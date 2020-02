Iron Age claims main event

Iron Age, ridden by P. Trevor, won the Dr. S.C. Jain Sprinters’ Championship (Gr. 2), the main attraction of Sunday’s (Feb. 9) races. The winner is owned by Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. D.R.Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Vikram D. Shah & S.R. Sanas. Imtiaz A. Sait trains the winner.

Trainer Imtiaz Sait saddled four winners while jockey A. Sandesh rode three winners on Sunday.

1. SONNY BRAR TROPHY (2,000m), Cl. II, rated 60 to 86: SAGITTARIUS (Sandesh) 1, Gloriosus (Trevor) 2 and Square Moon (Santosh) 3 . 5-1/2, 1-3/4. 2m 5.45s. ₹13 (w), SHP: 19, FP: 17. Favourite: Sagittarius. Owners: Mr. Sanjay Kolse rep. Greenleaf Racing & Breeding Pvt. Ltd. (OPC) & Mr. Rajiv S. Ghule. Trainer: Sanjay Kolse.

2. FOREST FLAIR PLATE (DIV. II) (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30: SO SPLENDID (Merchant) 1, Grand Eyes (J.Chinoy) 2, Lovely Fairy (Pranil) 3 and Run Happy (Santosh) 4. 1-1/2, 1-1/4, 1-3/4. 1m 26.72s. ₹32 (w), 15, 22 and 66 (p). SHP: 65, EXP: 1,377, FP: 314, Q: 161, Tanala: 2,748 and 1,963. Favourite: Cray Cray. Owners: Mr. Haresh N.Mehta and Mr. Manav H.Mehta rep. Rohan Bloodstock Pvt Ltd & Mr. G.Shewakramani. Trainer: Shazaan Shah.

3. DR. JAGJIT SINGH TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66: REVELATOR (Nicky Mackay) 1, Gallantry (C.S.Jodha) 2, Sasakwa (Kaviraj) 3 and Polyneices (Neeraj) 4. 1/2, hd, lnk. 1m 24.11s. ₹22 (w), 15, 13 and 1 (p). SHP: 43, EXW: 3,353, EXP: 340, FP: 95, Q: 50, Tanaa: 336 and 149. Favourite: Revelator. Owners: M/s. Rajesh Monga & Jatin L. Trivedi. Trainer: S.K. Sunderji.

4. N.M. IRANI TROPHY (1,400m), Maiden, 3-y-o only: MISS MUFFET (Nicky Mackay) 1, Live By Night (C.S. Jodha) 2, Arcadia (Parmar) 3 and Casanova Prince (Sandesh) 4. Lnk, 1, 1/2. 1m 25.60s. ₹29 (w), 14, 14 and 40 (p). SHP: 46, EXW: 16,966, EXP: 996, FP: 170, Q: 103, Tanala: 1,385 and 1,879. Favourite: Miss Muffet. Owner: Mrs. Liane Luthria. Trainer: Imtiaz A. Sait.

5. DR. S.C.JAIN SPRINTERS’ CHAMPIONSHIP (Gr.2), (1,200m), 4-y-o & over: IRON AGE (Trevor) 1, Intense Stylist (Nicky Mackay) 2, La Magnifique (David Egan) 3 and Augustus Caesar (Neeraj) 4. 2, 4, 5-1/4. 1m 9.84s. ₹12 (w), 11 and 10 (p). SHP: 18, FP: 20, Q: 14, Tanala: 46 and 34. Favourite: Iron Age. Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P.Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. D.R.Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Vikram D. Shah & S.R. Sanas. Trainer: Imtiaz A. Sait.

6. COLE CENTENARY GOLD TROPHY (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46: MEMORABLE MEMORIES (Sandesh) 1, Alpine Dancer (Pranil) 2, Agrami (Merchant) 3 and Stick To The Plan (C.S.Jodha) 4. 1-3/4, 2-1/4, Lnk, 1m 11.14s. ₹17 (w), 14, 18 and 16 (p). SHP: 89, EXW: 5,919, EXP: 321, FP: 195, Q: 39, Tanala: 732 and 240. Favourite: Memorable Memories. Owners: Mr. Niraj Tyagi and Mr. Vikas Sachdeva rep. Blazing Saddles (PF) & Mr. G. Shewakramani. Trainer: Imtiaz A. Sait.

7. MAHARASHTRA, GUJARAT & GOA AREA TROPHY (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: ITHACA (David Egan) 1, Gold Medalist (Nazil) 2, Peerless (Parmar) 3 and Lucky Luciano (Sandesh) 4. 1/2, hd, 1-3/4. 2m 8.09s. ₹19 (w), 10 and 46 (p). SHP: 72, FP: 171, Q: 106, Tanala: 330 and 147. Favourite: Ithaca. Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT. Racing & Breeders LLP & Mr. Mukul Sonawala. Trainer: Imtiaz A.Sait.

8. FOREST FLAIR PLATE (DIV. I), (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30: AQUARIUS (Sandesh) 1, Romanesque (C.S. Jodha) 2, Nusrat (Trevor) 3 and Dragonmoss (Malam) 4. Not run: Arabian Dream. 3/4, nk, 3. 1m 26.24s. ₹25 (w), 13, 16 and 11 (p). SHP: 53, EXW: 2,880, EXP: 212, FP: 266, Q: 199, Tanala: 358 and 95. Favourite: Nusrat. Owners: Mr. Kumar A. Raste, Mrs. Kadambari K. Raste & Mr. Madhavraje Kumar Raste. Trainer: M.K. Jadhav.

Jackpot: 70%: ₹803 (934 tkts), 30%: ₹97 (3,326 tkts). Treble (i): ₹319 (41 tkts), (ii) ₹94 (395 tkts). Super jackpot: 70%: ₹911 (87 tkts), 30%: ₹112 (302 tkts).