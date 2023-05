Rays Of Sun on top in the first division of Enable Handicap

May 25, 2023 06:16 pm | Updated 06:16 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Rays Of Sun (M.S. Deora up) won the first division of Enable Handicap (1,200m), the feature event of the races held here on Thursday (May 25). The winner is owned by M/s. Zaveri Stud Farm and trained by P. Krishna.

1. PINATUBO PLATE (Div. I): FLORENCE (S. Kamble) 1, Autumn Light (P.S. Kaviraj) 2, Western Girl (M.S. Deora) 3 and Annalisa (Manikandan) 4. 1-3/4, 2-3/4 and 5-1/4. 1m, 21.22s. Owners: Mr. Balaji M.V., Dr. Asha Bhat, Mr. Achuthan Siddharth & Mr. Vijayanambi S. Trainer: Saddam Iqbal.

2. PINATUBO PLATE (Div. II): SEATTLE BLUE (P. Sai Kumar) 1, Sea Waters (C. Umesh) 2, Gajabo Grande (M.S. Deora) 3 and Yellow Sapphire (Khet Singh) 4. Not run: Green Reef. 6-1/2, lnk and 7. 1m, 21.36s. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

3. SALAMANDRA HANDICAP: GLORIOUS SUNSHINE (C. Umesh) 1, Big Treasure S.A. Amit) 2, Pacific (Ashhad Asbar) 3 and Wild Frank (S. Kamble) 4. 4, 2-1/4 and 1-1/2. 1m, 20.70s. Owner: Mrs. Sandhya Suman. Trainer: Fazal Ul Rehman.

4. ALMANZOR HANDICAP: AIR MARSHALL (P.S. Kaviraj) 1, Demesthenes (S.A. Amit) 2, Wisaka (Farid Ansari) 3 and Masterpiece (C. Umesh) 4. 3/4, 3-1/2 and hd. 1m, 34.16s. Mr. Shariq Joshy. Trainer: G.S. Parmar.

5. ROARING LION HANDICAP: UNDENIABLE (S.A. Amit) 1, Royal Icon (P. Sai Kumar) 2, Renegade (M.S. Deora) 3 and Swarga (C. Umesh) 4. Not run: Strombosis. 1/2, 6-1/4 and 1-3/4. 1m, 33.33s. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. GMMSR Advisory Services. Trainer: R. Ramanathan.

6. ENABLE HANDICAP (Div. I): RAYS OF SUN (M.S. Deora) 1, Berrettini (C. Umesh) 2, Gold Kite (Gagandeep) 3 and Dark Son (P. Sai Kumar) 4. Lnk, 1-1/2 and 3-1/4. 1m, 19.63s. Owner: M/s. Zaveri Stud Farm. Trainer: P. Krishna.

7. ENABLE HANDICAP (Div. II): RACE FOR THE STARS (Farid Ansari) 1, Diamond And Pearls (Gagandeep) 2, Slainte (C. Umesh) 3 and Mutant (A. Ayaz Khan) 4. Nk, 1-1/2 and 4-1/4. 1m, 20.12s. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: R. Foley.

8. MAID OF THE MIST HANDICAP: SUNCHE DREAMS (C. Umesh) 1, Beauregard (M.S. Deora) 2, Lady Zeen (Farid Ansari) 3 and Kikata (P.S. Kaviraj) 4. 4-3/4, 1 and 5. 1m 49.89s. Owner: Mr. Wayne Beck. Trainer: Farah Khan.