Knotty Charmer lives up to the billing in the Kempegowda Cup

December 01, 2023 07:42 pm | Updated 07:42 pm IST - BENGALURU:

Prasanna Kumar-trained Knotty Charmer (Antony up) won the Kempegowda Cup, the main event of the races held here on Friday (Dec 1). The winner is owned by Mr. K. Kamesh, Mr. Srikanth Badruka, Mr. N. Swaroop Kumar, Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Dharmesh Mehta, Mr. M.N. Nambiar & Mr. D. Sanjeev Basapa.

The results:

1. BECKET PLATE: MAGICAL BAY (G. Vivek) 1, Del Aviz (Trevor) 2, Zarqawi (Akshay K) 3 and Makoto (Antony) 4. Nk, 3-1/2 and 1-1/2. 1m, 07.68s. ₹99 (w), 22, 11 and 10 (p), SHP: 30, THP: 40, FP: 340, Q: 109, Trinella: 442, Exacta: 1,601. Favourite: Del Aviz. Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd & M/s. Rapar Galloping Stars LLP. Trainer: Prasanna Kumar.

2. MUTHYALAMADUVU PLATE (Div. II): NEVER GIVE IN (S. John) 1, Bleue Dali (Arshad) 2, Smile Of Beauty (Tousif) 3 and Samachar (Vivek) 4. 2, 1-1/4 and 4-3/4. 1m, 12.81s. ₹34 (w), 15, 11 and 14 (p), SHP: 38, THP: 38, FP: 118, Q: 39, Trinella: 261, Exacta: 2,713. Favourite: Bleue Dali. Owners: Mr. N. Nitin Chengappa, M/s. Rapar Galloping Stars LLP, M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mr. Adil K. Gandhy, Mr. Apana Subaiya P, Mr. Gautam Basapa, Mr. V. Narayanan, Mr. J. Krishnadev Rao, Mr. Ravikanth Badruka & Mr. N.R. Nandan. Trainer: Arjun Mangalorkar.

3. MAHANADI PLATE: SASSY (Trevor) 1, Sincerity (Antony) 2, Cat Whiskers (Darshan) 3 and Granpar (Neeraj) 4. Snk, 1-3/4 and 1/2. 1m, 39.07s. ₹24 (w), 14, 27 and 27 (p), SHP: 111, THP: 65, FP: 440, Q: 219, Trinella: 7,277, Exacta: 25,964. Favourite: Sassy. Owners: Five Stars Shipping Co Pvt Ltd, Mr. Rama Seshu Eyunni, M/s. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Mukul A. Sonawala. Trainer: S. Attaollahi.

4. GLASS HOUSE TROPHY: SOLO PRINCE (L.A. Rozario) 1, Lauterbrunnen (Angad) 2, Anakin (G. Vivek) 3 and Air Display (Vivek) 4. 1-3/4, Nk and Nk. 1m, 13.28s. ₹83 (w), 17, 17 and 19 (p), SHP: 47, THP: 52, FP: 771, Q: 481, Trinella: 4,738, Exacta: 1,04,825. Favourite: Knight In Hooves. Owners: Mr. Rakesh Kumar & Dr. C.N. Devayya. Trainer: Pradeep Annaiah.

5. KEMPEGOWDA CUP: KNOTTY CHARMER (Antony) 1, Inyouwebelieve (Trevor) 2, Kalamitsi (Srinath) 3 and Peyo (Vinod Shinde) 4. 1-3/4, Snk and 1-1/4. 1m, 24.70s. ₹17 (w), 12, 10 and 12 (p), SHP: 28, THP: 34, FP: 32, Q: 33, Trinella: 95, Exacta: 349. Favourite: Knotty Charmer. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. Srikanth Badruka, Mr. N. Swaroop Kumar, Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Dharmesh Mehta, Mr. M.N. Nambiar & Mr. D. Sanjeev Basapa. Trainer: Prasanna Kumar.

6. KAVERI PLATE: ARMORY (Angad) 1, Je Ne Sais Quoi (Akshay K) 2, Castaneda (S. John) 3 and Breeze Bluster (Vinod Shinde) 4. 2-1/4, 2-1/4 and 1-3/4. 1m, 39.18s. ₹45 (w), 14, 16 and 14 (p), SHP: 41, THP: 53, FP: 217, Q: 104, Trinella: 520, Exacta: 1,332. Favourite: Castaneda. Owner: Mr. B.K. Reethan. Trainer: Narayana Gowda.

7. MUTHYALAMADUVU PLATE (Div. I): ART GALLERY (Srinath) 1, Prophecy (Trevor) 2, Dynamic Force (Akshay K) 3 and Crosswater (Antony) 4. 3, 3/4 and 1/2. 1m, 12.90s. ₹28 (w), 12, 11 and 19 (p), SHP: 36, THP: 47, FP: 140, Q: 39, Trinella: 387, Exacta: 572. Favourite: Prophecy. Owner: Dr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: S. Dominic.

Note: Originally Prophecy was first and Art Gallery second but an objection by Srinath, rider of Art Gallery, against Prophecy’s P. Trevor for pumping and shifting out in the last 150m and cutting across very sharply near 100m was upheld by the Stewards and the order revised as above.

Jackpot: ₹14,202 (five tkts.); Runner-up: 1,217 (25 tkts.); Treble (i): 1,686 (five tkts.); (ii): 339 (107 tkts.).