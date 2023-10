Tycoonist tipped to deliver in the Fastnet Rock Handicap

October 27, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Tycoonist runs with a good chance in the Fastnet Rock Handicap (1,400m), the main event of the races to be held here on Friday (Oct. 27).

1. MIZZEN MAST HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25 (run and not won), 2-15 p.m.: 1. Ashwa Dev (8) Inayat 60, 2. Raffinato (2) G. Vivek 59.5, 3. Grand Royal (7) Hindu Singh 58.5, 4. Royal Mayfair (1) P. Sai Kumar 57, 5. Tifosi (3) P. Surya 57, 6. Kikata (5) S. Saqlain 56.5, 7. Sangavai (4) Ram Nandan 56 and 8. Sacre Couer (6) Koshi Kumar 55.

1. KIKATA, 2. ROYAL MAYFAIR, 3. SACRE COUER

2. HEROD HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-45: 1. Dazzling Dynamite (8) Yash Narredu 60, 2. MSG Fantasy (7) Hindu Singh 60, 3. Little Wonder (3) P. Sai Kumar 59.5, 4. Marshall (2) L.A. Rozario 57.5, 5. Three Of A Kind (6) K.V. Baskar 57.5, 6. Mr Mozart (5) C. Umesh 56.5, 7. Sunday Warrior (1) Farhan Alam 53.5 and 8. Lady Zeen (7) Farid Ansari 51.5.

1. MSG FANTASY, 2. DAZZLING DYNAMITE, 3. MR MOZART

3. GARDEN HANDICAP (1,600m)m rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-15: 1. Multicrown (1) C. Brisson 60, 2. Edmund (3) P. Surya 57.5, 3. Jack Richer (9) Ramandeep 57.5, 4. Starkova (2) P. Trevor 57, 5. Masterpiece (10) S. Kabdhar 56.5, 6. Abilitare (7) G. Vivek 55, 7. Jahzara (4) Antony Raj 53, 8. Made In Heaven (8) Hindu Singh 53, 9. Fortune Chakram (5) C. Umesh 52.5 and 10. Sian (6) P. Vikram 52.

1. STARKOVA, 2. JAHZARA, 3. MULTICROWN

4. FASTNET ROCK HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-45: 1. Illustrious Ruler (5) Farid Ansari 61.5, 2. Proposed (2) S.J. Moulin 61, 3. Spectacle (1) Koshi Kumar 61, 4. Renegade (3) G. Vivek 57.5, 5. Gallantry (8) P. Surya 57, 6. Tycoonist (4) Hindu Singh 56, 7. Shez R Star (7) S. Saqlain 53.5 and 8. Reign Of Terror (6) C. Umesh 52.

1. TYCOONIST, 2. RENEGADE, 3. PROPOSED

5. WOODPECKER HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-15: 1. Skylight (2) Inayat 60, 2. Excellent Star (11) C. Umesh 58.5, 3. Lord Of The Turf (12) Farid Ansari 58, 4. Shaas Comrade (10) Koshi Kumar 58, 5. Danny’s Girl (8) Abhay Singh 57.5, 6. Waytogo (4) P. Vikram 57.5, 7. Despacito (3) Hindu Singh 56.5, 8. Pacific (6) Ramandeep 56.5, 9. Wild Frank (5) P. Surya 54, 10. Stern Maiden (7) Ram Nandan 51, 11. Air Marshall (9) R. Manish 50.5 and 12. Mayflower (1) G. Vivek 50.

1. DANNY’S GIRL, 2. EXCELLENT STAR, 3. SKYLIGHT

6. KODIAC HANDICAP (1,000m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), (No whip), 4-45: 1. Constant Variable (8) Abhay Singh 60.5, 2. Angel Heart (6) Koshi Kumar 59, 3. Alexander (7) A. Imran 57.5, 4. Hallucinate (4) P. Sai Kumar 57, 5. Senora Bianca (3) C. Umesh 54, 6. Fiat Justitia (5) Ram Nandan 52.5, 7. First Empress (—) (—) 52.5 and 8. Cuban Pete (1) A. Ayaz Khan 50.

1. ANGEL HEART, 2. ALEXANDER, 3. CONSTANT VARIABLE

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.