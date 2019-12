Augustus Caesar rules in feature

Augustus Caesar, ridden by Neeraj Rawal, claimed the P D Bolton Trophy, the feature event of Friday’s (Dec. 27) evening races. The winner is owned by M/s. S.M. Ruia, Abhimanyu J. Thackersey, Gaurav Sethi & Berjis Minoo Desai. Altamash A. Ahmed trains the winner.

1. WILD EAGLE PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30: RETAINED ASSET (Santosh) 1, Saddled In The Wind (Sandesh) 2, Chezza (Peter) 3 and Zeemo (Nazil) 4. 2, 3-1/4, 1. 1m, 38.27s. ₹45 (w), 13, 11 and 21 (p). SHP: 36, EXW: 12,954, EXP: 2,404, FP: 90, Q: 58, Tanala: 548 and 299. Favourite: Saddle The Wind. Owner: Mrs. Kritika Singh. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

2. CONRAD PEREIRA TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: REVELATOR (Nicky Mackay) 1, Beemer (David Egan) 2, Martini (Leigh Roche) 3 and Dragonmoss (Malam) 4. 7, 2, 3-3/4. 1m, 23.57s. ₹14 (w), 11 and 17 (p). SHP: 27, EXW: 221, FP: 34, Q: 21, Tanala: 42 and 18. Favourite: Revelator. Owners: M/s. Rajesh Monga & Jatin L. Trivedi. Trainer: S.K. Sunderji.

3. EDGAR DESYLVA TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66: RAINBOW TROUT (C.S. Jodha) 1, Till End Of Time (Sandesh) 2, Sasakwa (Leigh Roche) 3 and Western Front (P. Vinod) 4. 1-3/4, 1-3/4, 3/4. 1m, 23.92s. ₹55 (w), 20 and 16 (p). SHP: 40, FP: 261, Q: 134, Tanala: 379 and 80. Favourite: Sasakwa. Owners: Mr. Ram H.Shroff & Mr. Raj H.Shroff rep. Stride Livestock Pvt Ltd, M/s. Chetan Shah & Mohan Chattaram. Trainer: Dallas Todywalla.

4. P D BOLTON TROPHY (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86: AUGUSTUS CAESAR (Neeraj) 1, Golden Guest (David Egan) 2, Silver Flames (Nazil) 3 and Sharareh (Parmar) 4. 1/2, 1, 3/4. 1m, 10.90s. ₹51 (w), 16 and 12 (p). SHP: 26, FP: 129, Q: 46, Tanala: 143 and 102. Favourite: Golden Guest. Owners: M/s. S.M. Ruia, Abhimanyu J.Thackersey, Gaurav Sethi & Berjis Minoo Desai. Trainer: Altamash A. Ahmed.

5. BANGALORE TURF CLUB LTD TROPHY (1,200m), Maiden 3-y-o only rated 20 to 46: MEMORABLE MEMORIES (David Egan) 1, Despacito (Sandesh) 2, Monk (Nicky Mackay) 3 and Princess Scarlet (Nirmal) 4. 2, 1-3/4, 1-1/4. 1m, 11.35s. ₹45 (w), 16, 13 and 15 (p). SHP: 30, EXW: 1,377, EXP: 62, FP: 143, Q: 132, Tanala: 251 and 109. Favourite: Monk. Owners: Mr. Niraj Tyagi and Mr. Vikas Sachdeva rep. Blazing Saddles (PF) & Mr. G. Shewakramani. Trainer: Imtiaz Sait.

Note: Her Eminence (Bhawani up) whipped around soon after the start and did not take part in the race.

6. FREE RADICAL PLATE (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: CHEPHIRAH (Nicky Mackay) 1, Warrior Clan (Sandesh) 2, Copper Queen (Leigh Roche) 3 and Turmeric Tower (Kaviraj) 4. Sh, 1/2, 1-1/4. 58.37s. ₹33 (w), 13, 13 and 12 (p). SHP: 23, EXW: 924, EXP: 61, FP: 106, Q: 70, Tanala: 166 and 72. Favourite: Copper Queen. Owner: Mr. Rajesh Monga. Trainer: S.K. Sunderji.

7. MACHIAVELLIANISM PLATE (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30: ISINIT (Pranil) 1, Outstanding (P. Shinde) 2, Kalina (Chouhan) 3 and Solo Mission (A. Prakash) 1/2, 3/4, hd. 1m, 00.03s. ₹36 (w), 20, 33 and 19 (p). SHP: 80, EXP: 2,026, FP: 596, Q: 213, Tanala: 1,875 and 696. Favourite: Isinit. Owner: Mr. Kunal N. Sharma. Trainer: Sangramsinh N.Joshi.

Jackpot: 70% ₹37,737 (15 tkts.) and 30%: 3,516 (69 tkts.).

Treble: 2,762 (12 tkts).

Super Jackpot: 70%: 56,591 (1 tkt.) and 30%: 12,126 (2 tkts.).