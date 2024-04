Time And Tide bags the Zavaray S. Poonawalla Sprinters’ Challenge

April 06, 2024 08:39 pm | Updated 08:39 pm IST - Mumbai

Trainer Adhirajsingh Jodha’s Time And Tide ridden by P.S. Chouhan won the Zavaray S. Poonawalla Sprinters’ Challenge, the main attraction of the penultimate day’s races here on Saturday (Apr. 6) evening.

The winner is owned by Mr. Vikram Bachhawat rep. Bachhawat Farms Pvt. Ltd. Royal Mysore (P. Trevor astride) set a new course record for 1400m by winning the Gromor Million in 1m 21. 08s.

1. ARKTOUROS MILLION: GALLOPING GLORY (P. Trevor) 1, Mariella (N. Bhosale) 2, Light Of Life (Kiran Naidu) 3 and Zarafat (A. Sandesh) 4. 1, 1 and 1-1/2. 1m 37. 95s. ₹21 (w), 12, 43 and 23 (p). SHP: 162, FP: 3,112, Q: 278, Tanala: 4,537 and 4,861. Favourite: Galloping Glory.

Owners: M/s. Christopher John, Dean John, Earnest J. John II & Kooverji N. Gamadia. Trainer: Vinesh.

2. BLUE HORIZON MILLION: ALEXANDROS (Neeraj Rawal) 1, Treasure Gold (Antony Raj) 2, Coin Empress (S. Saba) 3 and Stunning Visual (K. Nazil) 4. 1-1/2, 2-3/4 and 1-1/4. 2m 1. 65s. ₹68 (w), 19, 64 and 33 (p). SHP: 186, FP: 2,640, Q: 448, Tanala: 7,600 and 3,257. Favourite: Multiverse.

Owners: Equs Racing, Mr. Gautam Lala rep. Gainsville Stud & Agl. Farm P.L. & Mr. K.H. Vachha. Trainer: P. Shroff.

3. STAR FORTUNE MILLION: EL GRECO (S. Saqlain) 1, Fontana (N. Bhosale) 2, Waikiki (Parmar) 3 and Murwara Princess (Mustakim) 4. 2, 1/2 and 2-1/2. 1m 35. 51s. ₹71 (w), 21, 18 and 12 (p). SHP: 49, FP: 479, Q: 216, Tanala: 1,936 and 537. Favourite: Star Prosperity.

Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co Pvt. Ltd. & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

4. R.W.I.T.C. LTD MULTI-MILLION: TURN AND BURN (N.S. Parmar) 1, Bashir (Bhawani) 2, Celestial (Chouhan) 3 and Touch Of Gold (A. Sandesh) 4. 2-1/2, 3/4 and Head. 57.78s. ₹42 (w), 18, 27 and 12 (p). SHP: 68, FP: 710, Q: 276, Tanala: 1,721 and 436. Favourite: Celestial.

Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

5. GROMOR MILLION: ROYAL MYSORE (P. Trevor) 1, Ataash (Imran Chisty) 2, Miss American Pie (Parmar) 3 and Reminiscence (Vivek G) 4. Not run: Charlie. 1-3/4, 2 and Shd. 1m 21. 08s. (record time). ₹52 (w), 14, 25 and 15 (p). SHP: 87, FP: 973, Q: 563, Tanala: 1,439 and 536. Favourite: Miss American Pie.

Owners: Mr. Niraj Tyagi and Mr. Vikas Sachdeva rep. Blazing Saddles (PF). Trainer: Prasanna Kumar P.

6. ZAVARAY S. POONAWALLA SPRINTER’ CHALLENGE: TIME AND TIDE (P.S. Chouhan) 1, Market King (Antony Raj) 2, Siege Courageous (Vivek G) 3 and Magileto (Trevor) 4. 1-1/2, 3/4 and 1. 1m 8. 90s. ₹28 (w), 17, 15 and 23 (p). SHP: 35, FP: 111, Q: 127, Tanala: 301 and 145. Favourite: Time And Tide.

Owner: Mr. Vikram Bachhawat rep. Bachhawat Farms Pvt. Ltd. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

7. BAY OF ANGELS MILLION: BUBBLY BOY (Yash Narredu) 1, Fighton (P. Dhebe) 2, Portofino Bay (Trevor) 3 and Ultimo (Neeraj) 4. 1-1/4, 3/4 and 1-1/4. 1m 10. 39s. ₹37 (w), 31 and 10 (p). SHP: 38, FP: 168, Q: 119, Tanala: 200 and 43. Favourite: Portofino Bay.

Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. & Mr & Mrs. Shapoor P.Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: M. Narredu.

Jackpot: 70%: ₹19, 408 (6 tkts.), 30%: 1,134 (44 tkts.).

Treble: 584 (58 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 55, 943 (c/o).