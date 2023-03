పదునైన విభజనలు: AUKUS త్రైపాక్షిక రక్షణ ఒప్పందం పర్యవసానాలపై

March 16, 2023 10:48 am | Updated 10:48 am IST

యునైటెడ్ స్టేట్స్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మరియు ఆస్ట్రేలియా నాయకులు ఈ వారం U.S.లోని నేవల్ బేస్ పాయింట్ లోమా వద్ద సంయుక్తంగా కనిపించడం మరియు వారి “AUKUS” త్రైపాక్షిక రక్షణ ఒప్పందం గురించిన వారి వివరాలు ఆప్టిక్స్ మరియు మెటీరియల్‌లో ముఖ్యమైనవి, ప్రపంచ గొప్ప శక్తి పోటీలో కొత్త అధ్యాయం. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఒప్పందంలో మూడు దశలు ఉంటాయి, మొదట సెప్టెంబర్ 2021లో ప్రకటించబడ్డాయి. ఈ సంవత్సరం నుండి, U.S. మరియు U.K నౌకాదళాలు ఆస్ట్రేలియన్ సిబ్బందిని పొందుపరుస్తాయి మరియు కలిసి శిక్షణ కోసం ఆస్ట్రేలియాకు పోర్ట్ సందర్శనలను పెంచుతాయి. రెండవ దశలో, U.S. మరియు U.K అణు జలాంతర్గాములు రొటేషన్‌గా ఆస్ట్రేలియాకు ప్రయాణిస్తాయి మరియు U.S. ఐదు అణుశక్తితో పనిచేసే వర్జీనియా-తరగతి జలాంతర్గాములను ఆస్ట్రేలియాకు విక్రయిస్తుంది. తదనంతరం, SSN-AUKUS అని పిలువబడే ఒక కొత్త జలాంతర్గామిని మూడు నౌకాదళాలు పరస్పరం పనిచేయగల పనితో నిర్మించి ఉపయోగించబడతాయి. బ్రిటీష్ డిజైన్ మరియు U.S. సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఆస్ట్రేలియాకు అతిపెద్ద డీల్, $368 బిలియన్ల వ్యయం అవుతుంది. అలాంటి కూటమి లక్ష్యం ఎవరిది అని ఊహించడం కష్టం కాదు. U.K. నాయకుడు రిషి సునక్ తన ప్రసంగంలో, “ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా అక్రమ దండయాత్ర, చైనా పెరుగుతున్న దృఢత్వం [మరియు] ఇరాన్ మరియు ఉత్తర కొరియా యొక్క అస్థిర ప్రవర్తన” నుండి ప్రపంచానికి ఇటీవలి సవాళ్లు వచ్చాయని అన్నారు. కొత్త కూటమి తైవాన్‌పై చైనా తన వాదనలను ప్రయోగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న అణుశక్తితో నడిచే జలాంతర్గాములతో సహా నావికాదళం దక్షిణ చైనా సముద్రాన్ని త్వరగా చేరుకోగలదనే ఆలోచనతో ఉంది.

అణుశక్తితో నడిచే జలాంతర్గాములను ఉపయోగించే దేశాల సమూహంలో ఆస్ట్రేలియా చేరినందున, బీజింగ్ యొక్క వ్యతిరేకత అనుకున్న విధంగా అత్యంత కఠినమైనది - “తప్పు మరియు ప్రమాదకరమైన మార్గం” – అని వర్ణించింది మరియు రష్యా అణు విస్తరణపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బిడెన్ జలాంతర్గాములు అణుశక్తితో పనిచేస్తాయని, అయితే అణ్వాయుధాలను కలిగి ఉండవని పట్టుబట్టారు, చైనా అధ్యక్షుడు జి జిన్‌పింగ్ మరియు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మధ్య మాస్కో లో జరిగనున్న సమావేశంలో రష్యా మరియు చైనాలు నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ పాలనను ఉల్లంఘించడం పై ఆందోళనలను లేవనెత్తుతాయని భావిస్తున్నారు. న్యూజిలాండ్, మలేషియా మరియు ఇండోనేషియా మరింత నిశబ్ద అసౌకర్యాన్ని సూచించాయి. AUKUS దేశాలు ఎటువంటి సందేహం లేకుండా న్యూఢిల్లీకి సమాచారం అందించిన కారణంగా భారతదేశం ఇంకా స్పందించలేదు. క్వాడ్‌లో మరింత వ్యూహాత్మక మరియు రక్షణ అంశాలను అన్వేషించడానికి ఎల్లప్పుడూ సంకోచంగా కనిపించే న్యూ ఢిల్లీకి, AUKUS ఇండో-పసిఫిక్ సైనిక కాలిక్యులస్‌లో ఊపిరి పీల్చుకునే సమయాని ఇస్తుంది. గ్లోబల్ సౌత్ కోసం ఒక వాయిస్‌గా భారతదేశం, ఈ ప్రకటన ఇప్పటికే యుఎస్ నేతృత్వంలోని కూటములు మరియు రష్యా-చైనా కలయికల మధ్య తీవ్ర విభేదాలను పెంచకుండా మరియు ప్రపంచ సంఘర్షణను వేగవంతం చేయడానికి బదులుగా నిరోధకంగా ఉందని నిర్ధారించడానికి తాను చేయగలిగినదంతా చేయాలి.

This editorial has been translated from English, which can be read here.