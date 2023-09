Evaldo lives up to the billing in the Maharaja’s Cup

September 28, 2023 06:55 pm | Updated 06:55 pm IST - MYSURU:

Prasanna Kumar-trained Evaldo (Akshay Kumar up) won the Maharaja’s Cup, the feature event of the races held here on Thursday (Sept 28). The winner is owned by Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj.

The results:

INDRADHANUSH PLATE (Div. I): REMBRANDT (Shreyas S) 1, Mighty Swallow (Arvind K) 2, Seventh Samurai (Antony) 3 and Free Spirited (Faiz) 4. Not run: Magic Circle. 1-1/4, 1-1/4 and 3. 1m, 27.18s. ₹23 (w), 15, 13 and 15 (p), SHP: 34, THP: 57, FP: 107, Q: 58, Trinella: 204, Exacta: 2,687. Favourite: Rembrandt. Owners: M/s. Nitin Himmatmal Jain & Jatin Laxmikant Trivedi. Trainer: B. Prithviraj.

1. JAYANAGARA PLATE: RULING DYNASTY (Akshay K) 1, Sand Castles (Hindu S) 2, Dear Lady (Neeraj) 3 and Estefania (Antony) 4. 8-1/2, 4 and 22-1/2. 2m, 05.92s. ₹15 (w), 15 and 24 (p), SHP: 36, THP: 39, FP: 59, Q: 50, Trinella: 182, Exacta: 692. Favourite: Ruling Dynasty. Owner: Mr. K. Kaliyaperumal. Trainer: Prasanna Kumar.

2. VALAROSO PLATE: SPIRIT OF THE ROSE (G. Vivek) 1, Cletus (A. Merchant) 2, Biometric (S. Shareef) 3 and Ultimate Striker (Vinod Shinde) 4. 6-1/4, Nk and 1. 1m, 13.02s. ₹15 (w), 10, 38 and 19 (p), SHP: 127, THP: 46, FP: 258, Q: 164, Trinella: 893, Exacta: 1,459. Favourite: Spirit Of The Rose. Owner: Mr. Subodh Chand Bothra. Trainer: Warren Singh.

3. AUNTY PIP PLATE: CHILLY BREEZE (Faiz) 1, War Song (Kiran Rai) 2, Natural Fly (Inayat) 3 and Airvelocity (M. Shahid) 4. Nose, 3-3/4 and 1-1/2. 1m, 28.35s. ₹114 (w), 24, 14 and 10 (p), SHP: 41, THP: 50, FP: 402, Q: 233, Trinella: 1,464, Exacta: 7,616 (carried over). Favourite: War Song. Owner: Nippon Bloodstock & Racing Pvt Ltd. Trainer: C.D. Monnappa.

4. K.T. SHAMAIAH GOWDA MEMORIAL TROPHY: ASHTAR (T. Pavan) 1, Vijaya Falcon (G. Vivek) 2, Achook (Vinod Shinde) 3 and Heroism (Arshad) 4. Not run: Ghyama. 1-1/4, 1-3/4 and 3-3/4. 1m, 25.23s. ₹48 (w), 18, 16 and 14 (p), SHP: 29, THP: 37, FP: 103, Q: 43, Trinella: 984, Exacta: 6,688 (carried over). Favourite: Vijaya Falcon. Owner: Mr. Hooshang K Pashootan. Trainer: G.T. Surender.

5. MAHARAJA’S CUP: EVALDO (Akshay K) 1, Santorina (Antony) 2, A Star Is Born (Suraj) 3 and Shubankar (G. Vivek) 4. 3/4, 2-1/4 and 3/4. 1m, 36.48s. ₹17 (w), 11 and 12 (p), SHP: 19, THP: 20, FP: 22, Q: 20, Trinella: 42, Exacta: 75. Favourite: Evaldo. Owners: Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj. Trainer: Prasanna Kumar.

6. SON OF THE LIGHT PLATE (Div. II): THE KING N I (Koshi K) 1, Solo Prince (L.A. Rozario) 2, Baltimore (Antony) 3 and Jersey Legend (Arvind K) 4. Not run: D Don King. 4-3/4, 1-1/4 and 3/4. 1m, 13.64s. ₹27 (w), 15, 12 and 18 (p), SHP: 29, THP: 40, FP: 42, Q: 27, Trinella: 356, Exacta: 9,068. Favourite: The King N I. Owner: Mr. Dinesh Kumar K. Trainer: Warren Singh.

7. SON OF THE LIGHT PLATE (Div. I): AIR DISPLAY (Inayat) 1, Ombudsman (Vinod Shinde) 2, Four Wheel Drive (Tousif) 3 and Osiris (M. Naveen) 4. Not run: Phoenix Surprise. 4, Nose and 1-1/4. 1m, 13.51s. ₹26 (w), 17, 21 and 29 (p), SHP: 80, THP: 54, FP: 395, Q: 235, Trinella: 2,044, Exacta: 10,144. Favourite: Air Display. Owner and trainer: Mr. S. Inayathulla.

Jackpot: ₹15,811 (carried over); Mini Jackpot: 2,025 (carried over); Treble (i): 1,650 (carried over); (ii): 154 (24 tkts).