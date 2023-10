Amazonia appeals most in the Galileo Handicap 

October 21, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Amazonia has an edge over her rivals in the Galileo Handicap (1,100m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Oct. 21).

1. HAIL TO REASON HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 2-15 p.m.: 1. Great Spirit (8) Yash Narredu 60, 2. Thrill Of Power (5) P. Vikram 59.5, 3. Trump Baby (6) Hindu Singh 59, 4. Bohemian Star (3) Farid Ansari 58,5. Wild Frank (2) P. Surya 58, 6. Autumn Shower (4) Koshi Kumar 57, 7. Star Of Liberty (7) Farhan Alam 57 and 8. Stren Maiden (1) K.V. Baskar 55.

1. GREAT SPIRIT, 2. TRUMP BABY, 3. BOHEMIAN STAR

2. HAIL TO REASON HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-45: 1. Empress Royal (3) Farid Ansari 60, 2. Preakness (7) Ramandeep 58.5, 3. Annexed (2) Farhan Alam 58, 4. Oberon (6) Inayat 58, 5. Wood Art (8) Ram Nandan 58, 6. Pacific (5) G. Manikandan 57.5, 7. Dazzling Princess (4) Koshi Kumar 57 and 8. King Roger (1) Hindu Singh 56.5.

1. EMPRESS ROYAL, 2. KING ROGER, 3. WOOD ART

3. TURN - TO HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-15: 1. Lord Moi (3) Antony Raj 60, 2. Cloudy Hills (2) Suraj Narredu 59, 3. Queen Of Fame (6) Ramandeep 54.5, 4. Acantha (7) Hindu Singh 54, 5. Desert Star (4) Inayat 54, 6. Mr Starc (1) P. Surya 54, 7. Ruling Star (9) Yash Narredu 54, 8. Royal Falcon (8) P. Vikram 51.5 and 9. Tifosi (5) S. Imran 51.5.

1. LORD MOI, 2. RULING STAR, 3. CLOUDY HILLS

4. NASRULLAH HANDICAP (1,600m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-45: 1. Sweet Fragrance (2) Koshi Kumar 62, 2. Royal Baron (1) Inayat 61, 3. Divina (5) Ramandeep 57.5, 4. Atlantica (3) Hindu Singh 57, 5. Cape Wickham (7) C. Brisson 55.5, 6. Loch Lomond (5) Antony Raj 55.5, 7. Miss Allure (2) Yash Narredu 54, 8. Dear Lady (4) P. Vikram 50 and 9. Felix (8) Farid Ansari 50.

1. MISS ALLURE, 2. FELIX, 3. ATLANTICA

5. GALILEO HANDICAP (1,100m), 4-y-o & over rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), 4-15: 1. Gods Plan (7) Koshi Kumar 60, 2. Priceless Ruler (9) Farhan Alam 59.5, 3. Emelda (3) Ram Nandan 58.5, 4. Amazonia (5) Yash Narredu 56, 5. Race For The Stars (2) S.A. Amit 54.5, 6. Timeless Romance (6) Farid Ansari 53.5, 7. Kay Star (8) Hindu Singh 53, 8. Berrettini (1) C. Brisson 52.5, 9. Empress Eternal (4) P. Vikram 52 and 10. Constant Variable (10) Abhay Singh 51.

1. AMAZONIA, 2. GODS PLAN, 3. TIMELESS ROMANCE

6. SEE THE STARS HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4-45: 1. Montelena (3) Suraj Narredu 60, 2. Anzio (2) C. Brisson 57.5, 3. Gallantry (8) Koshi Kumar 57.5, 4. Admiral Shaw (10) Yash Narredu 57, 5. Celeste (6) Hindu Singh 57, 6. Cartel (7) P. Vikram 56.5, 7. Romualdo (1) S.A. Amit 56, 8. Yazh (4) R.S. Bhati 54.5, 9. Zucardi (9) S. Kabdhar 54 and 10. Groovin (5) Ram Nandan 53.5.

1. ANZIO, 2. ADMIRAL SHAW, 3. GROOVIN

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.