It’s Megasthenes vs. Glorious Destiny

Megasthenes and Glorious Destiny may fight out the finish of the Queen Elizabeth Commemoration Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Jan. 23).

1. MALAYSIA CUP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & above, rated 20 to 45, 2-15 p.m.: 1. Glorious Nissy (8) Md. Asif Khan 60, 2. Sprit Of Zion (5) Umesh 59.5, 3. Say My Name (1) Indrajeet Kumar 56.5, 4. Supreme Commander (4) Nakhat Singh 56.5, 5. Best Of Luck (7) B. Nikhil 56, 6. Be My Light (3) Zervan 53.5, 7. Amazing Kitten (2) Yash 52.5 and 8. Betty Boop (6) Irshad Alam 50.

1. GLORIOUS NISSY, 2. SPRIT OF ZION, 3. AMAZING KITTEN

2. MALAYSIA CUP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & above, rated 20 to 45, 2-45: 1. Eyes Of Falcon (3) Yash 61.5, 2. Grey Twilight (1) A.M. Alam 61.5, 3. Splendid Splasher (7) Janardhan P 61, 4. Queen Supreme (8) S. Shareef 60.5, 5. Red Hot Jet (4) Umesh 59.5, 6. Steve Mcqueen (6) Zervan 59.5, 7. Phoebe Buffay (2) Md. Asif Khan 58.5 and 8. Atacama (5) Gaddam 56.5.

1. STEVE MCQUEEN, 2. GREY TWILIGHT, 3. RED HOT JET

3. SINGAPORE CUP (1,600m), rated 40 to 65, 3-15: 1. Star Ranking (2) Md. Asif Khan 60, 2. Camila (8) Umesh 59.5, 3. Octavian (9) Yash 59.5, 4. Queen Of Clubs (5) P. Sai Kumar 59.5, 5. Chaitanya (6) S. Shareef 55.5, 6. Pacific Dunes (3) Zervan 52.5, 7. City Of Sails (4) Janardhan P 52, 8. Lady Rhino (7) Farhan 51 and 9. Platini (1) M. Bhaskar 51.

1. CAMILA, 2. OCTAVIAN, 3. QUEEN OF CLUBS

4. UNITED STATES OF AMERICA CUP (1,000m), rated 40 to 65 (no whip), 3-45: 1. Star Guitar (5) Umesh 60, 2. Olympicduel (2) Zervan 58.5, 3. Glorious Land (8) A.M. Alam 57, 4. Rush More (6) S. Shareef 56, 5. Star Fling (7) Iltaf Hussain 55, 6. Lord Ascot (4) Rajendra Singh 54.5, 7. Desert King (1) M. Bhaskar 54, 8. Revaldo (9) P. Sai Kumar 53 and 9. Silverman (3) B. Nikhil 51.5.

1. STAR GUITAR, 2. GLORIOUS LAND, 3. OLYMPICDUEL

5. QUEEN ELIZABETH COMMEMORATION TROPHY (1,400m), rated 80 & above, 4-15: 1. Megasthenes (8) Yash 60, 2. Tudor Treasure (5) S. Shareef 57.5, 3. The Champ (2) Azfar Syeed 57, 4. Chief Of Command (9) Nakhat Singh 56.5, 5. Glorious Destiny (6) Umesh 56, 6. Fast Car (3) M. Bhaskar 55, 7. Never Again (1) P. Sai Kumar 55, 8. Kingoftheworld (7) Zervan 53 and 9. Optimus Commander (6) Gaddam 52.5.

1. MEGASTHENES, 2. GLORIOUS DESTINY, 3. CHIEF OF COMMAND

6. THAILAND CUP (1,400m), rated 20 to 45, 4-45: 1. Baden Baden (2) Yash 60, 2. Trending Princess (8) Zervan 58.5, 3. Agnes (3) Umesh 57.5, 4. Star Proof (5) Md. Asif Khan 57.5, 5. Marcous (7) P. Sai Kumar 54.5, 6. Heart Of Gold (6) Janardhan P 54, 7. Royal Commander (1) Nakhat Singh 52.5 and 8. Mudita (4) B. Nikhil 52.

1. TRENDING PRINCESS, 2. MARCOUS, 3. AGNES

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: (i): 1, 2 & 3 (ii): 4, 5 & 6.