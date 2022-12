The Awakening takes the honours in feature 

December 02, 2022 02:28 am | Updated 02:28 am IST - Chennai:

Deepesh Narredu’s ward The Awakening, ridden by Yash Narredu, won the Adler Handicap (1,000m), the main event of the races held here on Thursday (Dec. 1). The winner is the property of Mrs. B.E. Saldanha, Mr. M. Narredu, Mr. Prashant S. Deshpande and Mr. Achuthan Siddarth.

1. MOUNT FUJI HANDICAP (1,800m), rated 00 to 25: GINGERSNAP (Ram Nandan) 1, Memory Lane (A.M. Alam) 2, Catalyst (Farid Ansari) 3 and Magical Wave (Antony Raj) 4. 3-3/4, 3/4 and 2. 1m 58.62s. ₹715 (w), 76, 17 and 14 (p), SHP: 74, FP: 2,140, Q: 408, Tla: 14,597. Owner: Mr. Tatineni Prasad Rao. Trainer: Vishesh.

2. K. SRINIVASAN MEMORIAL TROPHY (1,100m), maiden 2-y-o only (Terms): SPECULATION (P. Sai Kumar) 1, Perfect Blend (Ashhad Asbar) 2, Larado (Akshay Kumar) 3 and Multiwave (Neeraj) 4. 4, 3-1/2 and shd. 1m, 9.51s. ₹70 (w), 24, 11 and 21 (p), SHP: 31, FP: 218, Q: 111, Tla: 698. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

3. SUPREME CHOICE HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65: PROUD (Ashhad Asbar) 1, Alexander (Yash Narredu) 2, Undeniable (S.A. Amit) 3 and Angel Heart (L.A. Rozario) 4. Not run: Magnetism. 3/4, 3-1/2 and snk. 1m, 15.25s. ₹30 (w), 14, 20 and 48 (p), SHP: 63, FP: 289, Q: 69, Tla: 5,276. Owner: Mr. Cheriyan Abraham. Trainer: Anil Kumar.

4. ADLER HANDICAP (1,000m), rated 60 to 85 (out station horses eligible): THE AWAKENING (Yash Narredu) 1, Race For The Stars (Farid Ansari) 2, Beejay (S. Kamble) 3 and Fun Storm (L.A. Rozario) 4. 3-1/4, 2-1/2 and 3/4. 1m,1.16s. ₹17 (w), 12, 19 and 19 (p), SHP: 83, FP: 125, Q: 133. Tla: 840. Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mr. M. Narredu, Mr. Prashant S. Deshpande and Mr. Achuthan Siddarth. Trainer: D. Narredu.

5. STAR SUPREME HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45: SPORTING SPIRIT (Antony Raj) 1, Safety (Akshay Kumar) 2, The Intimidator (Neeraj) 3 and Lady Blazer (S. Kamble) 4. 2-1/4, dist and 1-1/4. 1m, 28.55s. ₹22 (w), 10, 15 and 11 (p), SHP: 36, FP: 62, Q: 33, Tla: 117. Owner: Miss Ameeta Mehra. Trainer: Mandanna.

6. STAR SUPREME HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45: CYNOSURE (Neeraj) 1, Kings Walk (Yash Narredu) 2, Shez R Star (Ashhad Asbar) 3 and Paris O’Connor (P. Sai Kumar) 4. 3, 1-1/4 and 3/4. 1m, 28.58s. ₹31 (w), 10, 17 and 13 (p), SHP: 47, FP: 129, Q: 169, Tla: 525. Owners: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory. Services & M/s. United Racing & Bloodstock Breeders. Trainer: R. Ramanathan.

7. INDICTMENT HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45 (no whip): GOLD KITE (Inayat) 1, Zucardi (L.A. Rozario) 2, Timeless Romance (Farid Ansari) 3 and Big Treasure (S.A. Amit) 4. 3-1/4, 2-1/2 and 3. 1m, 2.03s. ₹18 (w), 16, 14 and 15 (p), SHP: 53, FP: 48, Q: 29 Tla: 123. Owners: Mr. Kunal Natwarlal Sharma & Mr. Chirag Sharma. Trainer: A.S. Jodha.

Jackpot: ₹877 (219 tkts).

Runner-up: ₹242 (339 tkts).

Mini jackpot: ₹357 (108 tkts).

Tr (i): ₹652 (59 tkts), (ii): ₹183 (262 tkts).