Amreli justifies the top billing in the Kabini Cup

November 12, 2023 - BENGALURU:

Mr. Rajan Aggarwal’s Amreli (Srinath up) won the Kabini Cup, the main event of the races held here on Sunday (Nov 12). The winner is trained by Pradeep Annaiah.

1. SHIMSHA PLATE: CONTADOR (S. John) 1, Cinco De Mayo (S. Shareef) 2, Golden Gallery (Darshan) 3 and Perfect Halo (M. Rajesh K) 4. 1, 1-1/4 and Lnk. 1m, 14.36s. Rs. 23 (w), 11, 13 and 17 (p), SHP: 27, THP: 50, FP: 43, Q: 28, Trinella: 164, Exacta: 734. Favourite: Contador. Owner: M/s. Rapar’s Galloping Stars LLP rep. by Mr. Rajendran. Trainer: Arjun Mangalorkar.

2. HEBBE FALLS PLATE (Div. II): SOUTHERN POWER (Akshay K) 1, Je Ne Sais Quoi (L.A. Rozario) 2, Altamonte (Jagadeesh) 3 and Apollo Light (P. Surya) 4. 1-1/4, 1 and Nk. 1m, 26.58s. Rs. 23 (w), 14, 14 and 34 (p), SHP: 32, THP: 104, FP: 49, Q: 28, Trinella: 731, Exacta: 10,766. Favourite: Southern Power. Owners: Dr. K. Raghavan, Dr. Arun Raghavan & Mr. Dayanand Kachuwah. Trainer; Faraz Arshad.

3. BLACK CAVIAR PLATE: PROPHECY (S. Saqlain) 1, Crosswater (Antony) 2, Palomino (Akshay K) 3 and Super Sapphire (Suraj) 4. 2-3/4, 2-3/4 and 1/2. 1m, 06.65s. Rs. 28 (w), 11, 13 and 18 (p), SHP: 31, THP: 49, FP: 73, Q: 41, Trinella: 522, Exacta: 663. Favourite: Prophecy. Owners: Mr. P.J. Vazifdar, Mr. M. Rishad, Mr. Kersi H. Vachha & Mr. Mukul A. Sonawala & M/s. DT Racing & Breeding LLP Mr. Nariman Dickey Chothia. Trainer: Imtiaz Khan.

4. HOGENAKKAL FALLS PLATE: AIRCRAFT (Srinath) 1, Breeze Bluster (Darshan) 2, Pharazon (L.A. Rozario) 3 and Queen Of Kyiv (Suraj) 4. Shd, Nk and 1. 1m, 38.62s. Rs. 173 (w), 34, 58 and 11 (p), SHP: 212, THP: 36, FP: 3,209, Q: 1,611, Trinella: 63,438 (c/o), Exacta: 88,422 (c/o). Favourite: Queen Of Kyiv. Owner: Mr. Roopesh S. Trainer: Warren Singh.

5. ARDENT KNIGHT TROPHY: PRIME ABBESS (Antony) 1, Own Legacy (Darshan) 2, Impiana (L.A. Rozario) 3 and Anakin (Vinod Shinde) 4. 1, 1/2 and 1/2. 1m, 25.65s. Rs. 20 (w), 13, 21 and 30 (p), SHP: 54, THP: 64, FP: 101, Q: 79, Trinella: 1,446, Exacta: 48,240. Favourite: Prime Abbess. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: Imtiaz Khan.

6. KABINI CUP: AMRELI (Srinath) 1, Inyouwebelieve (Akshay K) 2, Promise Kept (Likith Appu) 3 and Knight In Hooves (Salman Khan) 4. Not run: English Bay. 2-1/2, Nose and 4-3/4. 1m, 11.86s. Rs. 18 (w), 11, 14 and 19 (p), SHP: 27, THP: 64, FP: 55, Q: 24, Trinella: 275, Exacta: 1,741. Favourite: Amreli. Owner: Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

7. HEBBE FALLS PLATE (Div. I): MEMORABLE TIME (Vinod Shinde) 1, Ultimate Chance (S. Saqlain) 2, My Vision (Antony) 3 and Southern Dynasty (Darshan) 4. Not run: Augusto. Lnk, Lnk and 4. 1m, 27.34s. Rs. 83 (w), 19, 15 and 20 (p), SHP: 38, THP: 46, FP: 486, Q: 198, Trinella: 3,445, Exacta: 15,815. Favourite: Limited Edition. Owners: Mr. H.K. Lakshman Gowda & Mr. Sharath M. Narayana. Trainer: V. lokanath.

Jackpot: Rs. 81,413 (one tkt.); Runner up: 697 (50 tkts.); Treble (i): 2,230 (four tkts.); (ii): 976 (13 tkts.).