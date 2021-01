Sultan Suleiman capable of an encore

Sultan Suleiman, who won well in his last start, may repeat the performance in the Maharaja Sir Pratapsingh Gaekwad Trophy, the feature event of Friday’s (Jan. 15) Mumbai races here. Rails will be announced one hour before the first race.

1. SPRUNGLI PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 1.30 p.m.: 1. Rambler (2) Zeeshan 59, 2. Recall Of You (5) Trevor 56.5, 3. Cellini (1) Ayyar 54.5, 4. Cipher (10) Neeraj 54.5, 5. Blazing Bay (3) Bhawani 54, 6. Sophistocrat (7) Zervan 53.5, 7. Tomorrow’s Dreams (6) Sandesh 53.5, 8. Wayin (8) Chouhan 53.5, 9. Windy City (9) Raghuveer 52 and 10. Saltbae (4) S. Amit 50.

1. CELLINI, 2. TOMORROW’S DREAMS, 3. RECALL OF YOU

2. SIMPLY NOBLE PLATE (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.00: 1. Joaquin (4) Zeeshan 59, 2. Epiphany (2) Aniket 58.5, 3. Red Carnation (8) Kaviraj 57.5, 4. Princess Annabel (1) Bhawani 56.5, 5. Sky Fall (3) Trevor 56.5, 6. Market King (6) Sandesh 55, 7. Arc Shine (5) Merchant 53 and 8. Rising Brave (7) Nazil 52.5.

1. MARKET KING, 2. SKY FALL, 3. EPIPHANY

3. MAHARAJA SIR PRATAPSINGH GAEKWAD TROPHY (1,400m), Cl. II, rated 60 to 86, 2.30: 1. Valegro (1) Chouhan 59, 2. Revelator (4) Parmar 56.5, 3. Gloriosus (3) Sandesh 55, 4. Majestic Warrior (6) Kaviraj 55, 5. Sultan Suleiman (7) Trevor 54, 6. Enid Blyton (2) Neeraj 49 and 7. Odessa (5) S. Amit 49.

1. SULTAN SULEIMAN, 2. VALEGRO, 3. ENID BLYTON

4. JAYANT M SHAH PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30, 3.00: 1. World Is One (13) Trevor 61, 2. Take It Easy (7) Nazil 58.5, 3. So Splendid (9) Zeeshan 57, 4. Saddle In The Wind (14) Bhawani 56.5, 5. Shapath (2) Chouhan 56.5, 6. Honourable Eyes (12) Raghuveer 55.5, 7. Kanadario (3) Kaviraj 55, 8. Nusrat (11) Aniket 55, 9. Whispering Queen (4) Vishal 54.5, 10. Gandalf (8) Neeraj 54, 11. Saffron Flower (10) Shailesh Shinde 54, 12. Chezza (6) Merchant 53, 13. I Am The Way (5) Kuldeep 51.5 and 14. Red Fire (1) S. Amit 50.

1. WORLD IS ONE, 2. TAKE IT EASY, 3. SHAPATH

5. V R MENON PLATE (1,400m), Cl. IV, Maiden, 4-y-o only, rated 20 to 46, 3.30: 1. Chancellor (5) Trevor 59, 2. Beejay (11) Santosh 58.5, 3. Rays Of Sun (3) Parmar 58.5, 4. Spanish City (6) Chouhan 58, 5. Marlboro Man (7) Ajinkya 57.5, 6. Marvin (4) Sandesh 57.5, 7. Kamaria (9) Bhawani 56.5, 8. Right To Privacy (8) Neeraj 56.5, 9. Falaknuma (1) Nazil 56, 10. Memorable Moments (2) Dashrath 56, 11. Smokin’ Hot (12) Kaviraj 56 and 12. Farahnaaz (10) J. Chinoy 55.5.

1. CHANCELLOR, 2. BEEJAY, 3. MARVIN

6. KARL UMRIGAR TROPHY (1,400m), (Terms), Maiden, 3-y-o only, 4.00: 1. Above The Law (4) Ajinkya 56, 2. Arc De Triomphe (7) Zervan 56, 3. Infinite N Beyond (3) Sandesh 56, 4. Roman (1) Trevor 56, 5. Spinoza (6) Chouhan 56, 6. Supreme Runner (5) S. Amit 56, 7. Alaskan Sky (2) Neeraj 54.5 and 8. Beastia (8) Bhawani 54.5.

1. ROMAN, 2. SPINOZA, 3. INFINITE N BEYOND

7. SPRUNGLI PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.30: 1. Speed Air (2) Vishal Bunde 61, 2. Belenus (11) Gagandeep 60, 3. Run Forrest Run (6) N.B. Kuldeep 60, 4. Agrami (7) Aniket 59, 5. Ron (4) M. S. Deora 59, 6. Pleiades (3) Ayyar 58.5, 7. Pulverize (9) A. Prakash 58, 8. Powerful Lady (8) Sandesh 57.5, 9. Royalty (1) Chouhan 57, 10. Mount Olympus (5) Kaviraj 55.5 and 11. Percivale (10) Parmar 54.5.

1. POWERFUL LADY, 2. ROYALTY, 3. AGRAMI

8. JAYANT M SHAH PLATE (Div. I) (1,400m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 4 to 30, 5.00: 1. Crosswinds (1) Shubham 61.5, 2. Sachertorte (9) Vishal Bunde 61.5, 3. Mikayla’s Pride (4) J. Chinoy 60, 4. Caesar (7) M.S. Deora 59.5, 5. Periwinkle (5) Nazil 59.5, 6. Arabian Storm (6) Kaviraj 58.5, 7. Ellysia (Late Alpine Dancer) (13) Trevor 58.5, 8. Eternal Dancer (2) Parmar 58.5, 9. Va Bene (12) Neeraj 58.5, 10. Hollywood Park (3) Kuldeep 58, 11. Dowsabel (14) Zervan 57.5, 12. Polaris (11) Bhawani 57.5, 13. Cupido (10) Merchant 57 and 14. Romanesque (8) Dashrath 56.

1. SACHERTORTE, 2. ELLYSIA, 3. PERIWINKLE

Day’s best: CHANCELLOR

Double: CELLINI — WORLD IS ONE

Jackpot : 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble : (I) 3, 4 & 5. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala : All races.

Super Jackpot : 3, 4, 5, 6, 7 & 8.

Exacta Win Races : All races.

Exacta Place Races : 1, 2, 4, 5, 6, 7 & 8.

