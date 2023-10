Shamrock obliges in Rajakumari Leelavathi Devi Memorial Trophy

October 05, 2023 08:08 pm | Updated 08:18 pm IST - MYSURU:

S. Narredu-trained Shamrock (Suraj Narredu up) won the Rajakumari Leelavathi Devi Memorial Trophy, the feature event of the races held here on Thursday (Oct. 5). The winner is owned by M/s. M. Ravi, Daulat Chhabria, K. Kaliyaperumal & Mrs. R Chellam.

The results:

1. COORG PLATE (Div. II): APOLLO LIGHT (P. Surya) 1, Perfect Halo (M. Rajesh K) 2, Chiraag (S. John) 3 and Swiss Tigress (Md. Mushraf) 4. Not run: Hurrem. 2-1/4, Shd and 2-1/4. 1m, 11.91s. ₹266 (w), 41, 14 and 14 (p), SHP: 47, THP: 76, FP: 3,187, Q: 2,801, Trinella: 23,744, Exacta: 32,829 (carried over). Favourite: Chiraag. Owners: M/s. Kumaraswamy M.S. & M. Satyanarayana. Trainer: B. Prithviraj.

2. COORG PLATE (Div. I): ELEVADO (Shreyas S) 1, Star Azeem (Shezad Khan) 2, Rumour Lady (Tousif) 3 and Mystical Merlin (A.K. Aniket) 4. 3, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 12.10s. ₹26 (w), 14, 16 and 24 (p), SHP: 26, THP: 75, FP: 73, Q: 27, Trinella: 519, Exacta: 1,490. Favourite: Elevado. Owner: Mr. M. Satyanarayana. Trainer: Bipin Salvi.

3. JAGANMOHANA PALACE PLATE (Div. II): SEKHMET (Hindu S) 1, Cinco De Mayo (S. Shareef) 2, Embosom (A.K. Aniket) 3 and Eco Friendly (A. Ramu) 4. Not run: Leopard. 1, 2-1/2 and 1-1/4. 1m, 23.54s. ₹23 (w), 16, 16 and 17 (p), SHP: 57, THP: 56, FP: 146, Q: 57, Trinella: 736, Exacta: 4,147. Favourite: Sekhmet. Owner: Mr. Vasanth Kumar T.S. Trainer: Kishan Thomas.

4. HOTEL RRR TROPHY: FERRETTI (Srinath) 1, Land Of Gold (S. Saqlain) 2, Benghazi (Angad) 3 and Indian Glory (Inayat) 4. 1-1/4, 1/2 and 3-1/4. 1m, 22.67s. ₹26 (w), 15, 13 and 12 (p), SHP: 37, THP: 42, FP: 50, Q: 30, Trinella: 194, Exacta: 441. Favourite: Ferretti. Owner: Manjri Horse Breed`s Farm Pvt Ltd rep by Mr. Pallon S. Mistry. Trainer: M. Eshwer.

5. RAJAKUMARI LEELAVATHI DEVI MEMORIAL TROPHY: SHAMROCK (Suraj) 1, Forseti (Antony) 2, Prince Corporate (S. Saqlain) 3 and Segera (Angad) 4. 1-1/4, 4 and 1/2. 1m, 33.45s. ₹13 (w), 10, 17 and 28 (p), SHP: 28, THP: 48, FP: 33, Q: 31, Trinella: 297, Exacta: 1,380. Favourite: Shamrock. Owners: M/s. M. Ravi, Daulat Chhabria, K. Kaliyaperumal & Mrs. R Chellam. Trainer: S. Narredu.

6. MEERUT PLATE: THE KING N I (Koshi K) 1, Devils Magic (Inayat) 2, Lauterbrunnen (Angad) 3 and Golden Vision (S. Shareef) 4. 3-1/4, Nk and 1-1/4. 1m, 03.52s (record time). ₹33 (w), 13, 13 and 16 (p), SHP: 25, THP: 51, FP: 133, Q: 29, Trinella: 221, Exacta: 871. Favourite: Devils Magic. Owner: Mr. Dinesh Kumar K. Trainer: Warren Singh.

7. JAGANMOHANA PALACE PLATE (Div. I): HIGH OPINION (Hindu S) 1, Super Gladiator (Inayat) 2, Peluche (S. John) 3 and Striking Memory (Vinod Shinde) 4. 2, Nk and 2. 1m, 23.65s. ₹56 (w), 26, 27 and 11 (p), SHP: 44, THP: 59, FP: 512, Q: 286, Trinella: 841, Exacta: 1,164. Favourite: Peluche. Owners: Mr. M. Sridhar & Seabliss Racing LLP. Trainer: Pradeep Annaiah.

Jackpot: ₹3,412 (seven tkts.); Runner-up: 117 (87 tkts.); Mini Jackpot: 1,463 (three tkts.); Treble (i): 431 (eight tkts.); (ii): 404 (eight tkts.).