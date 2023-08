Fire Power clinches Nizam’s Gold Cup

August 13, 2023 08:46 pm | Updated 08:46 pm IST - Hyderabad:

Trainer S.S. Attaollahi’s ward Fire Power, ridden by S. Saqlain, won the Nizam’s Gold Cup (Gr. 2), the feature event of Sunday’s (Aug. 13) races here.

The winner is owned by Col. S.B. Nair & Miss. Ameeta Mehra.

1. MICA EMPEROR PLATE (Div. II): PRECIOUS (S. Saqlain) 1, Young Diana (Trevor) 2, Bold Beauty (Mohit Singh) 3 and Fayola (Surya Prakash) 4. 3/4, 6-1/4 and 1/2. 1m 7. 73s. ₹33 (w), 12, 10 and 21 (p). SHP: 47, THP: 40, SHW: 15 and 10, FP: 113, Q: 20, Tanala: 379. Favourite: Young Diana.

Owners: M/s. Arun Alagappan Racing LLP & Mr. Chandrakanth Kankaria. Trainer: R.H. Sequeira.

2. MICA EMPEROR PLATE (Div. I): ONLY THE BRAVE (Santosh Raj N R) 1, Thunder Knight (P. Sai Kumar) 2, Veneno (B. Nikhil) 3 and Pontefract (Afroz Khan) 4. 2, 2-1/4 and 2. 1m 8. 66s. ₹25 (w), 12, 10 and 25 (p). SHP: 34, THP: 62, SHW: 18 and17, FP: 88, Q: 59, Tanala: 664. Favourite: Pontefract.

Owner: Mr. Mohammed Nayeem Uddin. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

3. SHAMIRPET CUP (Div. II): LADY DANGER (B. Nikhil) 1, London Bell (Md. Ekram Alam) 2, Exclusive Luck (Md. Ismail) 3 and Silver Lining (Afroz Khan) 4. 3-1/2, 1-1/4 and 3/4. 1m 28. 19s. ₹72 (w), 22, 12 and 14 (p). SHP: 47, THP: 47, SHW: 28 and 17, FP: 521, Q: 244, Tanala: 1,877. Favourite: Exclusive Luck.

Owners: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agricultural Farm. Trainer: Magan Singh.

4. HYDERABAD PLATE: AUSTRALIA (P. Trevor) 1, Stunning Art (S. Saqlain) 2, Queen Empress (Abhay Singh) 3 and Windsor (Afroz Khan) 4. 6, 5 and 3-1/2. 1m 41. 51s. ₹16 (w), 13, 16 and 14 (p). SHP: 56, THP: 39, SHW: 10 and 39, FP: 96, Q: 67, Tanala: 348. Favourite: Australia.

Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

5. INDEPENDENCE CUP: ASHOKA (A. Imran Khan) 1, West Brook (Trevor) 2, Candy Girl (Md. Ekram Alam) 3 and Huntingdon (S. Saqlain) 4. 1-1/4, 4-1/2 and 1/2. 1m 26. 44s. ₹25 (w), 10, 11 and 20 (p). SHP: 32, THP: 43, SHW: 16 and 16, FP: 88, Q: 36, Tanala: 462. Favourite: West Brook.

Owners: Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Mr. Rama Seshu Eyunni and Mr. D. Netto. Trainer: M.R. Chauhan.

6. SHAMIRPET CUP (Div. I): POWER RANGER (R.S. Jodha) 1, Classical Music (Shivansh) 2, Pancho (Abhay Singh) 3 and Inderdhanush (Kiran Naidu) 4. 3-1/4, 1-1/2 and 2. 1m 29. 33s. ₹18 (w), 10, 19 and 18 (p). SHP: 47, THP: 47, SHW: 11 and 14, FP: 81, Q: 43, Tanala: 346. Favourite: Power Ranger.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

7. NIZAM’S GOLD CUP (Gr. 2): FIRE POWER (S. Saqlain) 1, Arc De Triomphe (P. Trevor) 2, Kalamitsi (Shreyas Singh) 3. Not run: Monteverdi. 2-1/2 and 6-3/4. 2m 5. 98s. ₹24 (w), SHP: 30, FP: 43. Favourite: Arc De Triomphe.

Owners: Col. S.B. Nair & Miss. Ameeta Mehra. Trainer: S.S. Attaollahi.

8. BROWN JACK PLATE: HONOURABLE LADY (P. Sai Kumar) 1, Sweet Talk (Mohit Singh) 2, Canterbury (B.R. Kumar) 3 and Dream Jewel (Santosh Raj) 4. 3, 5-3/4 and 3. 1m 29. 11s. ₹28 (w), 12, 18 and 19 (p). SHP: 48, THP: 56, SHW: 10 and 41, FP: 88, Q: 54, Tanala: 744. Favourite: Sweet Talk.

Owner: Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

Jackpot: 70%: ₹6,631 (30 tkts.), 30%: 888 (96 tkts.).

Treble (i): 1,688 (18 tkts.), (ii): 115 (172 tkts.), (iii) 330 (119 tkts.).

Mini Jackpot: 2,226 (20 tkts.), 1,762 (47 tkts.).