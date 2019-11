Lightning Bolt may score again

Lightning Bolt, who is in great heart, may score again in the Artillery Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Sunday (Nov. 24).

1. CABARET PLATE (1,100m), maiden 2-y-o only (Cat. II), (Terms), 1-15 p.m.: 1. Elegant Stroke (8) Nakhat Singh 55, 2. Bulls Ace (6) N. Rawal 53.5, 3. Cheltenham (3) Akshay Kumar 53.5, 4. Lady Of War (4) Gaurav Singh 53.5, 5. Lifetime (2) Suraj Narredu 53.5, 6. New Role (7) B.R. Kumar 53.5, 7. Turf Warrior (1) Ashhad Asbar 53.5 and 8. Waitoma (5) Kiran Naidu 53.5.

1. LIFETIME, 2. CHELTENHAM, 3. ELEGANT STROKE.

2. DR. S.R. CAPTAIN MEMORIAL CUP (Div. III), (1,200m), maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 1-45: 1. Buzz Light Year (6) Akshay Kumar 60, 2. Angel Tesoro (4) B.R. Kumar 59, 3. Healthandhappiness (5) Gopal Singh 58, 4. Cover Girl (8) A.A. Vikrant 56.5, 5. Wind Power (1) N. Rawal 56.5, 6. Break The Ice (7) Nakhat Singh 56, 7. Flying Queen (9) Afroz Khan 56, 8. Crackershow (2) Khurshad Alam 55 and 9. Dazzling King (3) R. Ajinkya 54.

1. BUZZ LIGHT YEAR, 2. ANGEL TESORO, 3. HEALTHANDHAPPINESS.

3. DR. S.R. CAPTAIN MEMORIAL CUP (Div. IV), (1,200m), maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III) 2-15: 1. Flag Of Honour (8) Akshay Kumar 60, 2. Sterling King (7) G. Naresh 59, 3. Maxwell (9) A.A. Vikrant 58.5, 4. Promiseofhappiness (4) Rafique Sk. 57.5, 5. Original Temptress (6) Koushik 57, 6. Royal Tiger (5) B.R. Kumar 56, 7. Spiritual (1) Suraj Narredu 56, 8. Red River (2) Jitendra Singh 55.5 and 9. Bob Campbell (3) Kuldeep Singh 54.5.

1. MAXWELL, 2. RED RIVER, 3. FLAG OF HONOUR.

4. DR. S.R. CAPTAIN MEMORIAL CUP (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 2-45: 1. Alliston (3) Suraj Narredu 60, 2. Star Racer (1) Akshay Kumar 58.5, 3. Tough Lady (7) Ajeeth Kumar 57.5, 4. Mystery (6) Santosh Raj 57, 5. Stepper (5) G. Naresh 56.5, 6. Rare (9) Surya Prakash 55.5, 7. Sugar An Spice (2) Kiran Naidu 55.5, 8. My Dream (8) Gaddam 54.5 and 9. Story Teller (4) Jitendra Singh 53.5.

1. ALLISTON, 2. STAR RACER, 3. STORY TELLER.

5. SILVER DAGGER PLATE (Div. II), (1,600m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 3-15: 1. Brave Warrior (7) Koushik 61, 2. Crimson Fire (3) Rohit Kumar 60, 3. Barnabas (1) Jitendra Singh 58.5, 4. Tiger Of The Sea (6) Surya Prakash 57, 5. Royal Style (8) Gaurav Singh 55.5, 6. Mossad (4) Afroz Khan 55, 7. Super Act (9) Akshay Kumar 55, 8. Jo Malone (5) Abhay Singh 53.5, 9. Nathu La (2) Kuldeep Singh 52.5 and 10. London Bridge (10) Gaddam 50.

1. SUPER ACT, 2. BRAVE WARRIOR, 3. TIGER OF THE SEA.

6. ARTILLERY CUP (1,600m), 3-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 3-45: 1. Vijays Singham (1) T.S. Jodha 61, 2. Premier Action (6) Suraj Narredu 59, 3. Lockhart (4) Ajeeth Kumar 57.5, 4. Lightning Bolt (2) David Allan 56, 5. Tetra Rama (3) Akshay Kumar 55.5, 6. Explosive (7) R. Ajinkya 53 and 7. Somerset (5) Jitendra Singh 52.

1. LIGHTNING BOLT, 2. TETRA RAMA, 3. PREMIER ACTION.

7. DR. S.R. CAPTAIN MEMORIAL CUP (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 4-15: 1. Mehrzad (5) Gaurav Singh 60, 2. Green Turf (6) A.A. Vikrant 56, 3. Aristocrats Charm (3) Ajeeth Kumar 55.5, 4. Bedazzled (8) Kuldeep Singh 55.5, 5. Augenstern (2) Suraj Narredu 54.5, 6. Sputnic (4) Kiran Naidu 54.5, 7. Acadian Angel (7) N. Rawal 53.5, 8. Bar Et Law (9) Akshay Kumar 52.5 and 9. Air Salute (1) Afroz Khan 52.

1. BAR ET LAW, 2. AUGENSTERN, 3. ARISTOCRATS CHARM.

8. SILVER DAGGER PLATE (Div. I), (1,600m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 4-45: 1. Guiding Force (6) Suraj Narredu 61, 2. Shiloh (3) R.S. Jodha 61, 3. His Excellency (1) Surya Prakash 59, 4. Brush The Sky (5) Ashhad Asbar 57, 5. Yogastha (11) Ajeeth Kumar 57, 6. Kesariya Balam (8) Akshay Kumar 55, 7. Ajmal Birju (10) T.S. Jodha 54.5, 8. Stormy (9) Afroz Khan 54.5, 9. Solo Winner (2) Nakhat Singh 54, 10. Et Voici (7) B.R. Kumar 53 and 11. Diesis Dream (4) Jitendra Singh 50.5.

1. AJMAL BIRJU, 2. SHILOH, 3. KESARIYA BALAM.

Day's best: LIGHTNING BOLT

Double: BUZZ LIGHT YEAR — SUPER ACT

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 3,

4 & 5; (iii): 6, 7 & 8; Tla: all races.