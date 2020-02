Cavaliere expected to score

Cavaliere, who has been well tuned is expected to score in the F.K. Irani Memorial Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Feb 15).

False rails (width about 7.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. ARDENT KNIGHT PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-15 pm: 1. Daring Boy (3) R. Pradeep 55, 2. Golden Memory (10) Darshan 55, 3. Shivalic Gold (11) Chetan G 55, 4. Sir Jersey (2) Sandesh 55, 5. Stone House (8) Irvan 55, 6. Stormy Knight (6) Jagadeesh 55, 7. Arlette (9) Trevor 53.5, 8. Flamingo Orange (12) I. Chisty 53.5, 9. Flamingo Road (7) Srinath 53.5, 10. Hitomi Sakuma (1) Sai Kiran 53.5, 11. Speaking Of Skies (5) T.S. Jodha 53.5 and 12. Top News (4) Rayan 53.5.

1. Sir Jersey, 2. Arlette, 3. Stone House.

2. DANDELI PLATE (1,100m), rated 00 to 20, 2-45: 1. Nostradamus (-) (-) 60, 2. Hunters Moon (1) S. John 59.5, 3. Zafrina (9) B. Dharshan 59, 4. Air Force One (6) Mark 58.5, 5. Altair (5) Irvan 58.5, 6. Apollo Bay (3) Kiran Rai 57.5, 7. Love Music (7) T.S. Jodha 57, 8. Kanthaka (4) Sai Kiran 55.5 and 9. Identiti (8) Arshad 53.5.

1. Hunters Moon, 2. Air Force One, 3. Apollo Bay.

3. MELUKOTE PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 3-15: 1. Fictioneer (7) S. John 60, 2. Flirting Eyes (5) Chetan G 60, 3. Smile Of Joy (12) A. Imran 59.5, 4. King Creole (6) David Allan 58.5, 5. Kingsfield (8) Mark 58, 6. Brown Bess (1) Trevor 57, 7. Track Striker (9) P. Mani 56.5, 8. Goodwill Warrior (4) Arshad 55.5, 9. Hidden Soldier (11) Sai Kiran 5, 10. Je Ne Sais Quoi (3) Irvan 55, 11. Proudwish (10) Sai Vamshi 54 and 12. South Bell (2) Shreyas 54.

1. King Creole, 2. Fictioneer, 3. Brown Bess.

4. CHATRAPATHI CUP (1,200m), rated 60 & above, 3-45: 1. Super Success (3) R. Marshall 60, 2. Manchester (8) T.S. Jodha 59.5, 3. Set To Win (5) M. Naveen 56.5, 4. Kvasir (1) Arvind Kumar 56, 5. Corona Del Corsa (7) Sandesh 55.5, 6. Psychic Warrior (9) Kiran Rai 54.5, 7. Regal Music (4) R. Manish 54.5, 8. Fire Glow (10) Arshad 54, 9. Life Awaits (6) A. Vishwanath 54 and 10. Commodus (2) Trevor 51.

1. Kvasir, 2. Commodus, 3. Corona Del Corsa.

5. F.K. IRANI MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 30 to 50, 4-15: 1. Cavaliere (4) S. John 60, 2. Knotty Oak (10) Antony 59.5, 3. Schafenberg (9) R. Marshall 59, 4. Venus Bay (3) M. Naveen 58.5, 5. After Hours (2) A. Imran 57.5, 6. Alexandre Dumas (5) Sai Kiran 57, 7. Indian Democrat (12) David Allan 57, 8. Amazing Angel (6) Arshad 56.5, 9. Marco Polo (1) Arvind Kumar 56.5, 10. Princeazeem (7) Trevor 55, 11. Another Rainbow (8) T.S. Jodha 54.5 and 12. Glorious Dancer (11) Darshan 54.

1. Cavaliere, 2. Indian Democrat, 3. Princeazeem.

6. PLANETARIUM PLATE (1,100m), rated 15 to 35, 4-45: 1. Debonair (7) A. Imran 60, 2. Cashmere (4) M. Naveen 56.5, 3. Catch The Crown (1) Naveen Kumar 55.5, 4. Konichiwa (2) P. Mani 55.5, 5. Flt Captain (6) Vaibhav 54.5, 6. Sensational Grey (3) Darshan 54, 7. Super Gladiator (8) Trevor 54, 8. Awesome Girl (9) Khurshad 53 and 9. Dontbreaktherules (5) Arshad 53.

1. Debonair, 2. Super Gladiator, 3. Catch The Crown.

7. ROYAL RUSSIAN PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 5-15: 1. Legendary Princess (10) David Allan 60, 2. Chantelle (8) Trevor 59, 3. Caesars Palace (3) S. Hussain 57.5, 4. Bahurupah (6) S.K. Paswan 57, 5. Challenging Star (9) R. Marshall 57, 6. Definitive (2) Chetan G 57, 7. Striking Memory (12) Darshan 57, 8. Southern Power (5) Nazerul 56.5, 9. Tazamour (1) Ajeet Kumar 56, 10. Country's Jewel (11) T.S. Jodha 55, 11. Indian Star (4) Kiran Rai 55 and 12. Sun Splash (7) Vaibhav 55.

1. Legendary Princess, 2. Caesars Palace, 3. Chantelle.

Day's best: Cavaliere.

Double: Debonair — Legendary Princess.

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i) 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.