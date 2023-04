Dun It Again obliges in the first division of Romantic Warrior Handicap

April 30, 2023 06:23 pm | Updated 06:23 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Dun It Again (Farhan Alam up) won the first division of the Romantic Warrior Handicap (1,300m), the main event of the races held here on Sunday morning (April. 30). The winner is owned by Mr. Tatineni Prasad Rao and trained by Vishesh.

1. LUXEMBOURG HANDICAP: CONSCIOUS KEEPER (S.A. Amit) 1, Daiyamondo (C. Umesh) 2, Marshall (S. Kamble) 3 and Feni (Ram Nandan) 4. 4-1/4, 1-1/4 and 1. 1m, 16.22s. Owners: Dr. Murali Venkataswamy & Mr. Sathish Kumar Joghee. Trainer: R. Ramanathan.

2. LITTLE FLUTTER HANDICAP: FIAT JUSTITIA (C. Umesh) 1, Big Treasure (S.A. Amit) 2, Excellent Star (Gagandeep) 3 and Stern Maiden (P. Sai Kumar) 4. Not run: Sea Script. 3/4, 1-1/4 and 1/2. 1m, 16.01s. Owners: Mr. S. Ganapathy & Mr. C.R. Bala Kumar. Trainer: Mandanna.

3. SIMON LASS HANDICAP: WAR EMBLEM (Farhan Alam) 1, Current View (Inayat) 2, Mr Mozart (C. Umesh) 3 and Sacre Couer (S.A. Amit) 4. Not run: Queen Anula. 1-1/2, 3-3/4 and shd. 1m, 21.57s. Owner: Mr. Ravi P.S. Raju. Trainer P. Krishna.

4. MAY DAY TROPHY: PIRATE’S LOVE (Gagandeep) 1, Senora Bianca (S.A. Amit) 2, Katahdin (Manikandan) 3 and Beethovan (P. Sai Kumar) 4. 4, 3/4 and lnk. 1m, 15.19s. Owner: Mr. Tatineni Prasad Rao. Trainer: Vishesh.

5. VADENI PLATE (Div. I): GOLD FAME (C. Umesh) 1, Happiness (C. Brisson) 2, Florence (S.A. Amit) 3 and Aurora Borealis (Farid Ansari) 4. 2, 7 and 3/4. 1m, 15.28s. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep GMMSR Advisory Services. Trainer: J.E. Mckeown.

6. VADENI PLATE (Div. II): SOFT WHISPER (P. Sai Kumar) 1, Zen Zero (C. Umesh) 2, Western Girl (Farhan Alam) 3 and Regent Prince (Farid Ansari) 4. Dist, shd and 2-3/4. 1m, 14.34s. Owner: Mr. Aditya Pradyumna Thackersey. Trainer: B. Suresh.

7. ROMANTIC WARRIOR HANDICAP (Div. I): DUNT IT AGAIN (Farhan Alam) 1, Glorious Destiny (Ram Nandan) 2, Rays Of Sun (Khet Singh) 3 and Race For The Stars (Farid Ansari) 4. 3/4, 1 and 1. 1m 21s. Owner: Mr. Tatineni Prasad Rao. Trainer: Vishesh.

8. ROMANTIC WARRIOR HANDICAP (Div. II) GOLDEN MARINA (S.A. Amit) 1, Star Symbol (Mohit Singh) 2, Diamond And Pearls (C. Umesh) 3 and Constant Variable (Gagandeep) 4. Lnk, 1/2 and 2/3/4. 1m 20.70s. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. GMMSR Advisory Services. Trainer: R. Ramanathan.