOMENTS, 3. THE FLUTIST

Day’s Best: ZUCCARELLI

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: 1, 3, 4, 5, 6 & 7.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.