Well Connected and Impavid to fight it out

Well Connected and Impavid may fight out the finish of the Kingfisher Ultra Derby Bangalore (2,000m), the stellar attraction of the races to be held here on Sunday (July 21).

There is be no false rails.

1. INDIAN PATTERN COMMITTEE CUP (1,200m), rated 15 to 35, 1-15 pm: 1. Ramon (6) Arshad 60, 2. Constanza (4) Trevor 59.5, 3. Habanero (3) Noornabi 59.5, 4. Kimera (8) Srinath 59, 5. She’s Stylish (1) Vinod Shinde 57.5, 6. Snow Queen (9) T.S. Jodha 56.5, 7. Aqua Blessing (7) Chetan K 56, 8. Jon Snow (5) Sai Vamshi 56 and 9. Red Indian (2) Nazerul 56.

1. Constanza, 2. Kimara, 3. Aqua Blessing.

2. HYDERABAD CUP (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 1-45: 1. Electra (2) Suraj 60, 2. Musterion (10) Trevor 59.5, 3. King Of Shadows (5) Shobhan 58, 4. Amazing Angel (4) Chetan K 56.5, 5. Crack Of Dawn (9) Sandesh 56.5, 6. Andra King (1) P.S. Chouhan 56, 7. Duxton (8) Jagadeesh 56, 8. Azeemki Princess (3) T.S. Jodha 55, 9. Blackhawk (11) Neeraj 55, 10. Mr Humble (7) Darshan 55 and 11. Firing Line (6) S.A. Amit 53.

1. Electra, 2. Crack Of Dawn, 3. Musterion.

3. KOLKATA CUP (2,000m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 2-15: 1. Velocidad (8) Srinath 60, 2. Lycurgus (6) P.S. Chouhan 57.5, 3. Nitromax (2) Akshay K 57, 4. Prince Charmo (5) M. Naveen 56.5, 5. Charmed Life (3) Trevor 56, 6. Rare Rhythm (7) T.S. Jodha 56, 7. Tanoura (1) Adarsh 54.5 and 8. Flirting Eyes (4) Neeraj 51.

1. Velocidad, 2. Lycurgus, 3. Rare Rhythm.

4. MUMBAI CUP (1,400m), rated 45 to 65, 2-45: 1. Sakura (1) Akshay K 60, 2. Multifaceted (2) Zervan 58, 3. Air Command (8) Suraj 57, 4. Nikandros (7) B. Harish 56, 5. Psychic Warrior (10) Noornabi 55.5, 6. Turf Magic (3) Darshan 54.5, 7. Silver Dew (6) Bhawani Singh 54, 8. Corona Del Corsa (4) Antony 53.5, 9. Torsoro (5) R. Manish 53.5, 10. Akita Pro (9) Trevor 52.5 and 11. Ice Floe (11) Sandesh 51.

1. Multifaceted, 2. Sakura, 3. Akita Pro.

5. MYSTICAL MILLION (1,600m), maiden 3-y-o, (Terms), 3-20: 1. Aachen (1) P.S. Chouhan 56, 2. Manzoni (4) Sandesh 56, 3. Mighty Red (6) Darshan 56, 4. North Winds (3) Yash 56, 5. Sir Lancelot (5) Neeraj 56, 6. Speaking Of Stars (7) Zervan 56, 7. Streaming Gold (2) Suraj 56, 8. Hokkaido (9) Akshay K 54.5, 9. Nicollini (8) Trevor 54.5 and 10. Prayer (-) (-) 54.5.

1. Nicollini, 2. Hokkaido, 3. Speaking Of Stars.

6. B.T.C. ANNIVERSARY CUP (1,400m), 4-y-o & over, (Terms), 3-55: 1. Prevalent Force (11) Zervan 60, 2. Corfe Castle (5) Suraj 58, 3. Mauritania (10) David Allan 57, 4. Cavallo Veloce (8) A. Imran 56.5, 5. La Rondine (2) Akshay K 56.5, 6. Knotty Ash (1) Antony 53.5, 7. Automatic (7) P.S. Chouhan 52.5, 8. Brainstorm (12) Yash 52.5, 9. Star Baron (4) Dhebe 52, 10. Auburn (6) Neeraj 51, 11. Lady Legend (9) Trevor 50.5 and 12. Organic (3) Vinod Shinde 50.5.

1. Corfe Castle, 2. Lady Legend, 3. Knotty Ash.

7. KINGFISHER ULTRA DERBY BANGALORE (2,000m), 3-y-o only, (Terms), 4-30: 1. Impavid (4) Sandesh 56, 2. Knight Templar (5) Zervan 56, 3. Malwa (1) P.S. Chouhan 56, 4. Royal Crystal (3) Neeraj 56, 5. Sir Supremo (2) Yash 56, 6. Southern Ruler (6) Bhawani Singh 56, 7. Anjeze (7) Akshay K 54.5, 8. Cosmic Ray (8) Suraj 54.5, 9. Hunt For Gold (9) Trevor 54.5 and 10. Well Connected (10) David Allan 54.5.

1. Well Connected, 2. Impavid, 3. Anjeze.

8. ADMIRAL HENRY JOHN ROUS TROPHY (1,200m), rated 75 & above, 5-10: 1. Kambaku (7) John 62.5, 2. Bold Command (4) Sandesh 60, 3. Star Carnation (3) Bhawani Singh 59, 4. Tororosso (6) S. Shareef 56, 5. Courage (2) Suraj 55.5, 6. Areca Legend (9) Akshay K 53.5, 7. Bora Bora (10) P.S. Chouhan 52, 8. Saint Petersburg (1) Trevor 50.5, 9. Aeisir (8) Neeraj 50 and 10. Blue Blazer (5) Dhebe 50.

1. Courage, 2. Areca Legend, 3. Aeisir.

9. HYDERABAD CUP (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 5-50: 1. Blarney Stone (2) A. Ramu 60, 2. Cosmic Feeling (8) Nazerul 60, 3. Lady Majestic (10) Akshay 60, 4. Skyfire (6) Vaibhav 60, 5. Stroke Of Genius (11) M. Naveen 60, 6. Eco Friendly (9) Irvan 59, 7. Glorious Days (3) T.S. Jodha 59, 8. Truly Delightful (4) Ashok Kumar 58, 9. Lovely Sierra (5) A. Merchant 57.5, 10. Zala Princess (1) Rayan 57 and 11. Find (7) Antony 55.5.

1. Cosmic Feeling, 2. Blarney Stone, 3. Stroke Of Genius.

Day’s best: Electra

Double: Constanza — Multifaceted

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.