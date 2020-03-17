Chennai engagements for March 18, 2020

RELIGION
Bhagavatham: Dhamal Perundevi, G2, Melody Castle, 3 Soundarapandian St., Ashok Nagar, 6.30 p.m.
Uddva Gita: Satyavratananda, Sri Rangavilasam, 8 Dr. Ranga Rd., Mylapore, 11 a.m.
Taithreya Upanishad: Moksha Vidyaananda Sarasvati, S-1, Plot 28, Kumaran Nagar 3rd Cross St., Chinmaya Nagar Stage 2, 11 a.m.
Mahaperiya Mahimai: P. Swaminathan, Sri Kapaleeswarar Temple. Mylapore, 5.30 p.m.
GENERAL
Narcotics Anonymous: Meeting, Staying Clean Group, St. Lourdes Church, Don Bosco School, Perambur, 7 p.m.
Al-Anon: Meetings, Shrine of Divine Mercy Church, Anna Nagar East; The Lady of the Light Church, Luz, Mylapore; St. Andrews Church, Gandhi Rd., Guduvancherry; One Day Life AFG, Nivedha School, Sathyamoorthy Nagar; Child AFG, Balwadi School, Mannurpet; and CSI Trinity Church, N.M. Rd., Avadi, 7 p.m.
Alcoholics Anonymous: Meetings, Loyola MHSS., United India Colony, Kodambakkam; Divine Mercy Church, D- Block, Anna Nagar East; Anglo Indian Association, Ponniyamman Koil St., Egmore; Annai Velankanni Church, Besant Nagar; Fathima Church, Velachery Main Rd., East Tambaram; Kondithope Community Centre, Police Quarters, Walltax Rd.; E.C.I. Church, Vanagaram Rd., Ambattur; C.S.I. Church, Moolakadai; Corporation School, MKM Koil St., Mylapore; E.C.I. Church, Koladi Rd., Thiruverkadu; E.C.I. Church, Perumal Koil St., Madhuravoyal; R.P.F. Association Office, IC.F. Villivakkam, 7 p.m.