Carlisle well prepped to come good in the Osman Sagar Cup

August 01, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

Trainer Leo D’Silva’s ward Carlisle, who is in good shape as evidenced by his morning trials, should win the Osman Sagar Cup, the feature event of the Tuesday’s (Aug. 1) races, postponed from July 24, at Malakpet here.

1. TENACITY PLATE (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 1.25 p.m.: 1. My Master (1) Md. Ekram Alam 61, 2. Precious Gift (6) Ajay Kumar 61, 3. Riffa (5) Md. Ismail 61, 4. Sorry Darling (2) Surya Prakash 61, 5. Blue Label (4) R.S. Jodha 59, 6. Janasu (3) Vivek G 58.5, 7. Silver Lining (7) Afroz Khan 58.5 and 8. Ar Superior (8) P. Sai Kumar 50.

1. BLUE LABEL, 2. SORRY DARLING, 3. SILVER LINING

2. CON AMORE PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.55: 1. Colt Pistol (8) Akshay Kumar 56, 2. Happy Soul (12) Surya Prakash 56, 3. Lucky Nine (6) B. Nikhil 56, 4. MN’s Council (5) A.M. Tograllu 56, 5. Thunder Knight (9) Neeraj 56, 6. Alexina (2) P. Sai Kumar 54.5, 7. Chivalry (3) Nakhat Singh 54.5, 8. Dali’s Champion (1) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 9. Exeter (7) P. Ajeeth Kumar 54.5, 10. Kenna (4) Kiran Naidu 54.5, 11. Pontefract (10) Afroz Khan 54.5 and 12. Proud Girl (11) Mohit Singh 54.5.

1. ALEXINA, 2. THUNDER KNIGHT, 3. COLT PISTOL

3. P.M. BOKDAWALA MEMORIAL CUP (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.25: 1. Exotic Dancer (5) A. Imran Khan 60, 2. Brilliant Star (3) Yash Narredu 56.5, 3. The Thunder (1) Ashad Asbar 55.5, 4. Hard To Toss (4) A.A. Vikrant 55, 5. Malibu (7) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 6. Rising Queen (6) Md. Ismail 54, 7. Ice Berry (8) Md. Ekram Alam 53, 8. Star Racer (2) Kuldeep Singh (Jr) 53 and 9. Mr. Perfect (9) P. Sai Kumar 52.5.

1. BRILLIANT STAR, 2. MALIBU, 3. THE THUNDER

4. ADILABAD PLATE (Div. I) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.00: 1. High Reward (6) R.S. Jodha 60, 2. Golden Forza (3) Kiran Naidu 59, 3. Splendour On Grass (9) Mohit Singh 58, 4. Reigning Beauty (1) S. Saqlain 57, 5. Yaletown (4) Kuldeep Singh (Jr) 56.5, 6. Enabling (2) Akshay Kumar 55.5, 7. Classical Music (8) Surya Prakash 54.5, 8. Lights On (5) Nakhat Singh 54.5 and 9. Lady Danger (7) D.S. Deora 52.

1. ENABLING, 2. SPLENDOUR ON GRASS, 3. REIGNING BEAUTY

5. P.M. BOKDAWALA MEMORIAL CUP (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.30: 1. N R I Sport (10) Sonu Kumar 61, 2. Angel Tesoro (1) Kiran Naidu 55, 3. Garnet (7) A.A. Vikrant 55, 4. Beauty Flame (9) Kuldeep Singh (Sr) 53.5, 5. Classy Dame (6) Nakhat Singh 52.5, 6. Just Incredible (3) Kuldeep Singh (Jr) 52.5, 7. Kenaf (8) Afroz Khan 51.5, 8. Master Touch (4) Uday Kiran 51.5, 9. Char Ek Char (2) Surya Prakash 51 and 10. Pal Cha (5) B. Nikhil 50.

1. KENAF, 2. GARNET, 3. N R I SPORT

6. ADILABAD PLATE (Div. II) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 4.00: 1. Commanding Knight (9) P. Sai Kumar 60, 2. Its On (8) D.S. Deora 59.5, 3. Adbhut (1) Md. Ekram Alam 58.5, 4. Fresh Hope (2) Shivansh 57.5, 5. Calista Girl (3) B. Nikhil 56.5, 6. Fara (7) A.M. Tograllu 56.5, 7. Divine Connection (6) R.S. Jodha 56, 8. Deccan Ranger (4) A.A. Vikrant 54.5 and 9. Protocol (5) G. Naresh 53.

1. ADBHUT, 2. FRESH HOPE, 3. COMMANDING KNIGHT

7. OSMAN SAGAR CUP (1,200m), rated 60 to 85 (Cat. II), 4.30: 1. General Atlantic (5) Shivansh 61, 2. N R I Superpower (11) S. Saqlain 57.5, 3. Stunning Force (9) Mohit Singh 57.5, 4. Beauty Blaze (1) Akshay Kumar 56, 5. Carlisle (3) Afroz Khan 56, 6. City Of Bliss (4) Neeraj 55.5, 7. Mark My Day (16) Nakhat Singh 55, 8. Miss Little Angel (8) Abhay Singh 54.5, 9. City Of Blessing (13) Kuldeep Singh (Sr) 53.5, 10. Maximum Glamour (10) P. Sai Kumar 53.5, 11. La Mirage (12) Sonu Kumar 53, 12. Blissful (7) R.S. Jodha 52.5, 13. Briar Ridge (14) Santosh Raj 52.5, 14. Morior Invictus (15) Surya Prakash 51.5, 15. Malaala (2) Ajay Kumar 51 and 16. Above The Law (6) B. Nikhil 50.

1. CARLISLE, 2. GENERAL ATLANTIC, 3. BEAUTY BLAZE

8. SCARLET PRINCE PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 5.00: 1. Soorya Vahan (8) Md. Ismail 60, 2. Alpine Girl (12) Mohit Singh 59.5, 3. Lucky Zone (11) P. Ajeeth Kumar 59.5, 4. Golden Gazelle (7) Ashad Asbar 59, 5. Proud Mary (6) A. Imran Khan 58.5, 6. Worcester (5) Akshay Kumar 58.5, 7. Das (10) Vivek G 57.5, 8. Special Effort (3) Kiran Naidu 56, 9. Ampere’s Touch (4) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 10. Muaser (2) P. Sai Kumar 53.5, 11. Flashing Memories (9) Nakhat Singh 53 and 12. London Bell (1) Surya Prakash 52.5.

1. WORCESTER, 2. DAS, 3. PROUD MARY

Day’s Best: BRILLIANT STAR

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.