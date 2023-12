డోనాల్డ్పై నిషేధం: అమెరికా కొలరాడో రాష్ట్ర సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ట్రంప్ తీర్పుపై

December 21, 2023 11:18 am | Updated 11:18 am IST

“హింసాత్మక తిరుగుబాటు లేదా తిరుగుబాటు”లో పాల్గొనడానికి సంబంధించిన రాజ్యాంగ నిబంధనను ఉల్లంఘించారనే కారణంతో, U.S. స్టేట్ ఆఫ్ కొలరాడో యొక్క సుప్రీం కోర్ట్, మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికలలో మళ్లీ పదవికి పోటీ చేయకుండా నిషేధించింది. 4-3 విభజన నిర్ణయంలో, జనవరి 6, 2021న నిరసనకారులకు అండగా నిలిచేందుకు మిస్టర్ ట్రంప్ పోషించిన పాత్రకు కొలరాడోలో వచ్చే ఏడాది ఎన్నికల బ్యాలెట్‌లో పాల్గొనే అర్హత లేదని కోర్టు కనుగొంది. నిరసనకారుల ఒక వర్గం వాషింగ్టన్‌లోని U.S. క్యాపిటల్ భవనాలపై దాడికి దిగింది. దేశ 14వ సవరణలోని సెక్షన్ 3ని ఉపయోగించి ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్ధిని బ్యాలెట్ నుండి తొలగించడానికి ఈ తీర్పు ఒక చారిత్రాత్మక ఉదాహరణగా నిలిచింది - ఈ సందర్భంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి గణనీయమైన తేడాతో మరియు ఎన్నికల్లో గెలుపొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. సెక్షన్ (“తిరుగుబాటు నిబంధన”) ప్రకారం, U.S. రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు లేదా తిరుగుబాటులో పాల్గొనే ఏ వ్యక్తి అయినా కాంగ్రెస్, మిలిటరీ మరియు ఫెడరల్ మరియు రాష్ట్ర కార్యాలయాలతో సహా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు పోటీ చేయడానికి అనుమతించబడరు. 1868లో ఆమోదించబడిన 14వ సవరణ, మాజీ కాన్ఫెడరేట్‌లు కాంగ్రెస్‌లోకి ప్రవేశించకుండా మరియు వారు గతంలో పోరాడిన ప్రభుత్వం నుండి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోకుండా పాక్షికంగా స్థాపించబడింది. బ్యాలెట్ ఓటింగ్‌తో ముడిపడి ఉన్న ఎన్నికల మోసానికి సంబంధించిన రుజువు కాని ఆరోపణలపై అధ్యక్ష పదవిలో ఉన్న జో బిడెన్‌కు శాంతియుతంగా అధికార బదిలీని నిరోధించడంలో అతని పాత్ర కోసం, ఇప్పుడు మిస్టర్ ట్రంప్‌కు ఇలాంటి అంతర్యుద్ధానంతర తర్కం వర్తించవచ్చు. కొలరాడో తీర్పు 14వ సవరణ అధ్యక్ష పదవిని కలిగి ఉందో లేదో అస్పష్టంగా ఉన్నందున మిస్టర్ ట్రంప్‌ను పోటీ చేయకుండా నిరోధించడానికి నిరాకరించిన మునుపటి జిల్లా కోర్టు తీర్పును రద్దు చేసింది.

అతని న్యాయ బృందం ప్రారంభించే అనివార్యమైన విజ్ఞప్తి విజయవంతమవుతుందా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా, కొలరాడోలో పోటీ చేయడంలో అతని అసమర్థత వచ్చే ఏడాది అతని మొత్తం అవకాశాలను దెబ్బతీస్తుందా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా, ఈ తీర్పు ట్రంప్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నా వివాదాస్పద విధాన ధోరణుల చుట్టూ U.S. ఓటర్ల యొక్క చేదు ధ్రువణాన్ని సూచిస్తుంది. ఒక వైపు, ఎన్నికలలో ఓడిపోయిన తర్వాత పదవీ విరమణ చేయడానికి నిరాకరించిన అధ్యక్షుడి ప్రజాస్వామ్యం-ప్రమాదకరమైన పరిస్థితికి దారితీసిన రాజకీయ ఔచిత్యాన్ని అతను తిరస్కరించాడు. మునుపటి ట్రంప్ ప్రచారాల యొక్క ద్వేషపూరిత, పక్షపాత వాగ్ధాటితో కలిపినప్పుడు, ఈ లెక్కించబడిన మొండితనం MAGA రిపబ్లికన్‌ల రాజకీయ దృక్పథాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది ప్రధాన స్రవంతి సంప్రదాయవాదులు మరియు ఉదారవాదులు ఇష్టపడే విలువలతో చాలా తక్కువగా ఉండే ప్రపంచ దృక్పథాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ముందున్న ప్రజాస్వామిక చర్చల నాణ్యతకు, పరిధికి విఘాతం కలిగిస్తుంది, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారానికి వంతెనలు నిర్మించడానికి బదులుగా, ఇరు పక్షాల నాయకులు ఒకరినొకరు మాట్లాడుకునే అవకాశాన్ని పెంచుతుంది.