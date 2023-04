Romualdo primed to deliver in first division of Simon’s Shoes Handicap 

April 29, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - UDHAGAMANDALAM:

Romualdo, who maintains form, may repeat in the (Div. I), Simon’s Shoes Handicap (1,400m), the main event of the races to be held here on Saturday morning (April 29).

1. BLACK RAY HANDICAP (1,600m), rated 00 to 25, 10-30 a.m.: 1. Rule Of Emperors (3) Farid Ansari 60, 2. Touch Of Fury (2) Salman Khan 60, 3. Swiss Agatta (8) A. Ayaz Khan 58.5, 4. MSG Fantasy (6) Manikandn 57.5, 5. Abilitare (1) P. Sai Kumar 57, 6. Kikata (7) P.S. Kaviraj 57, 7. Ocean Love (5) K.V. Baskar 57 and 8. Bella Amor (4) C. Umesh 56.5.

1. KIKATA, 2. RULE OF EMPERORS, 3. ABILITARE

2. TILLYWHIM HANDICAP (1,600m) 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11-00: 1. Queen Of Fame (2) P.S. Kaviraj 60, 2. Royal Treasure (6) Farid Ansari 60, 3. Wisaka (9) A.M. Tograllu 59.5, 4. Manzoni (10) Khet Singh 57.5, 5. Gingersnap (1) Nazerul Alam 57, 6. Grand Royal (5) A. Ayaz Khan 56, 7. Suparakiga (4) Manikandan 55.5, 8. Wonderful Era (7) C. Umesh 55.5, 9. Sunche Dreams (3) Inayat 55 and 10. Nagada (8) S.A. Amit 53.5.

1. WONDERFUL ERA, 2. SUPARAKIGA, 3. ROYAL TREASURE

3. DONNETTA HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11-30: 1. King Roger (2) A. Ayaz Khan 60.5, 2. Glorious Sunshine (3) Ram Nandan 60, 3. Lebua (1) S.A. Amit 60, 4. Dazzling Princess (5) P. Sai Kumar 59.5, 5. Zucardi (4) C. Umesh 59.5, 6. Magical Wave (6) Gagandeep 55.5, 7. Safety (8) Inayat 55.5 and 8. Nightjar (7) Farid Ansari 53.5.

1. LEBUA, 2. NIGHTJAR, 3. ZUCARDI

4. DONNETTA HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 12-00 noon: 1. Musanda (3) A.Ayaz Khan 60, 2. Sinatra (5) Mohit Singh 59.5, 3. Raffinato (7) Nazerul Alam 56, 4. Ashwa Dev (2) Ashhad Asbar 55.5, 5. Presto Power (4) S.A. Amit 55, 6. The Sting (6) Salman Khan 54.5, 7. Stolen Glance (8) Khet Singh 54 and 8. The Rebel (1) C. Umesh 54.

1. SINATRA, 2. RAFFINATO, 3. ASHWA DEV

5. SIMON’S SHOES HANDICAP (Div. I), (1,400m), 4-y-o & over, rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 12-30 p.m.: 1. Cartel (6) B. Dharshan 60, 2. Lakshanam (4) A.M. Alam 60, 3. Off Shore Breeze (1) Salman Khan 59.5, 4. Renegade (7) Khet Singh 58.5, 5. Loch Lomond (10) C. Umesh 57.5, 6. Romualdo (8) Gagandeep 57.5, 7. Reign Of Terror (2) R. Manish 56, 8. Turf Beauty (9) C. Brisson 54.5, 9. Amber Lightning (5) Farid Ansari 53 and 10. Kings Walk (3) P. Sai Kumar 52.

1. ROMUALDO, 2. KINGS WALK, 3. AMBER LIGHTNING

6. SIMON’S SHOES HANDICAP (Div. II), (1,400m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1-00: 1. Sweet Fragrance (9) P. Sai Kumar 60, 2. Mr Kool (10) Inayat 59.5, 3. Angavai (5) B. Dharshan 57, 4. Empress Royal (3) Farid Ansari 55.5, 5. Torbert (2) Ayaz Khan 55, 6. Ibrahimovic (4) P.S. Kaviraj 54.5, 7. Skylight (1) R. Manish 54.5, 8. Royal Baron (7) Manikandan 54, 9. Emperor Ashoka (6) C. Umesh 53.5 and 10. Lady Luck (8) S.A. Amit 53.5.

1. LADY LUCK, 2. EMPEROR ASHOKA, 3. ROYAL BARON

7. CHELANDRY HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1-30: 1. Choice (3) C. Umesh 60, 2. Helen Of Troy (9) Farid Ansari 58.5, 3. Strombosis (5) Manikandan 59.5, 4. Undeniable (7) S.A. Amit 59.5, 5. Royal Falcon (4) A.M. Alam 57.5, 6. Cedar Wood (10) Salman Khan 56.5, 7. Paris O’ Connor (2) P. Sai Kumar 56, 8. Air Marshall (8) P.S. Kaviraj 54, 9. Royal Mayfair (6) C. Brisson 53 and 10. Windsor Walk (1) Farhan Alam 53.

1. CHOICE, 2. PARIS O’CONNOR, 3. HELEN OF TROY

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.