Successor claims the Delhi Race Club Trophy

October 21, 2023 06:25 pm | Updated 06:25 pm IST - Pune

Trainer Dallas Todywalla’s Successor ridden by P. Trevor claimed the Delhi Race Club Trophy, the feature event of penultimate day’s races held here on Saturday (Oct. 21).

The winner is owned by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Miss. Delna Z. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP.

Trainer Pesi Shroff stole the limelight by saddling three winners of the day.

1. ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA TROPHY (Div. II): TREASURE GOLD (S. Mosin) 1, Silver Spring (Akshay Kumar) 2, Spirit Bay (Neeraj) 3 and Remy Red (S. Kamble) 4. Not run: Walter. 1-3/4, 3/4 and 1-1/4. 1m 26. 52s. ₹112 (w), 27, 14 and 14 (p). SHP: 21, FP: 4,318, Q: 355, Tanala: 18,378 and 3,938. Favourite: Silver Spring.

Owners: Mrs. BakhtawarB. Chenoy, Mr. Bezan Chenoy, Mr. Balam Mohla & Mr. Anil Saraf. Trainer: Bezan Chenoy.

2. DEMOCRATICUS PLATE: CHAMONIX (N. Bhosale) 1, Own Voice (Mustakim) 2, Golden Kingdom (Srinath) 3 and Truly Epic (C.S. Jodha) 4. Nk, 1-3/4 and 3-1/2. 2m 3. 83s. ₹23 (w), 16 and 28 (p). SHP: 34, FP: 185, Q: 104, Tanala: 299 and 72. Favourite: Chamonix.

Owners: Mr. Vijay B. Shirke, Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke & Mrs. Tina Shroff. Trainer: P. Shroff.

3. ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA TROPHY (Div. I): CORDELIA (C. Umesh) 1, Dali Swirl (H. Gore) 2, Supreme Spirit (Aniket) 3 and Attained (Srinath) 4. 5, Hd and 3. 1m 24. 81s. ₹24 (w), 16, 17 and 16 (p). SHP: 28, FP: 83, Q: 41, Tanala: 288 and 166. Favourite: Cordelia.

Owners: Mr. Vijay B. Shirke, Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

4. DAKSHIN MAHARASHTRA & GOA SUB-AREA TROPHY: GEOGRAPHIQUE (Neeraj Rawal) 1, Ataash (P. Trevor) 2, Kiefer (Mustakim) 3 and Cipher (S. Saqlain) 4. Not run: Vincent Van Gogh. 2-1/4, 1-3/4 and 3-3/4. 1m 37. 64s. ₹24 (w), 16 and 11 (p). SHP: 28, FP: 54, Q: 37, Tanala: 92 and 63. Favourite: Ataash.

Owner: Equs Racing. Trainer: Imtiaz A. Sait.

5. DELHI RACE CLUB TROPHY: SUCCESSOR (P. Trevor) 1, Baby Bazooka (Kirtish) 2, The Protector (S. Saqlain) 3 and Son Of A Gun (Mustakim) 4. 2, 3/4 and Lnk. 1m 25. 05s. ₹24 (w), 12 and 32 (p). SHP: 95, FP: 591, Q: 255, Tanala: 4,922 and 791. Favourite: Successor.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Miss. Delna Z. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Dallas Todywalla.

6. BRONX PLATE: DES MARQUIS (C. Umesh) 1, Chagall (P. Trevor) 2, Jerusalem (S. Saqlain) 3 and Alpha Domino (Neeraj) 4. Not run: Wild Hammer. 4-1/2, 3-1/4 and 2. 2m 4. 45s. ₹59 (w), 21, 15 and 17 (p). SHP: 23, FP: 155, Q: 60, Tanala: 545 and 303. Favourite: Chagall.

Owners: Mr. K. Kaliyaperumal & Mr. Niraj Tyagi and Mr. Vikas Sachdeva rep. Blazing Saddles (PF). Trainer: P. Shroff.

7. A.J. WADIA PLATE: DAGGER’S STRIKE (M.S. Deora) 1, Esfir (H. Gore) 2, Zacapa (S. Kamble) 3 and Silver Steps (Neeraj) 4. Not run: Anoushka. 5, 3/4 and Hd. 1m 25. 76s. ₹72 (w), 25, 70 and 15 (p). SHP: 164, FP: 2,921, Q: 1,479, Tanala: 15,084 and 3,232. Favourite: Silver Steps.

Owned & Trainer: Mr. S.S. Shah.

Note: In this race Faranoush (S. Mosin up) planted in the starting stalls and did not participate.

Jackpot: 70%: ₹22,787 (4 tkts.), 30%: 1,184 (33 tkts.).

Treble: 893 (26 tkts.).

Super Jackpot: 70%: c/o and 30%: 2,686 (4 tkts.).