Children

Drawings from India

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Elangovan, VIII B, Assisi Matriculation Higher Secondary School, Chennai, Tamil Nadu

Drawings from India

Vishavraaj Victor, III, Vels Vidyashram, Chennai, Tamil Nadu

Drawings from India

J. Jignesh Balaji, III H, Velammal Vidyalaya Annexure, Chennai, Tamil Nadu

Drawings from India

Jatin, III, St.Paul’s School,

Drawings from India

Ansh Joshi, II B, DPS Uniworld City,

Drawings from India

Aarnav Chaudhary, V, Shiv Nadar School, Noida, Uttar Pradesh

Drawings from India

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children
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