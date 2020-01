Victorious Sermon takes the feature event

Mr. Chirag V. Shah’s Victorious Sermon, ridden by Colm O’Donoghue, sprang a surprise by winning the Ramniwas Ramnarain Ruia Gold Cup (Gr. 3), the feature event of Thursday’s (Jan. 9) afternoon races. Vishal Gaikwad trains the winner. Trainer Pesi Shroff saddled three winners on the day.

1. ANMOL PREET PLATE DIV. I (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30: JUDY BLUE EYES (Chouhan) 1, Resolute (Trevor) 2, Dilbar (Hanumant) 3 and Summer Air (Zervan) 4. 1, Lnk, 3. 58.79s. ₹38 (w), 17, 12 and 22 (p). SHP: 39, EXW: 1,692, EXP: 77, FP: 89, Q: 34, Tanala: 351 and 218. Favourite: Resolute. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Nosher Cama.

2. MADRAS RACE CLUB TROPHY (1,000m), Cl. I, rated 80 and upward: INTENSE STYLIST (Nicky Mackay) 1, La Magnifique (Neeraj) 2, Gazino (Chouhan) 3 and Clymene (Trevor) 4. 1/2, 1, 5-1/4. 57.55s. ₹15 (w), 10 and 13 (p). SHP: 22, FP: 30, Q: 25, Tanala: 38 and 12. Favourite: Intense Stylist. Owner: Mr. Rajesh Monga. Trainer: S.K. Sunderji.

3. VALLABHDAS H ADWALIA TROPHY (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: KING SOLOMON (Neeraj) 1, Moriseiki (Trevor) 2, Justified (David Egan) 3 and Goshawk (Sandesh) 4. Lnk, 3, 1/2. 2m, 4.03s. ₹32 (w), 12, 14 and 14 (p). SHP: 24, EXW: 727, EXP: 57, FP: 95. Q: 41, Tanala: 174 and 103. Favourite: Moriseiki. Owners: M/s. Inderraj Anand, S.R. Sanas, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Tegbir Singh Brar. Trainer: P. Shroff.

4. PERCEIVED VALUE PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46: ANATEVKA (Kaviraj) 1, Istanbul (Ayyar) 2, Mount Olympus (Aniket) 3 and Jetfire (Nazil) 4. 3, 1/2, 2-1/2. 1m, 10.84s. ₹28 (w), 13, 35 and 18 (p). SHP: 125, EXP: 2,468, FP: 370, Q: 496, Tanala: 2,783 and 976. Favourite: Tristar. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke & Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt Ltd. Trainer: P. Shroff.

5. ROCHESTER TROPHY (1,200m), Maiden, 3-y-o only: BENGHAZI (Trevor) 1, Percivale (Parmar) 2, Wind Whistler (Nicky Mackay) 3 and Gold Charm (Dashrath) 4. 4, 2, 1/2. 1m, 11.53s. ₹46 (w), 16, 14 and 12 (p). SHP: 42, EXW: 6,363, EXP: 306, FP: 355, Q: 170, Tanala: 449 and 158. Favourite: Wind Whistler. Owners: Mr. Mehernosh H. Deboo, Mrs. Auzita M. Deboo & Mr. Pallon S. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt Ltd. Trainer: P. Shroff.

6. RAMNIWAS RAMNARAIN RUIA GOLD CUP (Gr. 3) (2,000m), 4-y-o only: VICTORIOUS SERMON (O’Donoghue) 1, Trouvaille (Nicky Mackay) 2, Sultan Suleiman (David Egan) 3 and Daddy’s Pride (T.S. Jodha) 4. 3-1/2, 1, 4-1/2. 2m, 3.11s. ₹53 (w), 18 and 10 (p). SHP: 54, FP: 127, Q: 30, Tanala: 299 and 146. Favourite: Trouvaille. Owner: Mr. Chirag V. Shah. Trainer: Vishal Gaikwad.

7. ANMOL PREET PLATE DIV. II (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30: ABRAXAS (Kaviraj) 1, C’est L’ Amour (Dahsrath) 2, Perfect Shining (Parmar) 3 and Gold Member (Nirmal) 4. Not run: Princess Avika. 1/2, 1-3/4, 1. 59.38s. ₹96 (w) 24, 12 and 28 (p). SHP: 41, EXW: 3,891, EXP: 149, FP: 210, Q: 75, Tanala: 905 and 582. Favourite: C’est L’Amour. Owners: Mr. Waahiid Ali Khan rep. Sshaawn Horses and Sports Pvt Ltd & Mr. Vijay V. Shah & Mrs. Pooja V. Shah rep. Vs Zaia Thoroughbred Racing & Breeding Pvt Ltd. Trianer: Narendra Lagad.

Jackpot: 70%: ₹62,739 (10 tkts.) and 30%: 2,053 (131 tkts.). Treble: Rs. 972 (26 tkts.). Super Jackpot: 70%: 70,543 (carried forward) and 30%: 1,591 (19 tkts.).