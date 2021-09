Francis Bacon wins feature event

Trainer L.V.R. Deshmukh’s Francis Bacon (P. Trevor up) claimed the Major Mir Mujtaba Hussain Memorial Cup, the main event of Sunday’s (Sept. 26) races.

The winner is owned by Mr. Aditya P. Thackersey & Mr. M. Satyanarayana.

1. CHAITANYA CHAKRAM PLATE (Div. I) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): ICICLE (Ashad Asbar) 1, Dream Station (Mukesh Kumar) 2, Quality Warrior (N.B. Kuldeep) 3 and Blue Origin (S. Zervan) 4. 1-1/2, 1/2 and 2. 1m 28.06s. ₹29 (w), 10, 14 and 32 (p). SHP: 31, THP: 61, SHW: 19 and 37, FP: 157, Q: 93, Tanala: 1,079. Favourite: Blue Origin. Owner: Mr. B. E. Vasanth Kumar. Trainer: D. Netto.

2. GREEN HAVEN PLATE (Div. II) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III): ART IN MOTION (Afroz Khan)1, Story Teller (R.S. Jodha) 2, Classy Dame (Gaurav Singh) 3 and Turf Monarch (Surya Prakash) 4. Not run: Jo Malone. 2-1/4, 2 and 2. 1m 14. 88s. ₹114 (w), 23, 11 and 13 (p). SHP: 35, THP: 48, SHW: 23 and 18, FP: 821, Q: 278, Tanala: 3,797. Favourite: Sea Wolf. Owners: Mr. Syed Nawaz Hussain, Mr. G.B.R. Prasad & Mr. L D’ Silva. Trainer: L D’ Silva.

3. CHAITANYA CHAKRAM PLATE (Div. II) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): N R I SPORT (Mukesh Kumar) 1, Mireya (Akshay Kumar) 2, Aryaman (A.A. Vikrant) 3 and Reining Queen (Kuldeep Singh) 4. 3-1/4, 1/2 and 4. 1m 28. 20s. ₹37 (w), 14, 12 and 16 (p). SHP: 30, THP: 50, SHW: 24 and 16 (p). FP: 83, Q: 33, Tanala: 449. Favourite: Mireya. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: S. Sreekant.

4. MAKALU PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III): LIMONCELLO (Akshay Kumar) 1, Due Diligence (P. Trevor) 2, Advance Guard (Mukesh Kumar) 3 and Royal Pal (Aneel) 4. 1-1/4, 3-1/4 and 2. 1m 41. 01s. ₹15 (w), 10, 14 and 20 (p). SHP: 21, THP: 57, SHW: 13 and 10, FP: 32, Q: 26, Tanala: 167. Favourite: Limoncello. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: Laxman Singh.

5. TETRARCH PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): JEAN LAFETTE (R. Ajinkya) 1, Kingston (Nakhat Singh) 2, Ashwa Jauhar (Gaurav Singh) 3 and Flying Jet (Afroz Khan) 4. Not run: Sandown Park. 1-1/4, Nk and 3. 1m 14. 46s. ₹40 (w), 14, 12 and 17 (p). SHP: 35, THP: 45, SHW: 24 and 13 (p). FP: 76, Q: 58, Tanala: 518. Favourite: Kingston. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Laxman Singh.

6. CHAITANYA CHAKRAM PLATE (Div. III) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): ABLE LOVE (Gaurav Singh) 1, Costello (Akshay Kumar) 2, Over Joy (Ashad Asbar) 3 and Sea Of Class (Mukesh Kumar) 4. Not run: Royal Support and Stalwart. 2, 2-1/2 and 8. 1m 27. 56s. ₹14 (w), 10, 11 and 21 (p). SHP: 34, THP: 40, SHW: 10 and 22 (p). FP: 33, Q: 27, Tanala: 184. Favourite: Able Love. Owners: Mr. Maddali Sai Kumar & Mr. Kunwar Digivijay Singh Shekhawat. Trainer: N. Ravinder Singh.

7. MAJOR MIR MUJTABA HUSSAIN MEMORIAL CUP (1,800m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): FRANCIS BACON (P. Trevor) 1, Dandy Man (Ashad Asbar) 2, Mark My Word (Nakhat Singh) 3 and The Special One (Akshay Kumar) 4. 3-1/2, 1-1/4 and 1/2. 1m 54.49s. ₹18 (w), 11, 13 and 47 (p). SHP: 25, THP: 87, SHW: 11 and 28 (p). FP: 67, Q: 37, Tanala: 1,054. Favourite: Francis Bacon. Owners: Mr. Aditya P. Thackersey & Mr. M. Satyanarayana. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

8. GREEN HAVEN PLATE (Div. I) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III): GOLDEN FORZA (Mukesh Kumar) 1, Hashtag (Gaurav Singh) 2, Winning Player (Ashad Asbar) 3 and Berkeley (Abhay Singh) 4. 2, 3/4 and 1-1/2. 1m 15. 13s. ₹334 (w), 52, 28 and 19 (p). SHP: 94, THP: 55, SHW: 86 and 68, FP: 6,198, Q: 2,884, Tanala: 1,16,528. Favourite: Big Day. Owners: Mr. C.S. Suresh, Mr. Manish Jaiswal & Mr. Sudhir Paramanand Bajaj. Trainer: S. Sreekant.

Jackpot: 70% ₹13,082 (131 tkts.), 30% 84 (2,049 tkts.).

Treble: (i) 2,284 (22 tkts.), (ii) 406 (95 tkts.), (iii) 1,247 (64 tkts.).

Mini jackpot: (i) 8,069 (6 tkts.), (ii) 4,777 (64 tkts.).