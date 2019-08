Roberta for Governor’s Cup

Roberta, who has been well tuned, is expected to score in the Governor’s Cup (2,400m), the feature event of the concluding day’s races to be held here on Friday (Aug. 9). There will be no false rails.

1. LEADING TIPSTER CUP (1,600m), rated 00 to 20, 1-30 p.m.: 1. Shaktiman (10) Akshay K 60, 2. Grey Channel (11) Chetan G 59.5, 3. Mayne Dimension (1) Antony 59, 4. Tequila Tornado (8) Sandesh 57, 5. Aleef (9) Arshad 57, 6. Great Celebration (2) Vinod Shinde 57, 7. South Bell (5) Irvan 57, 8. Ocean Park (7) T.S. Jodha 56.5, 9. Jersey Storm (4) R. Pradeep 56, 10. Natalie (3) R. Manish 56, 11. Purity (12) Rayan 55 and 12. Proudwish (6) Indrajeet Singh 52.

1. GREY CHANNEL, 2. PROUDWISH, 3. SHAKITMAN

2. CHAMPION TRAINER CUP (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-00: 1. Akasi (10) R. Shelar 56, 2. Caesars Palace (7) Mark 56, 3. Challenging Star (6) Arshad 56, 4. Country’s Jewel (12) Adarsh 56, 5. Daring Prince (1) Trevor 56, 6. Definitive (5) M. Naveen 56, 7. Jersey Legend (2) Akshay K 56, 8. Scorcher (3) Rayan 56, 9. Upala (8) A. Merchant 56, 10. Augustina (4) S. Shareef 54.5, 11. Daring Sweetheart (9) Antony 54.5 and 12. Heavenly Angel (11) Darshan 54.5.

1. JERSEY LEGEND, 2. DARING PRINCE, 3. HEAVENLY ANGEL

3. CHAMPION JOCKEY CUP (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 2-30: 1. Ultimate Speed (3) S. Shareef 60, 2. Gold Mist (5) Chetan G 59.5, 3. Hafnium (4) Dhebe 59.5, 4. Dagobert (7) Kiran Rai 59, 5. Stars In His Eyes (10) Yash 59, 6. Mischief Flyer (2) Md. Akram 58, 7. Habanero (12) Trevor 57.5, 8. Slovenia (9) R. Manish 56, 9. Agnar (11) A. Merchant 55.5, 10. Blackhawk (6) Arshad 55, 11. Jai Vikram (1) Sai Kiran 55 and 12. Aqaba (8) Indrajeet Singh 54.5.

1. HABANERO, 2. HAFNIUM, 3. STARS IN HIS EYES

4. GOVERNOR’S CUP (2,400m), 4-y-o & over, (Terms), 3-00: 1. My Opinion (7) Akshay K 60, 2. Roberta (6) Trevor 58.5, 3. Royal Sceptre (2) Suraj 55.5, 4. Super Smart (1) Arshad 55.5, 5. Watchmyscript (5) C.S. Jodha 55, 6. Secretive Force (4) Zervan 54 and 7. Isn’t She Lovely (3) Sandesh 53.5.

1. ROBERTA, 2. SECRETIVE FORCE, 3. MY OPINION

5. LEADING OWNER CUP (1,400m), rated 45 to 65, 3-30: 1. Noahs Ark (10) Antony 60, 2. Sahara (4) Chetan G 59.5, 3. Air Command (6) John 59, 4. Side Winder (9) T.S. Jodha 59, 5. Piper Regina (5) Irvan 58, 6. Cadillac (3) Sandesh 57.5, 7. Treasure Delight (2) Suraj 57.5, 8. Constantinople (8) Akshay K 55.5, 9. Teodoro (7) S. Shareef 55.5, 10. Attorney General (12) A. Merchant 54.5, 11. Harley Quinn (1) B. Nayak 54.5 and 12. Commodus (11) Trevor 53.

1. COMMODUS, 2. AIR COMMAND, 3. TREASURE DELIGHT

6. LEADING STUD CUP (1,400m), rated 75 & above, 4-00: 1. The Champ (5) Chetan G 63.5, 2. Kambaku (4) John 62, 3. Star Carnation (1) Darshan 59, 4. Saint Petersburg (2) Suraj 57, 5. Tororosso (9) S. Shareef 55, 6. Areca Legend (3) Antony 53.5, 7. Aeolus (7) Zervan 52, 8. Diamond Rays (10) A. Merchant 50.5, 9. Aeisir (6) Akshay K 50 and 10. Peluche (8) Trevor 50.

1. PELUCHE, 2. AEOLUS, 3. AEISIR

7. LEADING BOOKMAKER CUP (1,600m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 4-30: 1. Foi Et Amour (3) Sandesh 60, 2. Another Rainbow (12) Arshad 58, 3. Nitromax (7) Shobhan 57.5, 4. Astral Force (2) Antony 57, 5. Charmed Life (10) Akshay K 56.5, 6. Rare Rhythm (11) T.S. Jodha 56.5, 7. Reczai (1) N. B. Kuldeep 56.5, 8. Back Of Beyond (9) Tauseef 56, 9. Prince Charmo (5) Chetan G 56, 10. Bernardini (4) C. Umesh 54.5, 11. Mohican (6) A. Merchant 54.5 and 12. Casey (8) S. Shareef 53.5.

1. BERNARDINI, 3. FOI ET AMOUR, 3. MOHICAN

8. INDEPENDENCE PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5-00: 1. Halfsies (10) M. Naveen 60, 2. Bluejack (5) A. Merchant 59.5, 3. After Hours (11) Sai Vamshi 57.5, 4. Find (8) Antony 57, 5. Perfectgoldenera (2) Irvan 57, 6. Admiral One (3) Zervan 56, 7. Ultimate Power (1) Darshan 55.5, 8. Fiorenzo (9) Vinod Shinde 54.5, 9. Bazinga (4) Dhebe 53, 10. Nostradamus (6) T.S. Jodha 52.5, 11. Good Word (7) S. Shareef 52 and 12. Zala Princess (12) Arshad 52.

1. ADMIRAL ONE, 2. PERFCETGOLDENERA, 3. BLUEJACK

9. CHAMPION JOCKEY CUP (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 5-30: 1. Capstone (11) Kiran Rai 60, 2. Lightning Attack (12) Chetan G 59.5, 3. Nawabzaadi (5) Md. Akram 59.5, 4. Sun Power (9) Darshan 59, 5. Areca Angel (1) K. Raghu 57, 6. Estella (10) Dhebe 57, 7. Genuine Star (3) Mark 57, 8. Air Force One (4) Yash 56.5, 9. Perfect King (8) Irvan 56.5, 10. Master Of War (2) Noornabi 56, 11. Reverberating (6) Jagadeesh 56 and 12. Snow Queen (7) T.S. Jodha 56.

1. CAPSTONE, 2. SUN POWER, 3. ARECA ANGEL

Day’s best: ROBERTA

Double: COMMODUS — PELUCHE

JKt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.