March 17, 2023 08:53 am | Updated 08:53 am IST

నల్ల సముద్రం మీదుగా రెండు రష్యన్ ఫైటర్ జెట్‌లు మరియు ఒక అమెరికన్ డ్రోన్ మధ్య అధిక ఎత్తులో యుక్తి, దీని ఫలితంగా మంగళవారం ఉదయం U.S. MQ-9 రీపర్ డ్రోన్ స్ప్లాష్ చేయబడింది, ఇది ఉక్రెయిన్ యుద్ధం యొక్క ప్రమాదకరమైన ప్రమాదాలను నొక్కిచెప్పింది. ఈ సంఘటన గురించి వివాదాస్పద కథనాల్లో, రష్యన్ Su-27లు అంతర్జాతీయ గగనతలంలో నిఘా డ్రోన్‌ను అడ్డగించాయని, డ్రోన్‌పై ఇంధనాన్ని డంప్ చేసి, దానిని ఢీకొట్టి బలవంతంగా కిందకు నెట్టాయని పెంటగాన్ పేర్కొంది. క్రిమియన్ ద్వీపకల్పంలో (ఉక్రెయిన్‌లో యుద్ధం కోసం ప్రకటించబడింది) U.S. డ్రోన్ తన “తాత్కాలిక గగనతలాన్ని” ఉల్లంఘించిన తర్వాత మరియు అమెరికన్ వైమానిక వాహనం “పదునైన యుక్తిలో” “ఎత్తును కోల్పోయింది” అని రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. MQ-9 ఈ సంఘటనను రికార్డ్ చేసింది. వీడియో వర్గీకరించబడింది మరియు సత్యాన్ని స్థాపించడంలో సహాయపడుతుంది. కారణం ఏమైనప్పటికీ, అమెరికా తన నౌకాదళ ఉనికిని కూడా కలిగి లేని నల్ల సముద్రంలో డ్రోన్‌ను పోగొట్టుకోవడం, అణు శక్తులు ఎంత దగ్గరగా సంఘర్షణకు వచ్చాయనేదానికి తీవ్రమైన సంకేతము. ఇరుపక్షాలు పరిపక్వతతో ప్రతిస్పందించినప్పటికీ, ఈ సంక్షోభాన్ని ప్రేరేపించిన అంతర్లీన పరిస్థితి మారలేదు.

రష్యా దాడి ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఉక్రెయిన్‌కు అధునాతన రక్షణ మరియు ప్రమాదకర ఆయుధాలతో సహా US $30 బిలియన్ల సైనిక సహాయాన్ని అందించింది మరియు మాస్కోపై కఠినమైన ఆంక్షలు విధించింది. వాషింగ్టన్ యుద్ధంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనలేదని, అయితే ఉక్రెయిన్ తన భూభాగాలను రక్షించుకోవడంలో సహాయం చేస్తోందని, రష్యా ఆరోపన ఏంటి అంటే “సామూహిక పశ్చిమం” దానిని నాశనం చేయాలని చూస్తాందని. యుద్ధం కొనసాగుతుండగా, రష్యా త్వరగా విజయం సాధించడంలో విఫలమవడంతో, వాషింగ్టన్ మరియు మాస్కో మధ్య సంబంధాలు విచ్ఛిన్నమయ్యాయి. గత నెలలో, రెండు దేశాల మధ్య కోల్డ్ వార్ కాలం నాటి ఆయుధ నియంత్రణ యంత్రాంగాల్లో చివరిదైన కొత్త START అణు ఆయుధ నియంత్రణ ఒప్పందంలో రష్యా తన భాగస్వామ్యాన్ని నిలిపివేసింది. కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ మధ్య పరస్పర అపనమ్మకాన్ని క్రమంగా పెంచుకోవడం గొప్ప శక్తి పోటీలలో విపత్తుకు సరైన వంటకం. బిడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రష్యాతో ప్రత్యక్ష సంఘర్షణను స్పష్టంగా తోసిపుచ్చినప్పటికీ, పెంటగాన్ చెప్పినట్లుగా, బాధ్యతారహితమైన మరియు అధిక-ప్రమాదకర యుక్తి లేదా ప్రమాదాలు కూడా దారితీయవచ్చు, “తప్పు గణన మరియు అనాలోచిత పెరుగుదల”. U.S. మరియు రష్యా వారు పనిచేసే వేర్వేరు థియేటర్‌లలో గాలి మధ్య ఘర్షణలను నివారించడానికి ఇప్పటికే డికాన్‌ఫ్లిక్షన్ హాట్‌లైన్‌ని కలిగి ఉన్నాయి. నల్ల సముద్రం వంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండటానికి వారు ఉక్రెయిన్ చుట్టూ ఆ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించాలి. కానీ వారి ద్వైపాక్షిక సంబంధాల క్షీణతను నిర్బంధించడం పెద్ద సవాలు, ఇది ఇప్పుడు కోల్డ్ వార్ యొక్క మొదటి రెండు దశాబ్దాల ద్వైపాక్షిక శత్రుత్వాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. U.S. మరియు రష్యా ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తే మరియు తమ మధ్య కొంత స్థిరత్వాన్ని కనుగొంటే, అది ఉక్రెయిన్‌లో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.

This editorial has been translated from English, which can be read here.