Dedicate claims the Justice P. Medapa Memorial Trophy

June 17, 2023 06:52 pm | Updated 06:52 pm IST - BENGALURU

Dr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust’s Dedicate (Hindu Singh up) won the Justice P. Medapa Memorial Trophy, the feature event of the races held here on Saturday (June 17). The winner is trained by Vijay Singh.

The results

1. JUNE PLATE (Div. II): BELVEDERE (Akshay K) 1, The Golden Dream (M. Naveen) 2, Breeze Bluster (S. Saqlain) 3 and Chinky Pinky (T.S. Jodha) 4. 3/4, 1-3/4 and 1-3/4. 1m 14.01s. Rs. 32 (w), 10, 15 and 13 (p), SHP: 31, THP: 46, FP: 216, Q: 80, Trinella: 339, Exacta: 608. Favourite: Breeze Bluster.

Owner: Mr. Dayanand Kachuwah. Trainer: Faraz Arshad.

2. KRANJI PLATE (2,000m): RULING DYNASTY (Akshay K) 1, Crown Witness (Yash) 2, Original Sin (Trevor) 3 and Detective (Deepak S) 4. 3/4, 1-1/4 and 4-1/4. 2m 07.01s. Rs. 16 (w), 11 and 17 (p), SHP: 26, THP: 28, FP: 33, Q: 26, Trinella: 42. Favourite: Ruling Dynasty.

Owner: Mr. K. Kaliyaperumal. Trainer: Prasanna Kumar.

3. MADDUR STAKES: MAROON (S. John) 1, Phoenix Surprise (Arvind K) 2, Double Vision (Vinod Shinde) 3 and Bellissimo (M. Naveen) 4. 4, Snk and 3/4. 1m 27.92s. Rs. 26 (w), 12, 59 and 43 (p), SHP: 179, THP: 106, FP: 606, Q: 352, Trinella: 62,868, Exacta: 31,395. Favourite: Eastern Sea.

Owner: M/S. Kunal Gupta Stud Farm LLP. Trainer: Prasanna Kumar.

4. ROYAL COMMAND PLATE: FONDNESS OF YOU (Yash) 1, Dynamic Force (G. Vivek) 2, Divo (Zervan) 3 and Eco Friendly (Afsar Khan) 4. 5-1/2, Nose and 1-3/4. 1m 12.52s. Rs. 35 (w), 15, 15 and 11 (p), SHP: 35, THP: 53, FP: 251, Q: 119, Trinella: 303, Exacta: 5,935. Favourite: Divo.

Owners: So Blest Trading Co Pvt Ltd, Mr. Santhosh. P & Mr. Rajesh Narredu. Trainer: Rajesh Narredu.

5. SIR CECIL CUP: SNOWPIERCER (Trevor) 1, Vyasa (P.S. Chouhan) 2, Star Concept (Yash) 3 and Pneuma (G. Vivek) 4. Not run: Australia. 3-3/4, Nose and 3/4. 1m 38.13s. Rs. 39 (w), 13, 20 and 17 (p), SHP: 47, THP: 46, FP: 165, Q: 81, Trinella: 724, Exacta: 3,609. Favourite: Mariana.

Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep. by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole, Mr. Rishad N. Pandole & Mr. Atul Ishwardas Chor. Trainer: S. Attaollahi.

6. JUSTICE P. MEDAPA MEMORIAL TROPHY: DEDICATE (Hindu S) 1, Lauterbrunnen (Angad) 2, Slainte (S. Saba) 3 and Splendour On Grass (P. Sai Kumar) 4. 2-1/2, 3/4 and Nk. 1m 12.25s. Rs. 22 (w), 13, 15 and 30 (p), SHP: 42, THP: 87, FP: 111, Q: 62, Trinella: 1,129, Exacta: 6,508. Favourite: Dedicate.

Owner: Dr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Vijay Singh.

7. JUNE PLATE (Div. I): ARCHWAY (S. John) 1, Twilight Tornado (Inayat) 2, Defining Power (Rajesh K) 3 and Southern Force (Rayan) 4. Lnk, 2-1/4 and 3-1/2. 1m 12.92s. Rs. 20 (w), 12, 19 and 18 (p), SHP: 61, THP: 42, FP: 104, Q: 61, Trinella: 551, Exacta: 1,756. Favourite: Archway.

Owners: M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mukteshwar Racing LLP, Mr. Chandrakanth Kankaria & Mr. Haider Soomar. Trainer: Arjun Mangalorkar.

Jackpot: Rs. 1,938 (43 tkts); Runner up: 517 (69 tkts); Treble (i): 128 (58 tkts); (ii): 434 (39 tkts).