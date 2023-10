Renegade takes the honours in Fastnet Rock Handicap

October 27, 2023 06:40 pm | Updated 06:40 pm IST - CHENNAI:

Renegade (G. Vivek up) won the Fastnet Rock Handicap (1,400m), the main event of the races held here on Friday (Oct. 27). The winner is owned by Dr. Annamalai and trained by Govindarajan.

1. MIZZEN MAST HANDICAP: KIKATA (S. Saqlain 1, Sacre Couer (Koshi Kumar) 2, Ashwa Dev (Inayat) 3 and Grand Royal (Hindu Singh) 4. 2-1/2, 2-1/4and 3-3/4. 1m, 15.62s. ₹14 (w), 11, 21, 21 (p), SHP: 63, THP: 37, FP: 71, Q: 69, Tla: 399. Owner: Mr. Balaji M.V. Trainer: Anil Kumar.

2. HEROD HANDICAP: DAZZLING DYNAMITE (Yash Narredu) 1, MSG Fantasy (Hindu Singh) 2, Mr Mozart (C. Umesh) 3 and Lady Zeen (Farid Ansari) 4. Not run: Sunday Warrior. 2-1/4, 4 and 1-3/4. 1m, 29.93s. ₹17 (w), 17, 12 and 13 (P), SHP: 30, THP: 88, FP: 56, Q: 23, Tla: 143. Owner: B. Praveen. Trainer: Fahad Khan.

3. GARDEN HANDICAP: STARKOVA (P. Trevor) 1, Jahzara (Antony Raj) 2, Edmund (P. Sai Kumar) 3 and Abilitare (G. Vivek) 4. 8-1/2, 1-3/4 and nk. 1, 41.01s. ₹11 (w), 10, 13 and 44 (p), SHP: 25, THP: 134, FP: 28, Q 17, Tla: 828. Owner: M/s. Sarainaga Racing. Trainer: J.E. Mckeown.

4. FASTNET ROCK HANDICAP: RENEGADE (G. Vivek) 1, Illustrious Ruler (Farid Ansari) 2, Shez R Star (S. Saqlain) 3 and Tycoonist (Hindu Singh) 4. 2-1/4, nk and 1-1/4. 1m, 27.79s. ₹34 (w), 12, 30 and 21 (p), SHP: 89, THP: 40, FP: 338, Q: 265, Tla: 1,089. Owner: Dr. Annamalai V. Trainer Govindarajan.

5. WOODPECKER HANDICAP: MAY FLOWER (G. Vivek) 1, Excellent Star (C. Umesh) 2, Wild Frank (S. Imran) 3 and Skylight (Inayat) 4. Not run: Waytogo. 1/2, nk and 1-1/2. 1m, 14.81s. ₹589 (w), 52, 11 and 46 (p), SHP 49, THP: 150, FP: 668, Q: 282, Tla: 46,311 (c/o). Owner: Mr. G.S. Sarath Varun. Trainer: Govindarajan.

6. KODIAC HANDICAP: CONSTANT VARIABLE (Abhay Singh) 1, Angel Heart (Koshi Kumar) 2, Hallucinate (P. Sai Kumar) 3 and Senora Bianca (C. Umesh) 4. 3/4, 1 and hd, 1m, 1.97s. ₹29 (w), 13, 14 and 25 (p), SHP: 48, THP: 71, FP: 93, Q: 61, Tla: 673. Owner: Mr. Sathish Kumar Joghee