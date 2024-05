May 04, 2024 06:18 pm | Updated 06:18 pm IST - UDHAGAMANDALAM

Imperial Gesture and Pink Jasmine may fight out the finish in the Frankel Handicap (1,600m), the main event of the races to be held here on Sunday (May. 5).

1. GREEN DESERT HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11.00 a.m: 1. Dazzling Princess (10) Koshi Kumar 61.5, 2. Mon General (4) K.V. Baskar 60.5, 3. Wilbur (5) P. Sai Kumar 60.5, 4. Desert Force (1) S. Imran 53.5, 5. Stern Maiden (9) R. Manish 53.5, 6. Conscious Keeper (7) Surya Prakash 53, 7. Tree Of A Kind (2) B. Dharshan 53, 8. Eclipse Award (6) A.S. Peter 52.5, 9. Stolen Glance (3) M.S. Deora 52.5 and 10. Rwanda (8) L.A. Rozario 50.

1. DAZZLING PRINCESS, 2. CONSCIOUS KEEPER, 3. RWANDA

2. STORM CAT HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, 11.30: 1. High Tribute (10) Hindu Singh 60, 2. Sheer Elegance (1) A.M. Tograllu 59.5, 3. Amazing Attraction (2) R.S. Jodha 59, 4. Reign Of Terror (3) B. Dharshan 59, 5. Santamarina Star (7) P. Ajeeth Kumar 56, 6. Beauty Of The Turf (5) A.S. Peter 55.5, 7. Air Marshall (9) K.V. Baskar 55, 8. Saro Superfast (4) P. Sai Kumar 53, 9. Wonderful Era (6) C. Umesh 53 and 10. Wisaka (8) Farid Ansari 52.5.

1. HIGH TRIBUTE, 2. AMAZING ATTRACTION, 3. SARO SUPERFAST

3. MUDUMALAI TIGER TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 12.00 noon: 1. Mahlagha (6) S.J. Moulin 56, 2. Our Asset (2) Ashhad Asbar 56, 3. Royal Chivalry (7) P. Sai Kumar 56, 4. Royal Marquess (1) Kuldeep Singh 56, 5. Dramatic (5) M.S. Deora 54.5, 6. Forest Fragrance (3) Hindu Singh 54.5 and 7. Seiko Katsu (4) P. Ajeeth Kumar 54.5.

1. SEIKO KATSU, 2. ROYAL CHIVALRY, 3. DRAMATIC

4. FRANKEL HANDICAP (1,600m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (outstation horses are eligible), 12.30: p.m.: 1. Pink Jasmine (1) Ashhad Asbar 60, 2. Tycoonist (2) P. Vikram 57.5, 3. Imperial Gesture (5) Hindu Singh 57, 4. Swarga (3) C. Brisson 57, 5. Knight In Hooves (6) Kuldeep Singh 56.5 and 6. Royal Baron (4) P. Sai Kumar 53.

1. IMPERIAL GESTURE, 2. PINK JASMINE, 3. ROYAL BARON

5. ASTRONOMIC HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1.00: 1. Opus One (8) Koshi Kumar 61, 2. Turf Melody (7) Hindu Singh 61, 3. Sheer Rocks (6) S.A. Amit 58.5, 4. Empress Eternal (3) Kuldeep Singh 58, 5. Relic Warrior (2) C. Umesh 57.5, 6. Groovin (1) L.A. Rozario 56, 7. Impiana (4) S.J. Moulin 56, 8. Windsor Walk (5) C. Brisson 56 and 9. Cartel (9) B. Dharshan 53.

1. IMPIANA, 2. TURF MELODY, 3. RELIC WARRIOR

6. ASTRONOMIC HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 1.30: 1. Celeste (9) C. Umesh 60, 2. All Stars (1) R.S. Jodha 58.5, 3. First Missile (7) Surya Prakash 58, 4. Sinatra (5) S.A. Amit 58, 5. Cloudy Hills (3) M.S. Deora 57.5, 6. Preakness (4) A.S. Peter 57.5, 7. Helen Of Troy (8) Farid Ansari 57, 8. Prince Purple (2) C. Brisson 56 and 9. Grace (6) Hindu Singh 54.5.

1. ALL STARS, 2. GRACE, 3. CELESTE

JKt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.