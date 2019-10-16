Drawings from India

Shrilakshmi P., VI, The Study L'ecole Internationale School, Puducherry
Siddharth Panicker, III C, Kendriya Vidyalaya, Thiruvananthapuram, Kerala
Puneet Kadyan,VI, St Paul’s School,
V. Meera Krishna, VI, PSBB Siruseri,
Avni Khatri, III Billabong High InternationalSchool,
Agamya P Nair, IV B, St. Thomas Residential School,
Aadithya S., III, The Western Ghats International School, Ettimadai, Coimbatore, Tamil Nadu
Mehek Mirchandani, IV C, School Freedom International school, Bengaluru, Karnataka
Arinjay Chaudhary, III, St. Xavier's World School, Meerut, Uttar Pradesh
Prajin Srinivasan, V C, Presidency school, Bengaluru, Karnataka
S. Janani, II B, Vidhya sagar Global School, Chengalpet, Tamil Nadu
S Bola Sankari, VI A, Dr. KRBM school, Andhra Education Society, Pushp Vihar, New Delhi
Snehal Joshi, IV, Paras Vidya Vihar Sagar, Madhya Pradesh
Avighna Booshan, VI, The Grove School, Chennai, Tamil Nadu
R Harshitha, VI, Viswabharathi School, Anantapur, Andhra Pradesh
Krishna Kumar S, III, Presidency School, Bengaluru, Karnataka