Glorious King claims the May Day Cup

May 04, 2024 06:13 pm | Updated 06:13 pm IST - UDHAGAMANDALAM

D. Narredu’s Glorious King (Hindu Singh up) won the May Day Cup (1,400m), the main event of the races held here on Saturday (May. 4). The winner is owned by Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. GMMSR Advisory Services & Miss. Ameeta Mehra.

1. CAUVERY HANDICAP: THE REBEL (Kuldeep Singh) 1, Midnight Sparkle (P. Sai Kumar) 2, Royal Supremacy (Farid Ansari) 3 and Daiyamondo (C. Umesh) 4. 1-1/4, 3-1/4 and 1-1/4. 1m 17.77s.

Owners: Mr. S. Shanker Narayanan, Mr. S. Ganapathy & Mr. K.S. Mandanna. Trainer: Mandanna.

2. ROMANTIC WARRIOR HANDICAP: BOMBER JET (Surya Prakash) 1, Stillwater (P. Sai Kumar) 2, Knotty Power (A.S. Peter) 3 and Young Heart (Hindu Singh) 4. 1/2, lnk and 2-1/4. 1m 17.37.

Owner: M/s. Zaveri Stud Farm. Trainer: R. Ramanathan.

3. VOYAGE BUBBLE PLATE: EMPEROR VIKRAM (C. Brisson) 1, Straordinario (Hindu Singh) 2, Pluto (M. Bhaskar) 3 and Juliet Rose (Farid Ansari) 4. 2-1/2, 2-1/4 and 1-3/4. 1m 23.27s.

Owners: Mr. Bharat V. Epur, Mr. Ayyadevara Srinivas, Mrs. Kamineni Shashidar & Mr. Ganesan Subramanian. Trainer: Sebastian.

4. MAY DAY CUP: GLORIOUS KING (Hindu Singh) 1, Queen Anula (K.V. Baskar) 2, Multicrown (P. Sai Kumar) 3 and Rising Tycoon (M.S. Deora) 4. 1, 1-1/4 and 3-1/4. 1m 27.93s.

Owners: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. GMMSR Advisory Services & Miss. Ameeta Mehra. Trainer: D. Narredu.

5. DANEHILL HANDICAP: EDMUND (M.S. Deora) 1, Alpha Domino (Ashhad Asbar) 2, Abilitare (Koshi Kumar) 3 and Radiant Joy (P. Ajeeth Kumar) 4. 3/4, 1-1/4 and shd. 2m 12.16s.

Owner: Mr. Anil Saraf. Trainer: Suraj Shaw.

6. SANTA ANITA HANDICAP: SILVER SOUL (R. Manish) 1, Malacca (Koshi Kumar) 2, Annalisa (C. Umesh) 3 and War Emblem (P. Sai Kumar) 4. 1-1/2, lnk and 2-1/4. 1m 30s.

Owners: Dr. Asha Bhat & Mrs. Matlene Bhat. Trainer: Saddam Iqbal.