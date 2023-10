Son Of A Gun primed to come good in Delhi Race Club Trophy

October 21, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Pune:

Trainer Narendra Lagad’s ward Son Of A Gun, who is in good shape, as evidenced by his track performances may score over his rivals in the Delhi Race Club Trophy, the main event of the penultimate day races here on Saturday (Oct. 21). Rails will be announced one hour before the first race.

1. ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA TROPHY (Div. II) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, no whip, 2.00 p.m.: 1. Commandment (6) P. Trevor 59.5, 2. Silver Spring (2) Akshay Kumar 59.5, 3. Treasure Gold (9) S. Mosin 56.5, 4. Remy Red (5) S. Kamble 56, 5. Walter (—), 6. Sky Hawk (10) Merchant 50.5, 7. Neilina (1) P. Vinod 50, 8. She’s A Teaser (3) K. Nazil 50, 9. Spirit Bay (4) Neeraj 50 and 10. Sweet Emotion (7) N.S. Parmar 49.

1. COMMANDMENT, 2. SILVER SPRING, 3. REMY RED

2. DEMOCRATICUS PLATE (2,000m), Cl. II, rated 60 to 86, 2.30: 1. Truly Epic (5) C.S. Jodha 60, 2. Chamonix (4) N. Bhosale 59, 3. Golden Kingdom (2) Srinath 58.5, 4. Magneto (1) S. Saqlain 57.5, 5. Gangster (6) Neeraj 50.5 and 6. Own Voice (3) Mustakim 50.

1. CHAMONIX, 2. MAGNETO

3. ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA TROPHY (Div. I) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, no whip race, 3.00: 1. Dali Swirl (6) H. Gore 62, 2. Supreme Spirit (3) Aniket 61, 3. Attained (4) Srinath 60.5, 4. Ginsburg (2) Merchant 58.5, 5. Whatsinaname (11) N. Bhosale 57.5, 6. Mighty Thunder (7) Mustakim 56.5, 7. Nelson River (9) R. Ajinkya 55.5, 8. Cordelia (1) C. Umesh 54, 9. Warrior Prince (8) Peter 53.5, 10. Rhythm Of Nature (10) M.S. Deora 53 and 11. Bay Of Biscay (5) Dashrath 51.

1. SUPREME SPIRIT, 2. CORDELIA, 3. DALI SWIRL

4. DAKSHIN MAHARASHTRA & GOA SUB-AREA TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.30: 1. Ataash (5) P. Trevor 59, 2. Cipher (4) S. Saqlain 59, 3. Geographique (1) Neeraj 59, 4. Brave Beauty (3) K. Nazil 58.5, 5. Vincent Van Gogh (—) and 6. Kiefer (2) Mustakim 56.5.

1. ATAASH, 2. GEOGRAPHIQUE

5. DELHI RACE CLUB TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward, 4.00: 1. Count Of Savoy (4) H. Gore 61, 2. Flying Visit (7) S. Zervan 58.5, 3. The Protector (5) S. Saqlain 56.5, 4. Son Of A Gun (6) Mustakim 56, 5. Successor (6) P. Trevor 55, 6. Snowfall (3) Akshay Kumar 53.5 and 7. Baby Bazooka (1) K. Nazil 51.5.

1. SON OF A GUN, 2. COUNT OF SAVOY, 3. SNOWFALL

6. BRONX PLATE (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.30: 1. Alpha Domino (10) Neeraj 59, 2. Willy Wonkaa (4) P. Vinod 58.5, 3. Banksy (7) H. Gore 57, 4. Chagall (2) P. Trevor 55.5, 5. Jerusalem (1) S. Saqlain 55.5, 6. Amber Knight (8) S.J. Sunil 55, 7. Des Marquis (3) C. Umesh 54, 8. Stole My Heart (9) Kirtish 52.5, 9. Wild Hammer (5) Mustakim 51.5 and 10. Floyd (6) K. Nazil 50.5.

1. CHAGALL, 2. DES MARQUIS, 3. ALPHA DOMINO

7. A.J. WADIA PLATE (1,400m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 4 to 30, 5.00: 1. Anoushka (1) S. Saqlain 59, 2. Faranoush (2) S. Mosin 59, 3. The Flutist (9) C.S. Jodha 59, 4. Marlboro Man (4) T.S. Jodha 57.5, 5. Esfir (10) H. Gore 55.5, 6. Speculator (3) P. Trevor 55.5, 7. Silver Steps (6) Neeraj 51.5, 8. Toofaan (7) Merchant 51, 9. Zacapa (8) S. Kamble 51 and 10. Dagger’s Strike (5) M.S. Deora 49.5.

1. THE FLUTIST, 2. SILVER STEPS, 3. ANOUSHKA

Day’s Best: CHAMONIX

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.