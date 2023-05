Northern Lights obliges in the Jayachamaraja Wadiyar Cup

May 28, 2023 07:19 pm | Updated 07:19 pm IST - BENGALURU:

P. Shroff-trained Northern Lights (P.S. Chouhan up) won the Jayachamaraja Wadiyar Cup, the feature event of the races held here on Sunday (May 28). The winner is owned by Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke & Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. rep. by Mr. Dara K. Mehta & Mr. Bhupinder Singh S.S.

The results:

1. LADY GIBRALTAR PLATE: VENUS (Likith Appu) 1, Benignity (P. Surya) 2, Mega Success (Jagadeesh) 3 and Akasi (Chethan K) 4. 3, 1/2 and Nk. 1m, 15.73s. ₹25 (w), 13, 38 and 22 (p), SHP: 124, THP: 69, FP: 514, Q: 190, Trinella: 3,866, Exacta: 20,182. Favourite: Venus. Owner: Mrs. Kokila E & Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd. Trainer: Neil Darashah.

2. RAMKIRPAL PLATE (Div. III): THE GOLDEN DREAM (Khurshad) 1, Belvedere (Akshay K) 2, Golden Starlet (Rajesh K) 3 and Firefinch (Arvind K) 4. Nk, 2 and 4-1/4. 1m, 13.96s. ₹46 (w), 15, 12 and 14 (p), SHP: 31, THP: 44, FP: 130, Q: 56, Trinella: 402, ExactaL: 2,941. Favourite: Belvedere. Owner: Mr. C.V. Prasad Rao. Trainer: Sharat Kumar.

3. BEAUTIFUL BABE PLATE (Div. II): GOLDEN PEAKS (Akshay K) 1, Royal Mysore (S. Saqlain) 2, Sassy (Trevor) 3 and Indian Sniper (Abhay) 4. 1-3/4, Nose and 1-1/2. 1m, 25.66s. ₹41 (w), 12, 10 and 15 (p), SHP: 33, THP: 36, FP: 66, Q: 24, Trinella: 181, Exacta: 2,536. Favourite: Royal Mysore. Owners: Mr. Mukul A. Sonawala, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. Girish Mehta & Mr. K. Mahaveer Chand. Trainer: Parvati Byramji.

4. RAMKIRPAL PLATE (Div. II): OPUS ONE (S. Saqlain) 1, The Omega Man (Rayan) 2, Air Display (Vivek) 3 and Foi (Vishal Bunde) 4. 1/2, 2-1/2 and 2-1/4. 1m, 14.08s. ₹26 (w), 12, 21 and 32 (p), SHP: 61, THP: 69, FP: 279, Q: 108, Trinella: 2,842, Exacta: 25,868. Favourite: Opus One. Owner: M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep. by Mr Rajendran. Trainer: Irfan Ghatala.

5. V.T. VELU MEMORIAL TROPHY: CHRISTOFLE (Trevor) 1, Place Vendome (Akshay K) 2, Splendido (Vinod Shinde) 3 and Ramiel (Hindu S) 4. 1-3/4, 1 and 5-1/4. 1m, 37.83s. ₹13 (w), 10, 15 and 36 (p), SHP: 27, THP: 70, FP: 46, Q: 35, Trinella: 314, Exacta: 1,561. Favourite: Christofle. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Five Stars Shipping Co. Pvt Ltd rep. by Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Mr. Vispi R. Patel. Trainer: P. Shroff.

6. JAYACHAMARAJA WADIYAR CUP: NORTHERN LIGHTS (P.S. Chouhan) 1, Cool Rider (Zervan) 2, A Star Is Born (Yash) 3 and Imperial Blue (S. Saqlain) 4. 1-3/4, 1-1/4 and 1-3/4. 1m, 23.09s (record time). ₹20 (w), 11, 25 and 18 (p), SHP: 81, THP: 56, FP: 147, Q: 144, Trinella: 785, Exacta: 3,517. Favourite: Northern Lights. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke & Darashaw Bloodstock Pvt Ltd rep. by Mr. Dara K. Mehta & Mr. Bhupinder Singh S.S. Trainer: P. Shroff.

7. BEAUTIFUL BABE PLATE (Div. I): NEZIAH (P.S. Chouhan) 1, River Of Gold (Trevor) 2, Double Scotch (Akshay K) 3 and Pneuma (Hindu S) 4. Not run: Knight Defensor. 3-1/2, 5 and 2. 1m, 25.39s. ₹17 (w), 10, 11 and 17 (p), SHP: 28, THP: 35, FP: 28, Q: 17, Trinella: 107, Exacta: 526. Favourite: Neziah. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mr. Joydeep Datta Gupta, M/s. Deciding Factor LLP & Mr. Sp. Thirunavukkarasu & Mrs. Rina Mahindra. Trainer: James Mckeown.

8. RAMKIRPAL PLATE (Div. I): ALCIDES SYNERGY (A. Imran) 1, Seoul (Bhawani S) 2, Schafenberg (Rayan) 3 and Remontoir (A. Ramu) 4. 1-1/4, 1 and 1-1/2. 1m, 13.40s. ₹15 (w), 11, 17 and 36, SHP: 48, THP: 87, FP: 46, Q: 44, Trinella: 817, Exacta: 2,407. Favourite: Alcides Synergy. Owners: Mr. Balasubramanya R, Mr. T. Chetan Prasad & Mr. Lohith Anand. Trainer: Neil Darashah.

Jackpot: ₹235 (512 tkts.); Runner-up: 59 (866 tkts.); Treble (i); 181 (50 tkts.); (ii): 63 (557 tkts.).