Touch Of Grey primed to come good in the 1xBet Mysore Derby

October 29, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - MYSURU:

Touch Of Grey, who is in fine fettle, may score an encore in 1xBet Mysore Derby 2023 (2,000m), the stellar attraction of the concluding day’s races to be held here on Sunday (Oct. 29). There will be no false rails.

1. DELHI RACE CLUB TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Squanto (12) M. Rajesh K 60, 2. Code Of Honour (9) S. Shareef 58.5, 3. Country’s Fame (10) A. Merchant 58.5, 4. Unity (5) M. Naveen 58, 5. Fifty Grand (6) Angad 57, 6. Ironic Humour (7) B. Harish 57, 7. Ruby Woo (4) A. Baandal 57, 8. California Gold (3) A.S. Peter 56.5, 9. D Admiral (11) T. Pavan 56, 10. Saro Bird (1) Salman Khan 56, 11. Enrichment (8) Kiran Rai 55 and 12. Raptor (2) G. Vivek 50.5.

1. CODE OF HONOUR, 2. RAPTOR, 3. CALIFORNIA GOLD

2. DELHI RACE CLUB TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 2-00: 1. Sparkling Night (7) Inayat 62.5, 2. Shooting Venus (6) S. John 62, 3. Vardaan (8) Md. Imran Ashraf 62, 4. Rich Strike (2) L.A. Rozario 61, 5. Country’s Major (5) C. Umesh 59.5, 6. D Fighter (11) Koshi K 59.5, 7. Game Boy (-) (-) 59.5, 8. City Of Hustle (10) Faiz 59, 9. Mighty Prince (1) Abhishek Mhatre 59, 10. Mystical Merlin (9) T. Pavan 58.5, 11. Desert Romance (3) M. Rajesh K 56.5 and 12. Swiss Tigress (4) Prabhu K 55.5.

1. COUNTRY’S MAJOR, 2. SHOOTING VENUS, 3. MYSTICAL MERLIN

3. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB TROPHY (1,100m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-30: 1. Dallas (8) Koshi K 62.5, 2. Power Of Thea (7) T. Pavan 62, 3. Osiris (12) M. Naveen 61.5, 4. Ultimate Striker (2) Akshay K 60.5, 5. The Omega Man (3) Tousif 60, 6. Copper Sunrise (4) M. Rajesh K 58, 7. Ready Player One (10) S. Brahmmesh 58, 8. Pastiche (5) Darshan 56.5, 9. Wind Power (9) A. Merchant 56.5, 10. Stone House (11) Kiran Rai 55.5, 11. Benignity (1) S. Hussain 53 and 12. Super Sexy (6) Abhishek Mhatre 52.

1. ULTIMATE STRIKER, 2. PASTICHE, 3. THE OMEGA MAN

4. MADRAS RACE CLUB TROPHY (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. N R I Touch (4) M. Shahid 61, 2. Natural Gold (3) Inayat 60, 3. Flamingo Dancer (9) Koshi K 59.5, 4. Milos (12) J. Paswan 59.5, 5. Facets Of Life (8) Faiz 58.5, 6. Meadow Flower (13) A. Merchant 58, 7. Solid Power (15) S. Hussain 58, 8. Knotty In Blue (2) Jagadeesh 56.5, 9. Immortal Beauty (14) Suraj 55, 10. I Can (1) Angad 54.5, 11. Burst Of Blaze (11) B. Nayak 52.5, 12. Dalhousie (7) Tousif 53.5, 13. Sky Storm (6) Kiran Rai 53.5, 14. Flying Brave (10) S. Shareef 52 and 15. Fair Counsel (5) Vinod Shinde 50.

1. IMMORTAL BEAUTY, 2. I CAN, 3. SOLID POWER

5. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), rated 80 & above, 3-30: 1. Siege Courageous (1) S. John 60, 2. Ashtar (4) Srinath 58.5, 3. Polished Girl (2) Suraj 55, 4. Dandi Satyagraha (5) R.S. Bhati 54.5 and 5. Wild Spell (3) Koshi K 54.

1. POLISHED GIRL, 2. SIEGE COURAGEOUS

6. 1XBET MYSORE DERBY 2023 (2,000m), 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Eloquent (5) C. Umesh 56, 2. Fearless Joey (6) Vinod Shinde 56, 3. Magnus (2) Srinath 56, 4. River Of Gold (9) S. Saqlain 56, 5. Ruling Dynasty (3) Akshay K 56, 6. Saigon (7) Neeraj 56, 7. Stravinsky (4) L.A. Rozario 56, 8. Touch Of Grey (1) Suraj 56 and 9. Fast Pace (8) G. Vivek 54.5.

1. TOUCH OF GREY, 2. FAST PACE, 3. RULING DYNASTY

7. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD, TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 4-30: 1. Obsidian (7) Inayat 62.5, 2. The King N I (5) Koshi K 61, 3. Air Display (10) P. Siddaraju 60, 4. Devils Magic (6) Antony 59, 5. Smithsonian (8) Neeraj 59, 6. Musterion (2) Darshan 56, 7. Sir Calculus (9) Abhishek Mhatre 56, 8. Furious Fun (11) T. Pavan 55.5, 9. Rising Sun (1) Kiran Rai 55, 10. Spiritual Force (3) A.K. Aniket 53.5, 11. High Opinion (—) (—) 52 and 12. Defining Power (4) M. Rajesh K 50.

1. DEVILS MAGIC, 2. THE KING N I, 3. RISING SUN

8. HYDERABAD RACE CLUB TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Ignorance Is Bliss (4) K. Rajesh 62.5, 2. Mountain Lion (12) Noorulla 61, 3. Ibrahimovic (9) J. Paswan 60.5, 4. Serdar (3) Gautam Raj 60, 5. D Roman Reigns (8) Inayat 59, 6. Moonlight Queen (15) Vinod Shinde 59, 7. Perfectimagination (10) Angad 58.5, 8. Mark One (2) Darshan 58, 9. Aralina (13) Antony 56, 10. Gilded Butterfly (5) Hindu S 56, 11. Tom Cruiser (7) A.K. Aniket 54, 12. Vijaya Brave (1) Kiran Rai 54, 13. Magic Circle (11) Koshi K 53.5, 14. Lucky Point (6) Salman Khan 52.5 and 15. What Is This (14) M. Rajesh K 51.5.

1. ARALINA, 2. GILDED BUTTERFLY, 3. TOM CRUISER

Day’s best: IMMORTAL BEAUTY

Double: POLISHED GIRL — TOUCH OF GREY

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 and 8; Tr (i) 1, 2 and 3; (ii): 3, 4 and 5; (iii): 6, 7 and 8.