RELIGION
Kenopanishad: Suprajnananda, Ramakrishna Math, 5.30 p.m.
Lalithatrishati: V. Abhiramasundaram, Sri Sankara Gurukulam, 8/20, C.P. Ramaswamy St., Abhiramapuram, 7 p.m.
Narayaneeyam: Kandamangalam Parameswaran, Sri Ayyappa Seva Samajam, 2nd Avenue, Anna Nagar, 8 a.m.
Mahaperiyava Mahimai: P. Swaminathan, Sri Kapaleeswarar Temple, Mylapore, 5.30 p.m.
Vivarana Prameya Sangraham: R. Manidravid, Sri Sankara Gurukulam, 8/20, C.P. Ramaswamy St., Abhiramapuram, 5 p.m.
Mahankalin Adichuvattil: R. Murali, Sekkadu Nadar Ikkiya Uravinmurai Thirumana Mandapam, Govindasamy St., Avari Kollaimedu, Manali 6.30 p.m.
Thiruarutpa: K. Sivakumar, Vallalar Thondu Niruvanam, 10th St, Anna Sathya Nagar, Nesapakkam, 6.30 p.m.
CULTURE
Preethi Handicrafts: Inauguration of Navarathri Craft’s festival exhibition, Sri Sankara Hall, T.T.K. Rd., Alwarpet, 11 a.m.