Waikiki obliges in the Karl Umrigar Trophy

January 06, 2023 09:40 pm | Updated 09:40 pm IST - Mumbai:

Trainer M.K. Jadhav’s filly Waikiki, ridden by N.S. Parmar, won the Karl Umrigar Trophy, the main event of Friday’s (Jan. 6) evening races. The winner is owned by Mr. Vijay B. Shirke, Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Prashand Nagar rep. SKJ Thoroughbred Pvt. Ltd. & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd.

Trainer Narendra Lagad and Jockey A. Sandesh stole the limelight by winning three races each.

1. ROBERTA TROPHY (DIV. II): GEOGRAPHIQUE (Neeraj) 1, Goldiva (V. Bunde) 2, Brave Beauty (Nazil) 3 and Prince O’ War (Parmar) 4. 6-1/4, 3 and 1/2. 1m 39. 28s. ₹27 (w), 15, 17 and 12 (p). SHP: 81, FP: 296, Q: 81, Tanala: 438 and 135. Favourite: Geographique. Owner: Equs Racing. Trainer: Imtiaz A. Sait.

Note: Ladida (Bhawani up) planted in the stalls and did not participate, while Star (Shelar up) who turned around soon after the start also did not take part.

2. ALDEBURGH TROPHY: REGAL COMMAND (Bhawani) 1, Chamonix (Kirtish) 2, Alpha Gene (Neeraj) 3 and Wordsmith (Chouhan) 4. 2, Nk and 3/4. 2m, 43.77s. ₹105 (w), 34 and 20 (p). SHP: 20, FP: 417, Q: 176, Tanala: 1,047 and 548. Favourite: Chamonix. Owners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

3. ROBERTA TROPHY (Div. I): GOLDEN NEIL (A. Sandesh) 1, Dragonlord (Chouhan) 2, Lord Fenicia (Parmar) 3 and Charlie (Ajinkya) 4. Not run: Aries. 2, 5-3/4 and Lnk. 1m, 38.63s. ₹37 (w), 19, 10 and 37 (p). SHP: 26, FP: 73, Q: 20, Tanala: 518 and 491. Favourite: Dragonlord. Owner: Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. & Services Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

4. LA RONDINE TROPHY: DALASAN (A. Sandesh) 1, Mareilla (N.B. Kuldeep) 2, Intense Belief (Vinod) 3 and Esfir (Bhawani) 4.1m, 27:43s ₹37 (w), 11, 454 and 30 (p). SHP: 981, FP: 2,259, Q: 1,734, Tanala: 24,980 and 2,676. Favourite: Marlboro Man. Owners: M/s. S. Waheed & Ketan S. Wakkar, Mrs. Jalpa K. Boricha & Ms. Roshni C. Punjabi rep. Aditya Solar Solution (PF). Trainer: S. Waheed.

5. SERJEANT AT ARMS TROPHY: COEUR DE LION (Mustakim Alam) 1, Rambler (Zervan) 2, Raffaello (Sandesh) 3 and Grand Accord (Bhawani) 4. 1-3/4, 1-3/4 and 3/4. 1m, 38.27s. ₹20 (w), 13, 23 and 10 (p). SHP: 144, FP: 420, Q: 270, Tanala: 1,169 and 275. Favourite: Coeur De Lion. Owners: M/s. Hoshang K. Pashootan & Maloji Bhosale. Trainer: Narendra Lagad.

6. KARL UMRIGAR TROPHY: WAIKIKI (N.S. Parmar) 1, Smiles Of Fortune (C.S. Jodha) 2, The General (Bhawani) 3 and Believe (Zervan) 4. 1/2, 1-1/2 and 1-3/4. 1m, 25.85s. ₹21 (w), 10, 17 and 35 (p). SHP: 57, FP: 117, Q: 62, Tanala: 825 and 449. Favourite: Waikiki. Owners: Mr. Vijay B. Shirke, Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Prashand Nagar rep. SKJ Thoroughbred Pvt. Ltd. & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

7. BERLIOZ TROPHY (Div. II):HUNTING GODDESS (P.S. Chouhan) 1, Mojo (Sandesh) 2, Champagne Smile (V. Bunde) 3 and Sky Commander (Saba) 4. 5-1/2, 4-1/4 and 2-1/2. 59.10s. ₹24 (w), 20, 14 and 15 (p). SHP: 34, FP: 32, Q: 47, Tanala: 129 and 89. Favourite: Hunting Goddess. Owners: Mr. Vijay B. Shirke, Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

8. DANGEROUS LIASON TROPHY: MAJESTIC WARRIOR (Mustakim Alam) 1. Dragoness (Parmar) 2, Lord Vader (Bhawani) 3 and Lit (P. Dhebe) 4. Nose, Snk and 2-1/2. 1m, 11.61s. ₹160 (w), 33, 21 and 19 (p). SHP: 50, FP: 704, Q: 291, Tanala: 1,688 and 820. Favourite: Dragoness. Owners: Begum Shaherbanoo Husain Lagad rep. Chetak Horse Racing Pvt. Ltd., Mr. N. Prem Kumar & Mr. Ajay K. Arora. Trainer: Narendra Lagad.

9. BERLIOZ TROPHY (Div. I): DIVINE THOUGHTS (A. Sandesh) 1, Hilma Klint (Mustakim ALam) 2, Inishmore (P. Shinde) 3 and Ocean Of God (V. Jodha) 4. Not run: Outlander. 2-1/4, 1/2 and 3/4. 1m, 0.20s. ₹16 (w), 10, 20 and 16 (p). SHP: 54, FP: 94, Q: 50, Tanala: 107 and 33. Favourite: Divine Thoughts. Owners: M/s. Ashok Ranpise, Prakash Babu, Kirshore M. Dingra, Vishwajeet Sood & Altaf Hussain. Trainer: Altaf Hussain.

Jackpot: (i) 70%: ₹9,210 (3 tkts.) & 30%: 2,960 (4 tkts.); (ii) 70%: 4,272 (25 tkts.) & 30%: 1,144 (40 tkts.).

Treble: (i) 315 (51 tkts.), (ii) 918 (19 tkts.), (iii) 944 (23 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 15,583 (2 tkts.) & 30%: 2,671 (5 tkts.).