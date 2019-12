Attorney General obliges in feature

Pradeep Annaiah trained Attorney General (Srinath up), won the Stewards Cup, the feature event of the races held here on Saturday (Dec 28). The winner is owned by Sohna Stud Farm Pvt Ltd rep by. Mr. Gautam Thapar & Sultan Singh & Mr. Rajan Aggarwal.

1. BUGS BUNNY PLATE (1,200m), maiden 2-y-o only, (Terms): FOREST FLAME (David Egan) 1, Golden Oaks (Nathan Evans) 2, Drusilla (I. Chisty) 3 and Stone House (Vaibhav) 4. 5-1/2, 4-1/4 and 3-1/4. 1m, 13.59s. ₹13 (w), 10, 14 and 12 (p), SHP: 32, THP: 31, FP: 36, Q: 30, Trinella: 76 and 40, Exacta: 744 and 627. Favourite: Forest Flame. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole & Mrs. Deina Z. Poonawalla, Mr. Mukul A. Sonawala, M/s. DT Racing & Breeding LLP rep by. Mr. D.R. Thacker and Mr. Chanduranga Kanthraj Urs. Trainer: S. Attaollahi.

2. AMATHOS PLATE (Div. II), (1,100m), rated 15 to 35: RADIANT BEAUTY (Chetan G) 1, Orogenesis (Chetan K) 2, Smile Around (M. Naveen) 3 and Anakin (Bhanu Singh) 4. Not run: Zafrina. 3/4, 3 and 2. 1m, 09.11s. ₹126 (w), 23, 12 and 39 (p), SHP: 30, THP: 120, FP: 376, Q: 216, Trinella: 3,727 and 2,995, Exacta: 89,836 (carried over). Favourite: Orogenesis. Owners: M/s. Blazing Saddles (PF) rep by. Mr. Niraj Tyagi & Mr. Vikas Sachdeva. Trainer: S. Narredu.

3. AGUMBE PLATE (1,200m), rated 00 to 20: SHOW GIRL (Vaibhav) 1, Kanthaka (Sai Kiran) 2, Turf Prospector (Darshan) 3 and Daring Sweetheart (Chetan K) 4. Nk, 1/2 and 3/4. 1m, 15.61s. ₹91 (w), 25, 23 and 19 (p), SHP: 74, THP: 49, FP: 1,176, Q: 473, Trinella: 2,252 and 1,485, Exacta: 15,650 and 5,030. Favourite: Daring Sweetheart. Owners: Mrs. Mahima Shailesh, Dr. Dayananda Pai P, Mr. Daulat Chhabria and Mrs. Vedashree Madhusudan. Trainer: Irfan Ghatala.

4. KUNIGAL STUD PLATE (1,400m), rated 45 to 65, 4-y-o &over: BERNARDINI (C. Umesh) 1, Colonel Harty (R. Anand) 2, Excellent Sorrento (Chetan K) 3 and Sahara (A. Imran) 4. 8-1/2, 1 and 1. 1m, 25.59s. ₹25 (w), 12, 25 and 52 (p), SHP: 68, THP: 104, FP: 360, Q: 278, Trinella: 5,652 and 2,422, Exacta: 47,391 and 5,803. Favourite: Bernardini. Owner: Mr. Arun Alagappan. Trainer: Irfan Ghatala.

5. S. RANGARAJAN MEMORIAL TROPHY (2,000m), rated 30 to 50: MIGHTY RED (Donoghue) 1, Crack Of Dawn (Nathan Evans) 2, Game Changer (A. Imran) 3 and Ozark (David Egan) 4. 1-3/4, 10 and 1. 2m, 06.89s. ₹21 (w), 13 and 12 (p), SHP: 27, THP: 37, FP: 42, Q: 22, Trinella: 285 and 124, Exacta: 229 and 46. Favourite: Mighty Red. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust rep by. Mr. A.C. Muthiah. Trainer: G. Aravind.

6. STEWARDS CUP (1,200m), rated 60 & above: ATTORNEY GENERAL (Srinath) 1, Cerise Noir (Indrajeet Singh) 2, Side Winder (Arvind Kumar) 3 and Depth Charge (Sai Kiran) 4. 1-1/4, 2 and 3/4. 1m, 13.48s. ₹17 (w), 11, 14 and 19 (p), SHP: 31, THP: 42, FP: 47, Q: 37, Trinella: 115 and 59, Exacta: 566 and 272. Favourite: Attorney General. Owners: Sohna Stud Farm Pvt Ltd rep by. Mr. Gautam Thapar & Sultan Singh & Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

7. NATIVE CHIEFTAN PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: WHIZZO (C. Umesh) 1, Hidden Soldier (R. Anand) 2, Dreams United (Rayan) 3 and Zhu Zhu Zest (J.H. Arul) 4. 9, Shd and Nose. 1m, 27.18s. ₹26 (w), 13, 46 and 18 (p), SHP: 192, THP: 39, FP: 922, Q: 781, Trinella: 4,101 and 1,070, Exacta: 13,515 and 3,686. Favourite: Whizzo. Owners: Mr. Clinton Miller, Mr. Sujay Chandrahas & Mr. Dean Stephens. Trainer: Azhar Ali.

8. AMATHOS PLATE (Div. I), (1,100m), rated 15 to 35: SANDARINA (J.H. Arul) 1, Dragon Mountain (M. Naveen) 2, Dallas (Arvind Kumar) 3 and Sadaqat (Vinod Shinde) 4. 1-3/4, 2-1/4 and 4. 1m, 08.22s. ₹52 (w), 18, 12 and 19 (p), SHP: 47, THP: 48, FP: 129, Q: 52, Trinella: 328 and 183, Exacta: 2,291 and 1,651. Favourite: Dragon Mountain. Owner: Mr. T.S. Suresh. Trainer: S. Attaollahi.

Jackpot: ₹874 (623 tkts.); Runner-up: 88 (2,665 tkts.); Treble (i): 524 (38 tkts.); (ii): 205 (247 tkts.).