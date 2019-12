Vulcan should fire in the main event

Adhirajsingh’s ward Vulcan, who ran third in his last start, should make amends in the Mysore Race Club Trophy, the main event of Saturday’s (Sept. 14) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. FLAMING ACE PLATE (2,000m), Maiden, 3-y-o only, 2.30 p.m.: 1. Golden Steal (6) C.S. Jodha 56, 2. Ithaca (4) Trevor 56, 3. Moriseiki (3) A. Imran Khan 56, 4. Arrowhead (1) Neeraj 54.5, 5. Black Cherry (7) J. Chinoy 54.5, 6. Elation (5) Zervan 54.5 and 7. Turaco (2) Sandesh 54.5.

1. BLACK CHERRY, 2. ITHACA

2. MYSORE RACE CLUB TROPHY (2,400m), Cl. I, rated 80 and upward, 3.00: 1. Raees (2) C.S. Jodha 62.5, 2. Vulcan (3) Neeraj 57.5, 3. Frivolous (1) Yash Narredu 54.5 and 4. Square Moon (4) Santosh 53.5.

1. VULCAN, 2. RAEES

3. ELOISE PLATE (1,400m), Maiden, 3-y-o only, 3.30: 1. Cellini (7) A. Imran Khan 56, 2. Grey Falcon (3) J. Chinoy 56, 3. On Va Danser (6) Kuldeep 56, 4. Sir Ramon (5) Nazil 56, 5. Athulya (2) C.S. Jodha 54.5, 6. Despacito (1) Trevor 54.5, 7. Ex’s And Oh’s (4) Zervan 54.5, 8. Nekhbet (10) Akshay Kumar 54.5, 9. Perfect Shining (9) Bhawani 54.5 and 10. Treason (8) Roushan 54.5.

1. ATHULYA, 2. CELLINI, 3. SIR RAMON

4. CZAR ALEXANDER PLATE (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.00: 1. Slam Dunk (7) S. Amit 61.5, 2. Aberlour (11) Bhawani 61, 3. Hells Bells (9) Neeraj 60.5, 4. Philadelphia (5) P. Vinod 60, 5. Aurora Australis (1) Merchant 59.5, 6. Wilshire (4) Prasad 56.5, 7. Aquarius (3) Pranil 56, 8. Arabian Storm (6) C.S. Jodha 56, 9. Angels Harmony (2) A.Gaikwad 55, 10. Flying Dragon (12) Trevor 55, 11. Dibaba (8) S.J. Sunil 53.5 and 12. Gandalf (10) Peter 52.5.

1. ARABIAN STORM, 2. FLYING DRAGON, 3. SLAM DUNK

5. YOGENDER SINGH TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.30: 1. Krieger (11) A. Prakash 61, 2. Juno’s Guest (9) Trevor 59, 3. Arc Shine (8) A. Imran Khan 58, 4. Star Councillor (1) Bhawani 57.5, 5. Lesrel (5) Sandesh 57, 6. Zanzibaar (12) S.J. Sunil 55, 7. Dandi March (13) C.S. Jodha 53.5, 8. Highland Princess (4) Peter 53.5, 9. Sharareh (10) K. Kadam 53, 10. Shivalik Queen (3) Merchant 53, 11. Untitled (2) Shubham 53, 12. Jetfire (6) Neeraj 52.5 and 13. Lord Commander (7) Kaviraj 52.5.

1. LESREL, 2. JUNO’S GUEST, 3. LORD COMMANDER

6. NATIONALISTIC PLATE (1,000m), Cl.V, rated 4 to 30, 5.00: 1. Choo Mantar (13) S. Sunil 61.5, 2. Daring Eagle (9) Kuldeep 61.5, 3. Brave (12) Kaviraj 60, 4. Abraxas (8) Aniket 59, 5. Windsor Fortune (7) Ayyar 58.5, 6. Fire Flame (11) J.Chinoy 57.5, 7. Grand Architect (6) A.Imran Khan 57.5, 8. Speedo (5) Malam 57.5, 9. Cracklin’ Rosie (14) Niranjan 56, 10. Maestro (3) Merchant 54, 11. Red Fire (10) P. Vinod 54, 12. One Eyed Princess (4) Bhawani 52, 13. Bohemian (1) Shubham 50 and 14. Padmakosa (2) Peter 49.

1. BRAVE, 2. MAESTRO, 3. GRAND ARCHITECT

Day’s Best: LESREL

Double: ATHULYA — ARABIAN STORM

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot : 1, 2, 3, 4, 5 & 6.