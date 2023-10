It’s Forever vs. Trevalius in the Sunday Silence Handicap

October 28, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Forever and Trevalius may fight out the finish in the Sunday Silence Handicap (1,600m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Oct. 28).

1. SULTAN HANDICAP (1,000m), 4-y-o & over, rated 00 to 25 (no whip), 2-15: 1. Presto Power (5) Koshi Kumar 60, 2. Stolen Glance (4) P. Surya 59.5, 3. Daiyamondo (2) P. Sai Kumar 59, 4. The Sting (6) Ram Nandan 59, 5. Feni (3) S. Imran 55.5, 6. Blue Sapphire (1) K.V. Baskar 55, 7. Kundavai (7) P. Vikram 54.5 and 8. Ocean Love (8) L.A. Rozario 54.5.

1. PRESTO POWER, 2. DAIYAMONDO, 3. THE STING

2. LORENZACCIO HANDICAP (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 2-45: 1. Smash Shot (2) Hindu Singh 60, 2. Relic Warrior (9) P. Sai Kumar 58.5, 3. Abnegator (7) Farhan Alam 58, 4. Aquilla (10) C. Brisson 58, 5. Aviothic (6) Inayat 58, 6. Gajabo Grande (8) P. Surya 58, 7. Flurry Heart (4) Ramandeep 57.5, 8. Knotty Power (3) Koshi Kumar 57.5, 9. Aspira (1) Yash Narredu 57, 10. Western Girl (11) Ram Nandan 57 and 11. Royal Nobility (5) Farid Ansari 56.5.

1. ASPIRA, 2. SMASH SHOT, 3. ROYAL NOBILITY

3. LORENZACCIO HANDICAP (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-15: 1. Gimmler (9) P.S. Chouhan 60, 2. Mr Starc (11) P. Surya 60, 3. Aurora Borealis (1) Farid Ansari 59.5, 4. Ancourage (3) R. Manish 58.5, 5. Awesomeness (10) L.A. Rozario 58.5, 6. Confidential (8) Hindu Singh 58.5, 7. Kallania (6) P. Sai Kumar 58.5, 8. Marquita (7) Yash Narredu 58.5, 9. Silver Soul (4) Ramandeep 58.5, 10. Solemn Moment (5) Koshi Kumar 58.5 and 11. Annalisa (2) Inayat 58.

1. MARQUITA, 2. GIMMLER, 3. CONFIDENTIAL

4. SUNDAY SILENCE HANDICAP (1,600m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (outstation horses eligible), 3-45: 1. Forever (4) Yash Narredu 60, 2. Presidential (6) Hindu Singh 59.5, 3. Trevalius (5) P. Trevor 55.5, 4. Kings Walk (2) Ram Nandan 54, 5. King Louis (1) C. Umesh 51.5 and Divina (3) P. Surya 50.

1. FOREVER, 2. TREVALIUS, 3. KING LOUIS

5. GALWAY HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-15: 1. Zaneta (5) C. Brisson 60, 2. Strombosis (9) Ramandeep 59.5, 3. Mystic Zlatan (6) L.A. Rozario 58.5, 4. Wonderful (3) Yash Narredu 58, 5. Choice (1) Koshi Kumar 56, 6. Bohemian Star (11) P. Sai Kumar 54.5, 7. Suparakiga (10) P.S. Chouhan 54.5, 8. Wisaka (8) Farhan Alam 54.5, 9. Star Of Liberty (12) Farid Ansari 53, 10. Emperor Charmavat (4) C. Umesh 52.5, 11. Magical Wave (7) Hindu Singh 52 and 12. Windsor Walk (2) Ram Nandan 50.5.

1. MAGICAL WAVE, 2. MYSTIC ZLATAN, 3. WONDERFUL

6. CLARION HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-45: 1. Sheer Rocks (6) C. Umesh 60, 2. Bertha (5) Yash Narredu 59.5, 3. King Sun (8) Hindu Singh 58, 4. Empire Of Dreams (3) P. Surya 57.5, 5. Oberon (1) Inayat 56, 6. Bay Of Naples (7) Ram Nandan 53.5, 7. Sunche Dreams (4) Farhan Alam 53 and 8. Royal Supremacy (2) Manikandan 50.5.

1. BERTHA, 2. SHEER ROCKS, 3. EMPIRE OF DREAMS

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.