ప్రమాదంలో ‘సేఫ్ హార్బర్’: ప్రతిపాదిత డిజిటల్ ఇండియా చట్టం 2023 ప్రభావంపై

March 13, 2023 10:31 am | Updated 10:31 am IST

ప్రతిపాదిత డిజిటల్ ఇండియా చట్టం, 2023 యొక్క సారాంశాన్ని అధికారికంగా వివరించడంలో, రాష్ట్ర మంత్రి, IT, రాజీవ్ చంద్రశేఖర్, కాలం చెల్లిన IT చట్టం, 2000 యొక్క బలమైన భర్తీ కోసం కేసు పెట్టారు. ప్రభుత్వం పునఃపరిశీలించాలనుకున్న ఒక ప్రశ్నను అతను అరిష్టంగా జోడించాడు: “’సేఫ్ హార్బర్’ (సురక్షిత నౌకాశ్రయం/ఆశ్రయము) ఇంటర్నెట్ ‘ఇంటెర్మేడియారీస్’ (మధ్యవర్తుల) కోసం ఉండాలా?” ఇంటర్నెట్ మధ్యవర్తుల పై ప్రత్యేకించి IT రూల్స్ 2021 మరియు దాని తర్వాత సవరణల లో సమ్మతి భారాన్ని పెంచడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్నందున ఇది ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ఆనాటి ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉండే నిబంధనలతో తమ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలోని కంటెంట్‌పై మధ్యవర్తిత్వం వహించే బాధ్యతను సోషల్ మీడియా మధ్యవర్తులపై ఈ నిబంధనలు ఉంచాయి మరియు డిజిటల్ న్యూస్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఇతరులతో పాటు నిబంధనల రాజ్యాంగబద్ధతను ప్రశ్నించడంతో చట్టపరమైన అప్పీళ్ల ను ఆహ్వానించాయి. ఇంతలో, ఈ మధ్యవర్తుల నియంత్రణ నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా వ్యక్తిగత వినియోగదారు అప్పీల్‌లపై తీర్పునిచ్చే ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీలకు అక్టోబర్ 2022లో సవరణ అందించబడింది. జనవరి 2023లో, IT మంత్రిత్వ శాఖ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో లేదా ఏదైనా ఇతర ప్రభుత్వ ఏజెన్సీ ద్వారా “నకిలీ” లేదా “తప్పు”గా గుర్తించబడిన సోషల్ మీడియా/వార్తా కంటెంట్‌ను తీసివేయడంపై సవరణను ప్రతిపాదించింది. మొత్తంగా, ఇవి ఇప్పటికే మధ్యవర్తుల కోసం ‘సేఫ్ హార్బర్’ రక్షణలను చాలా ప్రమాదంలో పడేశాయి.

ఇంటర్నెట్‌లో ద్వేషపూరిత ప్రసంగం మరియు తప్పుడు సమాచారాన్ని నియంత్రించడం తప్పనిసరి మరియు డిజిటల్ న్యూస్ మీడియా మరియు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లతో సహా మధ్యవర్తులు బాధ్యతాయుతమైన పాత్రను పోషించాలి. కంటెంట్‌ని తీసివేయడానికి లేదా యాక్సెస్‌ని నిలిపివేయడానికి ముందు వినియోగదారులకు ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వడం మరియు మధ్యవర్తులు కాలానుగుణ సమ్మతి నివేదికలను అందించడంపై IT నియమాల స్పెసిఫికేషన్‌లు బాగా తీసుకోబడ్డాయి. సోషల్ మీడియా మధ్యవర్తులు పబ్లిక్ ఆర్డర్ ప్రయోజనాల కోసం మరియు చట్టపరమైన పరిణామాలను నివారించడానికి తప్ప వినియోగదారుల పోస్ట్‌లు లేదా కమ్యూనికేషన్‌లను మూసివేయకూడదు. కానీ మధ్యవర్తుల పై అవసరాలు అనవసరంగా భారంగా మరియు శిక్షాత్మకంగా మారకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఇది ‘సేఫ్ హార్బర్’ సూత్రాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. ద్వేషపూరిత ప్రసంగం లేదా తప్పుడు సమాచారం కంటే సోషల్ మీడియా/వార్తా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో విమర్శనాత్మక అభిప్రాయాలు లేదా భిన్నాభిప్రాయాలను నియంత్రించడం లేదా తొలగించడంపై ప్రభుత్వం ఆసక్తి చూపుతుందనే న్యాయబద్ధమైన ఆందోళన ఉంది. అయినా ద్వేషపూరిత ప్రసంగం లేదా తప్పుడు సమాచారం చాలా సందర్భాల లో రాష్ట్ర ప్రతినిధుల నుండే ఉద్భవించింది. ‘సేఫ్ హార్బర్’ నిబంధనలు, ప్రత్యేకించి U.S. కమ్యూనికేషన్స్ డీసెన్సీ యాక్ట్, 1996లోని సెక్షన్ 230, వినియోగదారు రూపొందించిన కంటెంట్‌కు సంబంధించి ఆన్‌లైన్ సేవలకు స్పష్టంగా రోగనిరోధక శక్తిని అందించడం నెట్ అభివృద్ధిని ఉత్ప్రేరకంగా చేయడంలో చాలా దూరంగా వెళ్లింది. తప్పుడు సమాచారం, సమస్యాత్మకమైన కంటెంట్ మరియు ఇంటర్నెట్ యొక్క కొత్త రూపం యొక్క దుష్ప్రభావాలకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఆధునిక నిబంధనలు తప్పనిసరి అయితే, అవి తమ “కోర్” ని తగ్గించకుండా ‘సేఫ్ హార్బర్’ యొక్క మొదటి సూత్రాలను కలిగి ఉండాలి.

This editorial has been translated from English, which can be read here.